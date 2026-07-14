La apuesta en vivo entre Oscar Ruggeri y un ex futbolista de Inglaterra antes del choque por la semifinal del Mundial 2026

El ex defensor de la selección argentina Oscar Ruggeri y el ex futbolista inglés Gary Stevens mantuvieron una nueva videollamada en el marco del programa ESPN Mundial, con la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra como telón de fondo. El encuentro, que retomó el hilo de un intercambio previo entre ambos, derivó en un acuerdo inédito: si la Albiceleste gana el partido de mañana, el británico le devolverá la camiseta que cambiaron en México 1986.

Fue el conductor Sebastián Vignolo quien impulsó el trato. Todo comenzó con la pregunta de Ruggeri: “¿Qué pasará mañana?“. Stevens respondió con una apuesta personal: “Tengo la esperanza de que Inglaterra va a ganar y pueden haber penales”. El relator aprovechó el momento e intercedió por el ex defensor argentino: si Argentina se impone, Stevens tendrá que devolver la prenda histórica. El inglés aceptó sin dudar: “Está bien”.

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El antecedente de este vínculo entre ambos se remonta a abril de 2026, cuando los dos protagonistas se conectaron por primera vez por videollamada en el programa F90 de ESPN. En aquella ocasión, también con Vignolo como conductor y la periodista Morena Beltrán como traductora, la propuesta fue la misma: recuperar la camiseta argentina que Ruggeri le intercambió a Stevens tras el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, en el que la selección argentina derrotó a Inglaterra 2-1 con los goles de Diego Armando Maradona.

La secuencia de la conversación entre Ruggeri y Gary Stevens

En ese primer contacto, Stevens reaccionó con una carcajada ante el pedido. “¿Quiere su camiseta? Creo que me la había regalado”, señaló el inglés. Luego aclaró que si Ruggeri le entregaba su remera de juego, él se la devolvería, a lo que el ex defensor accedió. “Respeto mucho tu camiseta porque has sido un gran jugador”, le dijo Stevens.

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Ahora, con el duelo de semifinales previsto para este miércoles 15 de julio en Atlanta, la camiseta vuelve a estar en juego. El partido comenzará a las 16.00 (hora argentina), con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

La Albiceleste, defensora del título obtenido en Qatar 2022, llega a la instancia de semifinales tras ganar sus seis partidos previos en el torneo. En la fase de grupos superó a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Ya en la fase de eliminación directa, venció a Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1), aunque en los dos primeros cruces necesitó del alargue para clasificar. En octavos, el equipo de Lionel Scaloni llegó a ir perdiendo 2-0 ante los Faraones antes de dar vuelta el marcador, con el cabezazo de Enzo Fernández en el tiempo de descuento como tanto definitivo.

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Para el cruce ante los ingleses, Scaloni evalúa modificaciones tácticas. En los entrenamientos previos ensayó una línea de tres defensores con Nicolás Otamendi junto a Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez, aunque también contempla mantener el esquema del último partido. En el mediocampo probó a Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, con Rodrigo De Paul en riesgo de quedar fuera del once inicial. En la delantera, Lionel Messi y Julián Álvarez —autor de un gol en el alargue ante Suiza— son los titulares indiscutidos, al igual que el arquero Emiliano Dibu Martínez.

Inglaterra, por su parte, llegó a las semifinales con un recorrido similar. Los dirigidos por Thomas Tuchel ganaron el grupo con triunfos ante Croacia (4-2) y Panamá (2-0), y un empate sin goles ante Ghana. En la fase eliminatoria superaron a República Democrática del Congo (2-1), a México (3-2) en el estadio Azteca y a Noruega (2-1) en cuartos, partido en el que Jude Bellingham anotó un doblete para dar vuelta el marcador.

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