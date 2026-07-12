Así puedes usar Gemini en Android Auto: comandos y atajos para mejorar tu experiencia de viaje

Gemini en Android Auto permite buscar restaurantes, gasolineras y sitios en ruta con comandos de voz personalizados. (Google)

El despliegue de Gemini en Android Auto es una mejora ideal para quienes buscan una interacción más natural y útil con el asistente del coche. La nueva propuesta va más allá del antiguo Google Assistant y permite a los usuarios mantener una conversación fluida con el sistema, sin limitarse a comandos rígidos ni a frases predeterminadas.

La funcionalidad principal de Gemini radica en que ahora es posible encadenar órdenes, corregir instrucciones, añadir detalles y obtener respuestas adaptadas a cada situación, todo sin apartar la atención de la carretera.

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La disponibilidad de Gemini depende de factores como el modelo del móvil, la cuenta de usuario, el país, el idioma, la versión de Android Auto y si ya se ha realizado la transición de Google Assistant a Gemini en el teléfono. No es necesario instalar una aplicación especial para el coche, aunque sí resulta fundamental mantener el sistema y las aplicaciones actualizadas.

Comandos de navegación y búsquedas inteligentes en ruta

Uno de los puntos fuertes de Gemini en Android Auto es su integración con Google Maps. A diferencia de sistemas anteriores, permite formular peticiones complejas y específicas, como buscar lugares abiertos en ese momento, sitios que no impliquen desvíos grandes, o restaurantes con determinados servicios.

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Se pueden pedir listas de música y podcasts adaptados al clima, la duración del viaje o el estado de ánimo. (Europa Press)

Se pueden realizar búsquedas como “busca una cafetería bien valorada en mi ruta que esté abierta ahora” o “quiero un restaurante cerca de mi destino que tenga terraza y buenas reseñas”.

Además, el usuario puede consultar detalles adicionales sobre los lugares sugeridos, por ejemplo, sobre aparcamiento o platos recomendados, sin tener que repetir la búsqueda desde el principio.

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Otra función práctica es la selección de opciones por voz, como “llévame a la segunda” o “añade la primera como parada”. También es posible solicitar información sobre el destino, como “cuéntame algo interesante de Barcelona mientras llegamos”, lo que contribuye a hacer los trayectos más amenos.

Mensajería y llamadas: una experiencia más natural

La gestión de mensajes y llamadas alcanza un nuevo nivel con Gemini. La IA entiende mejor las correcciones y los mensajes largos, lo que evita la necesidad de repetir instrucciones. Se pueden enviar mensajes de WhatsApp o SMS de forma natural, con órdenes como “dile a Marta por WhatsApp que llego diez minutos tarde y que lo siento”. Además, permite añadir detalles a un mensaje ya dictado, como “añade también que paro a comprar pan”.

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La función de traducción integrada en Gemini posibilita enviar mensajes en varios idiomas desde Android Auto. (Europa Press)

Otra función destacada es la posibilidad de compartir la hora estimada de llegada, o solicitar la traducción de un mensaje antes de enviarlo. No obstante, la recomendación es comprobar el contenido de los mensajes importantes antes de enviarlos, especialmente en situaciones delicadas.

Productividad en movimiento: Gmail, calendario y tareas

Gemini amplía la productividad al volante al integrarse con Gmail, Calendar, Tasks, Keep y algunas aplicaciones de Samsung. Esto permite resolver tareas sencillas por voz, como encontrar una dirección en un correo, crear una nota o consultar una cita del calendario sin apartar la vista de la conducción.

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Algunos comandos útiles incluyen pedir la dirección de un hotel desde un correo, solicitar un resumen de correos no leídos, preguntar por eventos en una franja horaria concreta o crear recordatorios. Para acceder a estas funciones, es necesario habilitar el acceso de Gemini a Workspace desde los ajustes.

Música, ambiente y control por contexto

La gestión de la música y el ambiente con Gemini resulta más flexible. No hace falta recordar el nombre exacto de una canción o lista, ya que el sistema entiende peticiones relacionadas con el estado de ánimo, la duración del viaje o la compañía. Algunos ejemplos de comandos incluyen “pon una lista alegre para un viaje de tres horas con niños” o “está lloviendo, pon música tranquila para conducir”.

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El asistente puede crear recordatorios y tareas por voz, facilitando la organización durante los desplazamientos. (Reddit)

Además, el usuario puede preguntar sobre la música que suena, por ejemplo, quién interpreta una canción o a qué álbum pertenece, sin tener que consultar la pantalla.

Gemini Live: conversación continua y nuevas posibilidades

La función Gemini Live permite mantener una conversación continua con el asistente, lo cual aporta nuevas opciones para el viaje. Además de pedir información sobre el destino, es posible practicar una presentación, preparar una reunión o incluso jugar con los niños a través de trivias y adivinanzas. El asistente recuerda temas previamente tratados, lo que diferencia a Gemini de versiones anteriores.

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Las recomendaciones de uso enfatizan mantener la atención en la carretera y evitar discusiones complejas con la IA durante la conducción. Si una interacción requiere demasiada concentración, puede interrumpirse en cualquier momento sin problema.