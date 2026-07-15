Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El actor está instalado en Estados Unidos hace semanas y mostró cómo amaneció en la mañana del partido (Video: Instagram)

El pueblo argentino vivió horas de máxima tensión y expectativa: este miércoles, la Selección se enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 y la ciudad de Atlanta se ha convertido en el epicentro de la pasión albiceleste. La previa mostró una combinación de euforia, nerviosismo y color, con hinchas llegados de distintas partes del mundo. Entre ellos, varios famosos argentinos se suman al fervor y comparten en redes sociales el clima único que se respira en la antesala de uno de los partidos más esperados de la historia reciente.

Cachete Sierra eligió empezar el día con poca calma y rituales bien argentinos. En la cocina del departamento que alquiló para la ocasión, se lo vio luciendo la remera y el piluso de la Selección, con el mate sobre la mesa y el clásico “Bombón” de Los Palmeras como fondo musical. “Me levanté tranquilo por suerte”, compartió en un video, resumiendo el espíritu que intentan transmitir los hinchas en medio de la ansiedad de la semifinal. Su publicación condensa la mezcla de euforia y tranquilidad buscada en una jornada que paraliza al país.

PUBLICIDAD

Marta Fort también se destacó entre los famosos presentes en Atlanta. Desde temprano, compartió imágenes junto a personajes del evento en los pasillos del hotel, como un hombre disfrazado de extraterrestre, y anunció: “Empezando el día entrevistando”. Más tarde, posó desde su habitación con la nueva camiseta alternativa de la Selección, lista para el partido y con Los Palmeras de fondo. Su look, con trenza rubia y maquillaje en tonos celestes, anticipa la tendencia predominante: prendas oficiales, detalles personalizados y una actitud relajada y festiva.

La familia Tinelli no quiso perderse la cita mundialista. Mica y Cande Tinelli viajaron especialmente a Estados Unidos para acompañar a su padre, Marcelo Tinelli, en el partido definitorio ante Inglaterra. Mica mostró su emoción compartiendo un video al llegar al estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en el que se refleja el orgullo y la expectativa por acompañar a la Selección Argentina en una instancia clave.

PUBLICIDAD

Marta eligió el conjunto suplente de la selección para el partido

Las hijas de Marcelo Tinelli llegaron para acompañar a su papá en el partido de las semifinales del Mundial 2026 (Video: Instagram)

Toda la tropa Simeone caminando rumbo al estadio para alentar a Giuliano

El aliento argentino se multiplicó con la presencia de otros grupos de famosos y familias. Eva Bargiela, pareja de Gianluca Simeone, hermano de Giuliano Simeone, jugador del plantel nacional, apareció junto a integrantes de la familia Simeone y Faustino, el hijo de Eva y Gianluca, todos con la camiseta argentina. La imagen, publicada en la cuenta de su hermana Mavi y replicada por Eva, refuerza la idea de que el apoyo trasciende la cancha y se transforma en una vivencia familiar y generacional.

En las calles de Atlanta, un grupo de personas caminó rumbo al estadio, todos luciendo camisetas con el nombre “Simeone” y el número 17. Esta postal retrató la unión entre familiares y amigos que viajaron juntos para alentar, y reslató la importancia de los lazos personales y deportivos en este tipo de eventos.

PUBLICIDAD

La moda y el estilo también tuvo su espacio en la previa mundialista. Lola Latorre, también en Estados Unidos, optó por la camiseta oficial de la Selección, una gorra celeste y gafas oscuras para su foto antes del partido, acompañada por el mensaje: “VAMOS ARGENTINA CARAJO”. Entre los famosos se repiten las prendas oficiales, los detalles en celeste y blanco y los looks cómodos pensados para disfrutar del partido y del clima festivo.

Eva junto a su hermana y Faustino, su hijo junto a Simeone

Lola lista para alentar a la selección nacional en el estadio Mercedes Benz

El apoyo de las celebridades argentinas se manifiesta tanto en las tribunas como en las redes sociales. Jimena Barón y Matías Palleiro caminaron juntos hacia el estadio, vestidos con los colores nacionales, preparados para alentar desde la tribuna. La pareja sigue a la Selección desde el inicio del Mundial y sus publicaciones suman entusiasmo al ánimo colectivo que domina entre los hinchas.

PUBLICIDAD

La pareja está siguiendo a la Scaloneta desde el principio del Mundial 2026 (Video: Instagram)

Los vínculos familiares y de pareja entre los protagonistas y los jugadores surgieron como un hilo conductor. Eva Bargiela, pareja de Gianluca Simeone, se mostró junto a la familia Simeone, mientras las hermanas Tinelli viajaron para acompañar a su padre quien cubre el Mundial para Infobae en vivo, y compartir la experiencia con la comunidad argentina en el exterior. La previa de la semifinal Argentina-Inglaterra se vivió en Atlanta con una energía singular, marcada por la presencia de figuras reconocidas, el despliegue de camisetas celestes y blancas y la esperanza compartida de alcanzar una nueva final mundialista.