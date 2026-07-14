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Alerta para usuarios de iPhone: actualización de iOS afecta la batería

La actualización inicial fue lanzada para corregir más de 25 problemas de seguridad

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Al interactuar con Siri AI, se habilitará una ventana en la parte superior de la pantalla del dispositivo. (Apple)
Una nueva actualización de iOS en iPhone ha provocado que su batería se vea afectada. (Apple)

Varios usuarios de iPhone están reportando una reducción considerable en la duración de la batería y un aumento de la temperatura del dispositivo después de instalar iOS 26.5.2, una actualización lanzada por Apple el pasado 29 de junio para solucionar más de 25 problemas de seguridad. Por el momento, las quejas no apuntan a un fallo generalizado y la compañía no ha confirmado oficialmente la existencia de un problema.

Los reportes proceden principalmente de publicaciones realizadas por usuarios en Reddit y recogidas por Phone Arena. Entre los dispositivos mencionados aparece especialmente el iPhone 16 Pro Max, aunque todavía no existen datos suficientes para determinar qué modelos podrían estar afectados o cuál sería el origen exacto del comportamiento.

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Usuarios reportan una caída rápida de la batería del iPhone

Uno de los testimonios señala que su iPhone comenzó a perder entre un 20% y un 30% de batería en apenas una o dos horas de uso, sin estar conectado al cargador. Otros propietarios también aseguran haber detectado que el teléfono alcanza temperaturas superiores a las habituales después de instalar la actualización.

Usuarios de iPhone se quejan tras actualizar a iOS 26.5.
Usuarios de iPhone se quejan de la batería del dispositivo tras actualizar a iOS 26.5.

El sobrecalentamiento y el consumo elevado de energía pueden estar relacionados. Cuando el procesador ejecuta tareas intensivas durante periodos prolongados, el dispositivo utiliza más recursos, aumenta el gasto de batería y puede generar más calor.

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Sin embargo, los testimonios disponibles corresponden únicamente a una parte de los usuarios. Esto significa que no todos los dispositivos con iOS 26.5.2 necesariamente experimentarán los mismos inconvenientes.

Apple tampoco ha reconocido hasta ahora un fallo generalizado relacionado con esta versión del sistema operativo.

Primer plano de un iPhone mostrando la pantalla con la interfaz "26.5 beta 4" en colores azul y verde, sobre una mesa de madera con una taza de café y un cuaderno.
Usuarios aseguran que tras actualizar su iPhone con iOS 26.5.2, empezaron a presentar problemas en su batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el iPhone puede gastar más batería después de actualizarse

Un aumento temporal del consumo energético después de instalar una actualización no siempre significa que exista un error permanente en el sistema.

Tras actualizar iOS, el iPhone puede realizar diferentes procesos internos en segundo plano. Entre ellos pueden encontrarse tareas de indexación, reorganización de archivos y actualización de diferentes componentes del sistema.

Estas operaciones requieren recursos y pueden provocar temporalmente un mayor consumo energético. Dependiendo del dispositivo y de la cantidad de información almacenada, el comportamiento puede normalizarse después de un periodo de uso.

Otra posible causa se encuentra en las aplicaciones instaladas. Una app que todavía no esté correctamente optimizada para una nueva versión de iOS puede mantener procesos activos durante más tiempo del necesario y consumir una cantidad elevada de energía.

Los iPhone tienen una manera correcta de cargar para evitar dañar su batería.
Usuarios de iPhone también experimentan calentamiento en el dispositivo tras actualizar a iOS. (Apple)

En ocasiones anteriores, aplicaciones populares como Facebook o Instagram han sido señaladas por usuarios debido a consumos anormales de batería hasta la llegada de nuevas actualizaciones.

Cómo comprobar qué aplicaciones consumen más batería

Los usuarios que hayan detectado una reducción importante de la autonomía pueden consultar las estadísticas integradas en el iPhone para identificar posibles aplicaciones responsables del consumo.

Para revisar esta información se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir Ajustes en el iPhone.
  2. Entrar en el apartado Batería.
  3. Seleccionar la opción para consultar todo el uso de la batería.
  4. Revisar el apartado de consumo por aplicación.
  5. Comprobar si alguna app presenta un gasto energético superior al habitual.
  6. Verificar si existe una actividad elevada en segundo plano.

Esta información permite conocer qué aplicaciones han utilizado una mayor proporción de la batería durante las últimas horas o días.

Si una aplicación aparece con un consumo inusualmente elevado, actualizarla a su versión más reciente puede ayudar en caso de que sus desarrolladores hayan publicado una corrección. También puede ser útil revisar los permisos y la actividad en segundo plano.

Apple permitirá a los usuarios ajustar que tan visible quieren que sea el efecto Liquid Glass. (Apple)
iPhone te da la posibilidad de verificar qué aplicaciones consumen más batería. (Apple)

iOS 26.5.2 solucionó más de 25 problemas de seguridad

La actualización iOS 26.5.2 fue publicada principalmente para corregir vulnerabilidades y mejorar la seguridad del sistema. Entre los problemas solucionados se encontraban fallos relacionados con componentes importantes, incluido el núcleo del sistema y tecnologías vinculadas con Safari.

Por este motivo, las actualizaciones de seguridad continúan siendo importantes para proteger el dispositivo frente a posibles amenazas, incluso cuando aparecen reportes aislados sobre problemas de rendimiento o autonomía.

En caso de que Apple determine que existe un fallo relacionado directamente con iOS 26.5.2, la compañía podría solucionarlo mediante una actualización posterior.

Por ahora, los reportes deben considerarse casos detectados por una parte de los usuarios y no la confirmación de un problema que afecte a todos los iPhone. Quienes hayan instalado la actualización y observen una caída anormal de la batería pueden revisar el consumo de las aplicaciones y comprobar si el comportamiento se mantiene después de los procesos posteriores a la instalación.

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