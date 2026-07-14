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Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

Agus Gandolfo, Valu Cervantes, Kelci Rose y Rocío Espósito llegaron a la ciudad de Georgia para estar presente en el partido de la albiceleste ante Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo

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La influencer llegó a la ciudad de Atlanta para estar presente en la semifinal de la Copa del Mundo (Video: Instagram)

La selección argentina clasificó a semifinales del Mundial 2026 tras un angustiante partido ante Suiza. La Scaloneta se prepara para enfrentar a Inglaterra este miércoles a las 16 horas, horario argentino, en Atlanta, con un lugar en la final en juego. Con el partido en el horizonte, las parejas y familiares de los jugadores comenzaron a moverse hacia la ciudad para estar en las gradas.

Tres paneles: mujer con mate en avión; mujer y niño en avión; mujer rubia con chaqueta deportiva y maleta posa frente a espejo
Las figuras públicas Rocío Espósito, Agus Gandolfo y Kelci Rose se trasladan en avión y se preparan para un viaje con destino a Atlanta.

Las redes sociales fueron el registro en tiempo real de ese operativo familiar. Cada historia subida desde un avión, un hotel o la puerta del estadio contó, a su manera, la previa de un partido que tiene a todo el país en vilo. Valu Cervantes fue una de las primeras en confirmar su llegada. La ex de Enzo Fernández compartió una imagen de su hijo Benjamín —el menor de los dos que tiene con el mediocampista— recostado en el sillón de la habitación del hotel, mirando hacia la ventana con la ciudad de Atlanta de fondo. La leyenda que eligió para acompañar la imagen fue simple y directa: “Ya estamosss”.

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El nene aparece de frente a la cámara, con una sudadera negra y zapatillas azules, apoyado sobre el respaldo del sillón. La imagen tiene algo de llegada, de primer momento de quietud después de un viaje largo.

Mano de mujer sostiene rosario plateado con cruz. En la muñeca, un tatuaje que dice 'AMÉN'. Usa pulsera dorada y plateada. Fondo con camiseta de Argentina
Valentina mostró la camiseta suplente de la selección argentina y un rosario en la mano
Mujer de cabello rubio sentada en avión con un niño pequeño, ambos mirando por la ventanilla. Interior de un avión privado con asientos beige y panel superior
Agus viajó junto a sus dos hijos, Nina y Theo, en avión privado rumbo a Atlanta

Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, también se mostró en Atlanta junto a su hijo Theo. La imagen la muestra a ella con el pequeño, sin texto que acompañe la escena. Minutos después subió otra historia: una selfie de espejo desde el gimnasio del hotel, ubicado frente al estadio, con ropa deportiva celeste y la leyenda “Imposible no entrenar cebadab. Al fondo, el cartel oficial de Powerade FIFA y las cintas de correr del establecimiento.

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El tramo más documentado del viaje fue el de Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli y licenciada en nutrición. Espósito viajó en avión privado desde Kansas hasta Atlanta junto a su hijo Lucas y otros familiares, y fue subiendo el recorrido completo en sus historias.

Mujer con gafas de sol en asiento de avión, sostiene mate con bombilla. Una mano con pulseras se extiende. Ventana, botella de agua, letrero de salida
Rocío, pareja de Rulli, fue acompañada por toda su familia y aprovechó para tomar mate
Cuatro personas, un niño y tres mujeres, posan en el interior de un avión privado. El niño lleva camiseta de Argentina y en el fondo se ve la cabina de pilotos
La familia Epósito viajando rumbo a Atlanta desde Kansas City

Una de las primeras imágenes la muestra a ella junto a Lucas en el avión, los dos mirando por la ventanilla. El nene, con la camiseta de la Selección, sonríe. La leyenda que Rocío eligió para esa historia resumió el estado de ánimo del grupo: “Atlanta, que nervios manejamos por favor”.

Otra toma la muestra a ella sola, con anteojos de sol oscuros, recibiendo un mate que le acerca una mano desde el borde del encuadre. La manta de Hermès sobre el asiento y la luz entrando por la ventanilla del avión privado componen el fondo. La cuenta de la imagen etiqueta a una acompañante del viaje.

La pareja de Gerónimo Rulli viajó en avión privado junto a todo su grupo

La foto grupal dentro de la cabina lleva la leyenda “Kansas - Atlanta” y muestra a Lucas —otra vez con la camiseta celeste y blanca— junto a Rocío, otra mujer y quien sería la abuela del nene. Los cuatro ocupan los asientos delanteros del avión privado, con anteojos de sol y el cockpit visible al fondo.

Una vez en Atlanta, Espósito no paró. Compartió un video desde el gimnasio del hotel, corriendo en la cinta con el estadio donde se jugará la semifinal visible a través de la ventana. Su descripción fue: “Visualizando y decretando todo lo bueno para mañana con el estadio enfrente”.

La futbolista británica llegó a la ciudad para estar presente en el enfrentamiento de la selección argentina con Inglaterra (Video: Instagram)

El estadio también apareció en otra de sus historias: una toma desde las alturas, tomada al amanecer, con el cartel del FIFA World Cup 2026 bien visible en la fachada y la fan zone montada alrededor del perímetro todavía desierta.

Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, se sumó con una selfie de espejo desde la habitación del hotel. Campera Adidas bordó, calzas negras, valija rosa al lado y zapatillas blancas. La leyenda no dejó dudas sobre el destino: “Let’s go to Atlanta”. No es menor olvidar que la joven es de origen británico por lo que el partido del miércoles por la tarde enfrenta a su pareja con su seleccionado nacional.

Mujer rubia con chaqueta deportiva roja, leggings negros y zapatillas blancas se toma una selfie en un espejo, sostiene una maleta rosa y un teléfono
Kelci eligió un look deportivo para viajar en avión de línea
Una mujer rubia con sudadera rosa y leggings negros sube las escaleras de un avión blanco con letras azules en la pista de un aeropuerto
El partido del miércoles es contra su país natal por lo que puede llegar a ser conflictivo

Un caso aparte fue el de Karina Nacucchio, pareja de Gonzalo “Cachete” Montiel. Karina no había viajado al Mundial porque el 4 de mayo nació Juana, la segunda hija de la pareja, y decidió quedarse en Argentina junto a los dos pequeños. Pero a medida que la Selección avanzó en el torneo, armó las valijas y partió rumbo a Atlanta con Thiago y la recién nacida.

La imagen que compartió en sus historias muestra a los dos chicos juntos: Thiago, con un buzo azul, sosteniendo a Juana, que lleva un gorrito blanco. La leyenda que eligió fue: “Ahora si”, seguida de un corazón rojo, la bandera argentina y un avión.

Cabina de avión con pasajeros. Pantallas de entretenimiento con partido de fútbol. Teléfono móvil sobre mesa. Interfaz de red social: "ireneeariza_", "Atlanta"
Irene, la española que está en pareja con Giuliano Simeone, lo acompañó en cada paso de esta Mundial (Instagram)

Irene Ariza, pareja de Giuliano Simeone, también emprendió el camino hacia Atlanta, esta vez desde Miami. En sus redes compartió una foto desde el asiento de la aeronave, con la ubicación “Atlanta” y tres emojis de avión como única leyenda. ¿Un guiño a las tres estrellas que luce la camiseta del seleccionado nacional?

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