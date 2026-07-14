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Las pruebas que realizó Lionel Scaloni en el último entrenamiento previo la semifinal contra Inglaterra: la posible formación

La práctica de la Selección en Atlanta dejó varias incógnitas sobre el once que enfrentará a los Tres Leones por un lugar en la final del Mundial

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Scaloni probó una línea de tres centrales con Otamendi, Cuti Romero y Lisandro Martínez en el último entrenamiento previo a la semifinal (REUTERS/Paul Childs)
Scaloni probó una línea de tres centrales con Otamendi, Cuti Romero y Lisandro Martínez en el último entrenamiento previo a la semifinal (REUTERS/Paul Childs)

Lionel Scaloni probó este martes una línea de tres centrales en el último entrenamiento de Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, con la presencia de Nicolás Otamendi junto a Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez. La práctica en el Atlanta United Training Ground dejó señales sobre una posible variación táctica, aunque el técnico todavía no confirmó el equipo.

El entrenamiento de este martes deparó una novedad, el entrenador argentino alineó a sus jugadores en una línea de 3/5, con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Otamendi, Romero, Lisandro Martínez y Giuliano Simeone como bloque defensivo; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Julián Álvarez junto a Lionel Messi en la delantera. El hijo del Cholo actuó de carrilero por la izquierda, un rol que ya había ensayado en el partido ante Islandia.

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Las pruebas en el entrenamiento no se detuvieron. En un segundo tramo, el entrenador introdujo variantes que modificaron tanto el personal como el esquema: ingresó Enzo Fernández por De Paul, Nicolás González por Simeone y Nicolás Tagliafico por Otamendi.

Con ese último cambio, el equipo pasó a defender con línea de cuatro. La secuencia de movimientos da cuenta de que Scaloni exploró al menos dos estructuras distintas en la misma práctica.

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Scaloni no repitió la misma formación en tres partidos consecutivos en ninguno de sus 102 encuentros al frente de la Selección (REUTERS/Paul Childs)
Scaloni no repitió la misma formación en tres partidos consecutivos en ninguno de sus 102 encuentros al frente de la Selección (REUTERS/Paul Childs)

La figura de De Paul es una de las que genera interrogantes de cara al miércoles. “No sé si jugaré, el técnico no dio el equipo. Ustedes saben que no lo da hasta mañana, pero muy tranquilo”, señaló el arquero del Inter Miami en su contacto con los medios. El Motorcito parece pelear por un lugar con Enzo Fernández.

Otra de las incógnitas que dejó la práctica fue el lateral derecho. La disputa entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel sigue sin resolverse, con la alternativa adicional de que Nicolás González ocupe ese carril como lateral-volante.

Mac Allister también habló con la prensa. El mediocampista del Liverpool trazó un paralelismo con el histórico partido de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 86 y mencionó a Diego Maradona: “Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado. Llevar a cabo las cosas que él hacía en una cancha es prácticamente imposible. Quizás solo Leo puede hacerlo. En redes aparecen ciertas cosas. En estos días, no sé si fue casualidad o no, pero empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido en el 86 y demás cosas que a uno lo ayudan”. El mediocampista también anticipó cómo imagina el partido: “Ellos defienden 4-4-2 y no creo que cambien demasiado”.

De Paul reconoció ante la prensa que su lugar en el equipo no está garantizado para el duelo ante Inglaterra (REUTERS/Amanda Perobelli)
De Paul reconoció ante la prensa que su lugar en el equipo no está garantizado para el duelo ante Inglaterra (REUTERS/Amanda Perobelli)

La práctica de este martes fue la última en suelo norteamericano antes del duelo y contó con la presencia de unos 350 periodistas. Los primeros 25 minutos fueron abiertos a los medios; luego, el trabajo continuó a puertas cerradas.

Scaloni ofrecerá su conferencia de prensa protocolar a las 20 horas de Argentina, instancia en la que podría dar más pistas —o no— sobre el once que saldrá al campo del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el miércoles desde las 16.00 horas.

Argentina llega a la instancia de semifinales tras seis victorias consecutivas. Tres en la fase de grupos —3-0 ante Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 ante Jordania— y tres en la eliminación directa —3-2 a Cabo Verde, 3-2 a Egipto y 3-1 a Suiza—. En los cruces de octavos y cuartos el equipo precisó del alargue para avanzar, mientras que ante Egipto la clasificación llegó en el tiempo de descuento con el cabezazo de Enzo Fernández, tras ir perdiendo 2-0.

El dato que alimenta la expectativa de cambios: Scaloni no repitió la misma formación en tres partidos consecutivos en ninguno de sus 102 encuentros al frente de la Selección.

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