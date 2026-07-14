Inglaterra vs. Argentina: Copa Mundial en vivo, Roja directa y Tarjeta Roja son las búsquedas peligrosas en Google

Lionel Messi y Harry Kane son las dos estrellas de ambas selecciones nacionales. (Fotocomposición Infobae)

La expectativa global se centra este miércoles 15 de julio en el estadio de Nueva York, donde Inglaterra y Argentina disputan la segunda semifinal de la Copa Mundial 2026. Este encuentro ha disparado el interés de millones de aficionados que buscan en Google alternativas para seguir el partido en tiempo real.

Mientras el interés por acceder a la transmisión oficial crece, al mismo tiempo lo hacen las búsquedas asociadas con el acceso no autorizado, como Roja directa y Tarjeta Roja.

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Estas búsquedas se consideran peligrosas, porque pueden exponer a los usuarios a riesgos de ciberseguridad y delitos asociados a la piratería digital.

Qué riesgos hay al buscar Roja Directa o Tarjeta Roja en Google

Las búsquedas en Google relacionadas con transmisiones en vivo crecen momentos antes del inicio del encuentro. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las plataformas que aparecen bajo estos términos suelen ofrecer transmisiones piratas del partido, lo que representa una amenaza directa para la seguridad digital del usuario. Según INTERPOL, estos sitios alojan malware y virus capaces de infectar computadoras y celulares.

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Además, el acceso a estas webs puede abrir la puerta al robo de información personal, contraseñas bancarias o incluso datos empresariales sensibles. La INTERPOL advierte que, al ingresar a páginas de streaming ilegal, los consumidores exponen tanto su privacidad, como la integridad de redes domésticas y corporativas.

El malware descargado puede propagarse y servir como base para otros delitos, como el robo de identidad o ataques a gran escala.

Cuáles amenazas informáticas enfrentan los usuarios de páginas piratas

INTERPOL detalla que muchos sitios y redes P2P que ofrecen material pirateado emplean técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios.

Al usar páginas piratas aumenta el riesgo de infectar el dispositivo con virus. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es habitual que, tras hacer clic en enlaces aparentemente inofensivos, se inicie la descarga de archivos maliciosos. Estos pueden instalarse sin permiso, facilitando el acceso remoto de ciberdelincuentes y la sustracción de datos personales.

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Asimismo, la suscripción a servicios streaming no oficiales implica el uso de métodos de pago inseguros. Estas prácticas pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito o en la exposición de información financiera sensible.

Cómo identificar una página pirata para ver partidos de fútbol

INTERPOL sugiere prestar atención a señales claras de ilegalidad. Un servicio que ofrece partidos de la Copa Mundial de la FIFA gratis o a precios muy bajos, fuera de los canales oficiales, suele carecer de derechos de transmisión y representa un riesgo.

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Es clave comprobar que la plataforma tenga los derechos de transmisión de la FIFA. (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Se sugiere consultar siempre el sitio web de la empresa titular de los derechos para confirmar qué opciones están disponibles de manera legítima.

Otra alerta frecuente es la ausencia de atención al cliente y la imposibilidad de reclamar ante problemas técnicos o estafas. La diferencia de precio es otra pista relevante: el contenido legítimo es más costoso, pero garantiza calidad, seguridad y protección al consumidor.

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Qué delitos se pueden financiar a través de sitios web ilegales

Los administradores de servicios piratas suelen formar parte de tramas de delincuencia organizada. Las ganancias obtenidas por la distribución ilegal de eventos deportivos pueden financiar actividades como el juego ilegal en línea, la trata de personas, el tráfico de drogas o el blanqueo de capitales.

Las páginas fraudulentas están gestionadas por redes de ciberdelincuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a estos servicios, en busca de un partido barato o gratuito, podría estar contribuyendo involuntariamente al sostenimiento de estructuras criminales internacionales.

Cuáles medidas de protección sugieren los expertos en ciberseguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) aconseja limitar la descarga de aplicaciones a tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store, donde existen controles estrictos contra el malware.

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Otra medida es mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, porque reduce las posibilidades de infección y protege frente a nuevas vulnerabilidades.

El INCIBE sugiere instalar un antivirus de confianza, con actualizaciones periódicas, y realizar copias de seguridad de los datos personales. Estas medidas permiten recuperar la información en caso de ataque o fallo del dispositivo.

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