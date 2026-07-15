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La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

La modelo volvió a encender las redes con sus looks inspirados en la albiceleste y confirmó que la ilusión mundialista también se vive bajo el sol de Italia

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Evangelina Anderson posó con su bikini azul y blanco como parte de su cábala en la previa de la semifinal de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 (Instagram)

A pocas horas de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, la ansiedad crece tanto en los fanáticos como en las figuras del espectáculo. Una de las protagonistas indiscutidas de la previa vuelve a ser Evangelina Anderson, quien desde Italia decidió renovar su particular cábala: looks veraniegos inspirados en los colores albicelestes y compartir con sus seguidores cada momento de la espera.

Fiel a su rutina, la modelo eligió acompañar a la Selección desde la playa, bajo el sol de la península italiana y entre sombrillas. En la primera postal, Evangelina apareció recostada en una reposera, mientras la cámara enfoca sus piernas y la parte inferior de una bikini celeste y blanca con la palabra “Argentina” escrita en cursiva. El reflejo del sol en el agua y las pérgolas de madera completan una imagen que transmitió calma, pero también la expectativa de lo que está por suceder en el campo de juego.

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Las cábalas se extendieron más allá de la arena. En otra fotografía, se la pudo apreciar en el asiento trasero de un auto, con el cinturón de seguridad abrochado, mirando directamente a la cámara. Llevó un top albiceleste de tiras negras y corte deportivo, shorts negros y una cartera de mimbre. Las uñas esmaltadas, el reloj plateado y los anteojos oscuros fueron los detalles que completaron el outfit, mientras por la ventanilla se asoma el paisaje verde de la ciudad. Incluso fuera de la playa, la energía del Mundial estuvo presente en cada elección.

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra
Evangelina Anderson posó con una camiseta de la Selección Argentina con el número 26, parte de una cábala antes del partido

La emoción subió con un look que se volvió favorito entre sus seguidores: Evangelina posó apoyada contra una pared de madera con un body celeste y blanco, la inscripción “Argentina” y el número “26” en amarillo. El diseño destacó por los colores nacionales y los accesorios personales, como collares y pulseras, que suman personalidad a la escena.

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La conexión con la pasión argentina continuó con un clip tomado frente a un espejo de cuerpo entero, Evangelina lució un bikini albiceleste. “¿Alguien más manija como yo?”, escribió, acompañando el mensaje con emojis celestes y blancos. La luz del mediodía, el entorno playero y el aire de previa mundialista convierten la foto en una invitación a compartir la ansiedad y la alegría de la hinchada.

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra
Anderson se mostró descansando en una playa luciendo un traje de baño con el estampado albiceleste

Cada una de estas instantáneas dejan en claro cómo Evangelina transforma sus días de descanso en un ritual de aliento a la Selección. Las cábalas viajan a su lado, se renuevan con cada partido y se comparten con una comunidad que vive la espera con la misma intensidad. Desde Europa, la modelo demuestra que el fanatismo no se toma vacaciones, y que la pasión por el equipo nacional puede sentirse en cuerpo y alma, sin importar la distancia.

Ya en la previa del partido de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, Evangelina había hecho de la ciudad española de Marbella el epicentro de sus cábalas familiares. En esa ocasión, compartió una serie de fotografías en la playa, combinando el atardecer mediterráneo con los colores de la albiceleste en un look tan personal como declarativo. Y acompañó la publicación con una frase que resume el sentimiento de miles de argentinos en cualquier parte del mundo: “En donde sea, siempre alentándote”.

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra
En el asiento trasero un coche, la modelo lució gafas de sol y una cartera de paja que complementaron su outfit (Instagram)

Así, entre el mar, el sol y la expectativa mundialista, Evangelina confirma que la pasión por la Selección Argentina trasciende la cancha y se cuela en cada pequeño detalle de la vida cotidiana. Por estos días, para ella cada prenda y cada gesto suma a la ilusión colectiva de ver a la albiceleste acercarse a la final. Para la modelo, el aliento viaja con ella, y la cábala se renueva bajo el sol, en el corazón del verano europeo.

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