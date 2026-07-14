WhatsApp vuelve a tener ChatGPT disponible como chat: puedes usar fotos y videos

ChatGPT regresa a WhatsApp en Europa. (OpenAI y Meta)

ChatGPT vuelve a estar disponible dentro de WhatsApp para los usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE), después de haber dejado la aplicación de mensajería a comienzos de 2026 debido a un cambio en sus políticas. El regreso permite utilizar el chatbot de OpenAI directamente desde una conversación para realizar consultas, enviar notas de voz, analizar imágenes y acceder a otras funciones de inteligencia artificial.

La disponibilidad en Europa se produce en un contexto regulatorio particular. Las normas europeas aplicables a las grandes plataformas digitales han abierto la puerta a que servicios de terceros puedan operar dentro de aplicaciones consideradas relevantes para la comunicación entre usuarios. De esta manera, los residentes de los países incluidos en el EEE pueden volver a acceder a ChatGPT desde WhatsApp.

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ChatGPT vuelve a funcionar dentro de WhatsApp

OpenAI confirmó el regreso de su asistente mediante sus canales oficiales. La compañía señaló que ChatGPT vuelve a estar disponible en WhatsApp dentro del Espacio Económico Europeo como parte de su estrategia para acercar la inteligencia artificial a las aplicaciones utilizadas diariamente por millones de personas.

OpenAI anunció el regreso de ChatGPT a WhatsApp, pero solo en Europa.

El servicio había dejado de estar disponible desde el 15 de enero de 2026. La salida estuvo relacionada con modificaciones en las políticas y condiciones de WhatsApp que afectaban al funcionamiento de asistentes de inteligencia artificial de terceros dentro de la plataforma.

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Ahora, los usuarios europeos pueden volver a iniciar conversaciones con ChatGPT sin necesidad de abandonar la aplicación de mensajería de Meta.

El despliegue, sin embargo, se realiza de manera progresiva. Esto significa que la disponibilidad puede variar dependiendo del código de país asociado al número utilizado en WhatsApp y de las fechas establecidas para la activación en cada territorio.

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Ahora podrás usar ChatGPT usando WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo utilizar ChatGPT desde WhatsApp

Para acceder al chatbot, los usuarios deben iniciar una conversación con el contacto oficial y verificado 1-800-CHATGPT, asociado al número internacional +1-800-242-8478.

El procedimiento es sencillo:

Guardar el número oficial +1-800-242-8478 en los contactos del teléfono. Abrir WhatsApp. Buscar el contacto oficial de ChatGPT. Comprobar que se trata de la cuenta correspondiente al servicio. Enviar un mensaje para comenzar la conversación.

Una de las principales características de esta integración es que no resulta obligatorio crear previamente una cuenta de ChatGPT para comenzar a utilizar determinadas funciones.

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Usar ChatGPT en WhatsApp es totalmente gratuito. (WhatsApp)

El acceso desde WhatsApp es gratuito, aunque está sujeto a límites de uso. Por este motivo, la experiencia puede ser diferente a la disponible directamente mediante la aplicación oficial o la versión web de ChatGPT.

Qué se puede hacer con ChatGPT dentro de WhatsApp

El regreso del chatbot permite realizar diferentes tareas directamente desde una conversación. Los usuarios pueden formular preguntas sobre diversos temas y mantener intercambios utilizando lenguaje natural.

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También es posible enviar notas de voz para realizar consultas sin necesidad de escribir. La inteligencia artificial puede procesar estas solicitudes y generar una respuesta dentro del propio chat.

Entre las funciones disponibles también se encuentra el análisis de imágenes. El usuario puede enviar una fotografía para solicitar información sobre su contenido, pedir una explicación o utilizarla como contexto para una consulta.

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Luego de haber sido retirado por Meta, ChatGPT se encuentra de regreso dentro de WhatsApp, aunque solo en Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta también puede utilizarse para crear imágenes a partir de instrucciones escritas, así como para redactar y editar textos en diferentes idiomas.

Otros usos incluyen buscar información, comparar productos, organizar ideas o ayudar en la planificación de viajes. Las funciones concretas pueden estar sujetas a los límites establecidos para la versión gratuita disponible mediante WhatsApp.

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Por qué ChatGPT pudo regresar en Europa

La vuelta de ChatGPT se produce específicamente en el Espacio Económico Europeo, una región donde las grandes plataformas tecnológicas están sujetas a obligaciones regulatorias particulares.

La normativa europea ha reforzado las exigencias relacionadas con la competencia y la interoperabilidad de determinados servicios digitales. Estas reglas buscan evitar que las grandes plataformas impongan condiciones que puedan limitar injustificadamente la presencia de servicios de terceros.

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En este escenario, la disponibilidad de ChatGPT dentro de WhatsApp vuelve a ser posible para los usuarios europeos, aunque la situación puede ser diferente en otros mercados.

La Unión Europea obliga a Meta a volver a incluir a ChatGPT dentro de su ecosistema. (Foto: OpenAI)

El despliegue de ChatGPT será progresivo

El regreso no significa que todos los usuarios del EEE vayan a tener acceso simultáneamente. OpenAI ha indicado que la activación depende del país y del número asociado a la cuenta de WhatsApp.

Por este motivo, algunos usuarios podrían acceder inmediatamente mientras que otros tendrán que esperar a que el servicio se habilite en su territorio.

Con esta integración, ChatGPT recupera uno de sus canales más accesibles para llegar a millones de usuarios, al funcionar dentro de una aplicación que muchas personas utilizan diariamente. Su regreso en Europa también muestra cómo las regulaciones regionales pueden influir directamente en la disponibilidad de los servicios de inteligencia artificial dentro de las grandes plataformas digitales.