Cómo se vería el ingles Kane si fuera argentino, según la IA y en pleno Mundial

Gemini permite “vestir” a Harry Kane con la camiseta de Argentina y la tendencia crece en el Mundial 2026 - REUTERS/Paul Childs

Con Argentina e Inglaterra a punto de disputar una semifinal del Mundial 2026, la inteligencia artificial se convirtió en el escenario donde los aficionados ya imaginan un cruce de identidades: ¿cómo luciría Harry Kane con la camiseta celeste y blanca de la Albiceleste?

La herramienta Gemini, de Google, hace posible esa transformación en pocos pasos y sin conocimientos técnicos. El resultado puede sorprender.

Cómo se convierte la imagen de Harry Kane en argentino

Todo comienza con una buena fotografía. Para obtener un resultado convincente, la base es una imagen de Kane en alta resolución, donde el jugador aparezca con expresión facial nítida, buena iluminación y postura clara. Las fotos tomadas durante partidos o sesiones oficiales suelen funcionar mejor, ya que muestran al jugador en condiciones de luz controlada y con su figura bien definida.

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La clave es partir de una foto nítida en JPG o PNG y ordenar cambios concretos, como franjas verticales, escudo de la AFA y dorsal específico, para evitar resultados genéricos, repitiendo ajustes de iluminación y detalle hasta lograr una edición convincente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen debe permitir que la IA identifique con precisión detalles como la complexión física, los rasgos del rostro y la postura corporal. Una vez elegida, el archivo debe guardarse en formato JPG o PNG antes de cargarlo en la plataforma.

La clave del proceso está en el prompt, la instrucción textual que recibe Gemini para interpretar y modificar la imagen. Redactarlo bien marca la diferencia entre un resultado genérico y uno que realmente convenza. Para vestir a Kane con la camiseta de Argentina, un prompt efectivo podría ser:

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“Transforma a Harry Kane vistiendo la camiseta de la selección de Argentina, número 10, con el escudo oficial de la AFA, manteniendo su rostro y complexión física originales”.

Cuanto más específica sea la instrucción, más fiel será el resultado. A ese texto base se pueden agregar detalles adicionales: las franjas verticales celestes y blancas, el número en la espalda, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el tipo de fondo, una cancha, un estadio lleno o un fondo neutro, e incluso la postura que debe adoptar el jugador en la imagen final.

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Cómo usar Gemini para ponerle a Harry Kane la camiseta celeste y blanca con un prompt bien escrito - REUTERS/Dylan Martinez

Una vez cargada la imagen y enviado el prompt, Gemini ofrece opciones para afinar el resultado sin necesidad de instalar programas adicionales. Desde el mismo chat, el usuario puede modificar el nivel de detalle, ajustar la iluminación y aplicar filtros de color que hagan más realista la transformación.

Si el primer resultado no refleja con fidelidad la camiseta argentina o altera los rasgos del jugador, el prompt puede editarse con instrucciones más precisas hasta lograr la versión deseada. El proceso es iterativo: cada ajuste acerca el resultado a la imagen mental del usuario.

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Al alcanzar el resultado buscado, Gemini habilita la descarga directa del archivo en el dispositivo, con la calidad original de la imagen. Al compartirla en redes sociales o cualquier otro medio digital, es indispensable incluir la leyenda “Imagen creada con IA” para evitar confusiones sobre la autenticidad de la fotografía y respetar los derechos de imagen del jugador y los derechos de autor involucrados.

Por qué genera interés Argentina vs. Inglaterra

Julián Álvarez y Jude Bellingham. Mientras el cruce reúne historia y expectativa por los técnicos Lionel Scaloni y Thomas Tuchel, se vuelve viral el juego digital de reimaginar figuras con otra camiseta, una dinámica que mezcla creatividad, fandom y herramientas accesibles desde móvil o PC - crédito Agustín Marcarían-Paul Chids/REUTERS

El partido entre ambas selecciones llega cargado de historia. Argentina, campeona del mundo, alcanzó las semifinales tras vencer a Suiza el 11 de julio de 2026 en tiempo extra, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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Del otro lado, Inglaterra eliminó a Noruega en el estadio de Miami gracias a un doblete de Jude Bellingham, también en tiempo extra. El duelo entre los técnicos Lionel Scaloni y Thomas Tuchel promete ser uno de los más atractivos del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, la tendencia de transformar imágenes de figuras del fútbol con inteligencia artificial ganó fuerza entre los seguidores de ambas selecciones. El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, se convirtió en uno de los protagonistas de ese juego digital: miles de usuarios ya experimentaron con ponerle la camiseta de la Albiceleste usando herramientas de IA accesibles desde el celular o la computadora.

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La semifinal entre Argentina e Inglaterra se jugará en el marco del partido número 102 del torneo. Mientras los técnicos preparan sus estrategias en el campo, la inteligencia artificial ya disputa su propio partido en las pantallas de millones de aficionados.