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Tarjeta roja | Roja directa | Pirlo TV | Ver Fútbol Gratis: la búsqueda popular que atrapa datos bancarios

El Mundial 2026 ha reavivado la necesidad de contar con plataformas para ver los partidos sin costo, pero su uso trae malware y sanciones legales

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Argentina - Austria - Fútbol Libre - Mundial 2026 - tecnología - 21 de junio
En la web hay múltiples páginas que prometen acceso a contenido premium deportivo sin pagar dinero. (Imagen ilustrativa Infobae)

La fiebre por el Mundial 2026 transforma la rutina de millones de personas y multiplica la demanda de transmisiones deportivas en línea. Ante la variedad de plataformas pagas, la tentación de buscar Tarjeta roja, Pirlo TV o páginas que prometen ver fútbol gratis se vuelve útil para quienes desean evitar el costo de una suscripción.

Sin embargo, detrás de la promesa de acceso gratuito a los partidos, existe un entramado de riesgos que van mucho más allá de la simple infracción de derechos de autor.

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Según informes de INTERPOL, los usuarios que recurren a estos sitios piratas se exponen a sanciones legales y ponen en peligro su información personal y financiera.

Las investigaciones internacionales revelan que las páginas que ofrecen contenidos deportivos ilegales pueden robar datos bancarios, instalar malware y facilitar otros delitos cibernéticos. Este escenario plantea interrogantes clave para quienes consideran optar por la gratuidad digital sin evaluar sus consecuencias.

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Por qué los sitios como Pirlo TV o Roja Directa son un riesgo para la ciberseguridad

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Instalar aplicaciones piratas abre la puerta a malware y programas peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INTERPOL advierte que muchos de los sitios web y redes P2P que distribuyen eventos deportivos sin licencia funcionan como vehículos para el malware y otros programas maliciosos. Este software puede dañar el dispositivo del usuario o sustraer información personal sensible.

Una vez instalado, el malware puede propagarse por toda la red doméstica o corporativa, afectando operaciones críticas o abriendo la puerta al robo y la falsificación de identidad.

Además, INTERPOL subraya que los consumidores corren riesgos legales al suscribirse a servidores proxy asociados con estos servicios, porque podrían haberse utilizado en ataques de denegación de servicio o en otros delitos informáticos.

Cómo las apps piratas pueden robar datos bancarios

Compras digitales, smartphone moderno, tarjeta blanca, mujer feliz, estilo actual, transacciones seguras, tecnología accesible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
No se debe suministrar números de tarjetas bancarias en sitios web fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos más frecuentes usados por los sitios piratas consiste en utilizar formularios de registro falsos o sistemas de pago inseguros. Según INTERPOL, estos portales solicitan datos personales y bancarios bajo la excusa de crear una cuenta gratuita o pagar por un servicio supuestamente premium a bajo costo.

La información recolectada puede ser utilizada directamente para fraudes con tarjetas de crédito o vendida en el mercado negro digital. El engaño se refuerza con la apariencia profesional de las plataformas y la promesa de acceso gratuito o a precios irrisorios.

INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier sitio que solicite información financiera para acceder a contenidos que, por contrato, solo están disponibles mediante licencias oficiales.

Qué otros riesgos puede sufrir un usuario al consumir contenidos piratas

Computadora portátil con una alarma de seguridad en pantalla, indicando un posible hacking o ataque de ransomware. La imagen resalta la importancia de proteger la información y la tecnología frente a las amenazas cibernéticas y el robo de datos en la era informática. (Imagen ilustrativa Infobae)
El malware se puede propagar por toda la red doméstica e infectar a varios dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá del robo de datos, los usuarios de páginas como Pirlo TV pueden ver comprometida la seguridad integral de sus dispositivos.

Muchas veces, las actualizaciones de software para productos obtenidos de manera ilegal no existen o son reemplazadas por versiones alteradas, lo que aumenta el riesgo de fallos y vulnerabilidades.

Asimismo, la propagación de malware desde un solo dispositivo a una red completa puede afectar tanto a usuarios particulares, como a empresas o instituciones, generando pérdidas económicas y de información.

INTERPOL insiste en la importancia de mantener antivirus y firewalls activos, además de actualizar periódicamente todos los sistemas operativos y aplicaciones.

Cómo identificar un sitio pirata y evitar caer en la trampa digital

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los sitios web fraudulentos carecen de medidas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar un servicio ilegal no siempre resulta sencillo, pero INTERPOL ofrece varias claves. El primer indicio es la oferta de una gran cantidad de contenido deportivo a precios muy bajos o sin coste alguno. Las plataformas legítimas tienen tarifas más elevadas, pero garantizan calidad, estabilidad y un servicio de atención al cliente confiable.

Otra pauta consiste en verificar directamente en los sitios web oficiales de los proveedores de contenido cuáles son los paquetes autorizados en cada territorio. Si una web ofrece acceso global sin restricciones de derechos, es probable que se trate de un servicio ilegal.

INTERPOL enfatiza que el ahorro aparente puede derivar en problemas de seguridad informática y financieros mucho más costosos.

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