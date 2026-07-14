Francia vs. España en el Mundial 2026: cómo ver el partido sin Roja directa, Pirlo TV y Fútbol Libre

Dembélé y Cucurella serán titulares en el enfrentamiento de este martes. (Foto: Reuters / Europa Express)

La primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará este martes 14 de julio a Francia, liderada por Kylian Mbappé, y a España, que cuenta con la joven figura de Lamine Yamal.

El partido, que se disputará en el Estadio Dallas de Texas, ha generado una gran expectativa entre los aficionados de todo el mundo, que buscan alternativas legales para seguir el encuentro sin recurrir a páginas streaming pirata como Roja directa, Pirlo TV o Fútbol Libre.

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La posibilidad de acceder a contenido sin exponerse a riesgos digitales ni infringir derechos de autor se ha convertido en una prioridad para muchos seguidores, mientras que organismos internacionales como INTERPOL advierten sobre los peligros de las plataformas ilícitas.

Qué canales o aplicaciones transmiten legalmente el Francia vs. España

Los derechos de transmisión de los partidos de la FIFA solo están habilitados para unas plataformas. (Foto: EFE/Steffen Schmidt/Archivo)

Quienes se encuentren en España pueden ver el partido en señal abierta a través de La 1 de TVE y en la plataforma streaming RTVE Play, a partir de las 21:00 horas.

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Para Latinoamérica, los horarios varían: en Colombia, Perú y Ecuador comenzará a las 14:00; en México a las 13:00; en Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay a las 15:00; y en Argentina y Uruguay a las 16:00. La cobertura está a cargo de DSports (DirecTV) y su plataforma DGO.

En el ámbito local, Colombia transmitirá por Caracol, RCN y Disney+; Argentina por Telefe, TyC Sports y Disney+; mientras que México contará con las señales de TUDN, TV Azteca y la aplicación ViX.

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Por qué evitar páginas piratas como Roja directa, Pirlo TV o Fútbol Libre

Autoridades como INTERPOL persiguen la piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

INTERPOL advierte sobre los riesgos de utilizar servicios streaming piratas. Estos sitios suelen contener malware y virus que pueden afectar los dispositivos, robar información personal o financiera, y propagar daños en redes domésticas o empresariales.

Suscripciones a servidores proxy vinculados a estas plataformas pueden haber servido en el pasado para ataques informáticos, exponiendo a los usuarios a problemas legales y técnicos.

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Además, la descarga o distribución de material protegido por derechos de autor puede acarrear sanciones que incluyen multas o penas de prisión.

A qué se exponen los dispositivos al usar aplicaciones o páginas piratas

Los dispositivos pueden ser infectados por malware que roban información personal y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones de INTERPOL revelan que los sitios piratas son un riesgo para la ciberseguridad de los usuarios. El software malicioso oculto en estas plataformas puede servir como vía para el robo de identidad, el acceso a datos bancarios o la utilización de los dispositivos infectados en actividades ilícitas más amplias.

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A esto se suman los métodos de pago inseguros, que derivan en fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras. Otro riesgo es que el uso de aplicaciones ilegales implica la ausencia de actualizaciones de seguridad, lo que incrementa las vulnerabilidades ante nuevas amenazas.

Cómo identificar un sitio web o aplicación pirata

Una de las señales más claras es la oferta de gran cantidad de contenido a precios muy bajos o de forma gratuita. Los proveedores legítimos suelen operar solo en los territorios donde poseen derechos y ofrecen atención al cliente, calidad de transmisión y precios acordes al mercado.

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No se debe suministrar números de tarjetas de crédito en sitios fraudulentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, verificar el dominio oficial de la empresa y desconfiar de promociones muy atractivas ayuda a evitar caer en trampas digitales. Los servicios legales garantizan protección de datos personales, métodos de pago seguros y soporte en caso de problemas técnicos durante la transmisión.

Qué otros delitos pueden financiar las páginas ilegales de fútbol

Los responsables de plataformas piratas están vinculados a redes de delincuencia organizada que utilizan las ganancias para financiar actividades como el juego ilegal en línea, la explotación sexual, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas o el blanqueo de capitales.

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Por esta razón, al utilizar servicios ilegales, los usuarios se exponen a riesgos personales y pueden estar contribuyendo, sin saberlo, a delitos graves que afectan a la sociedad en su conjunto. Este vínculo subraya la importancia de elegir siempre canales oficiales y autorizados para acceder a contenidos deportivos.