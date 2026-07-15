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El Gobierno envió al avión presidencial ARG-01 a una inspección programada en Estados Unidos

El Ministerio de Defensa a cargo de Carlos Presti contrató el servicio de mantenimiento por fallas y estará dos meses fuera de servicio

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El avión presidencial ARG-01
El avión presidencial ARG-01

A raíz de la polémica que generó la presencia del avión presidencial, mejor conocido como ARG 01 por su matrícula, en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, el Gobierno aclaró que la aeronave se encuentra en reparación y que estará dos meses fuera de servicio. Según informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado, la cartera contrató un servicio de mantenimiento programado para el Boeing 757-256 a través de la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial.

“La contratación responde a la necesidad de realizar las inspecciones mayores CHECK 1C, 2C y 3C, previstas por el fabricante para mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y operación”, informaron.

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Asimismo, aclararon que las inspecciones constituyen un procedimiento de mantenimiento preventivo y rutinario, correspondiente al calendario técnico programado, y especificaron que no se trata de “una reparación extraordinaria”.

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Javier Milei durante un vuelo comercial (NA)

“En el marco del proceso de contratación, se solicitó cotización a talleres aeronáuticos habilitados a nivel internacional con capacidad para realizar este tipo de inspecciones sobre un Boeing 757″, revelaron desde la administración libertaria, y aclararon que el procedimiento se encuentra publicado en el portal COMPR.AR.

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Desde la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti, revelaron que recibieron dos ofertas que fueron sometidas a una estricta evaluación, según criterios técnicos y económicos previamente establecidos, aunque evitaron precisar detalles de las mismas. La contratación -aclararon- fue adjudicada a la empresa que obtuvo la mejor calificación.

Fuentes de Casa Rosada precisaron que la solicitud de servicio para la aeronave se realizó el 21 de mayo de este año y se adjudicó el 1 de julio. “Difícil preveer cuando iba a jugar Argentina”, explicaron además respecto al partido que disputará la Selección a las 16 contra Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

“De acuerdo con el cronograma previsto, el 14 de julio de 2026 la aeronave despegó hacia el lugar donde se llevará a cabo la inspección mayor programada”, precisaron desde el ministerio.

Según revelaron en el oficialismo, los trabajos demandarán al menos dos meses, plazo en el que el avión presidencial estará inactivo, y de no surgir problemas externos, se estima el regreso de la aeronave para el 15 de septiembre de 2026.

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El Boeing 757-256 fue adquirido durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández

La polémica por la presencia del avión en Estados Unidos tuvo lugar a raíz de la publicación en redes sociales de un periodista que aseguró que el canciller Pablo Quirno había utilizado el avión para trasladarse a Estados Unidos, dónde se realiza por estos días el Mundial 2026. El mensaje tuvo lugar el día después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuviera que los ministros habían asumido el compromiso de no viajar a la Copa del Mundo.

La respuesta del funcionario no tardó en llegar. “Juguemos al huevo podrido, se lo tiran al distraído, si el distraído lo compraaa, huevo podrido es…“, desminitió por su parte desde su cuenta de X.

En junio de 2025, el Poder Ejecutivo transfirió la administración y custodia de la flota aérea presidencial al Ministerio de Defensa, a través de un Decreto N° 317/25, en el que alteró las competencias de la cartera, asignando “la administración, operación, custodia y mantenimiento de las aeronaves” de uso exclusivo de la Presidencia.

El Boeing 757-256 fue adquirido durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, y pasó a denominarse ARG 01, anteriormente conocido como Tango 01. Comenzó a utilizarse en 2023 luego de un extenso proceso administrativo tras adquirirse en diciembre del 2022.

Para la adquisición, el Gobierno invirtió USD 21.730.000 y entregó el viejo Tango 01, valuado en unos USD 3 millones. Tenía capacidad para 39 pasajeros, contaba con un dormitorio principal y otras dos habitaciones privadas.

El AR01 fue fabricado en el año 2000 e inicialmente perteneció a la empresa Iberia. En 2005 fue adquirido por Funair Corporation y finalmente el 13 de abril pasó oficialmente a ser propiedad de la administración argentina. De acuerdo a los datos técnicos, es impulsado con motores Rolls-Royce RB211 y sus características le permiten aterrizar en los principales aeropuertos del país, a diferencia de otros modelos.

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