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Meta llega a Canadá: invirtió USD 10.000 millones en nuevo centro de datos abriendo fronteras con EE.UU

La compañía anuncia una instalación de un gigavatio en el condado de Sturgeon, la más grande que ha construido fuera de Estados Unidos para ampliar capacidad de cómputo y sostener modelos de IA

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Meta invertirá 10.000 millones de dólares en su primer centro de datos de IA en Canadá - REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Meta invertirá 10.000 millones de dólares en su primer centro de datos de IA en Canadá - REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Meta decidió llevar su carrera por la inteligencia artificial a un nuevo terreno: Canadá. La empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp anunció una inversión cercana a 10.000 millones de dólares para construir su primer centro de datos en ese país, una instalación que apunta a convertirse en la más grande que ha levantado fuera de Estados Unidos.

La jugada de Meta es estratégica, ya que la IA no funciona solo con ideas y modelos: necesita electricidad, terrenos, equipos y capacidad de cómputo a escala industrial. En plena competencia global por chips y servidores, la ubicación de los centros de datos empieza a definir quién puede entrenar sistemas más potentes, ofrecer servicios más rápidos y, eventualmente, vender capacidad a terceros como negocio en la nube.

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Dónde estará y qué tan grande es el proyecto

Meta prepara su centro número 33 y busca más cómputo para competir en la era de la nube de IA - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo
Meta prepara su centro número 33 y busca más cómputo para competir en la era de la nube de IA - REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo

La instalación se ubicará en el condado de Sturgeon, en Alberta, y su tamaño se entiende mejor con una cifra: tendrá capacidad de un gigavatio, un nivel de consumo equiparable al de unas 750.000 viviendas.

Meta prevé que la energía provenga principalmente de gas natural y confirmó que financiará nueva generación eléctrica conectada a la red de Alberta, una forma de asegurar suministro estable para una operación que no puede detenerse.

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Por escala, también es un proyecto laboral. En su fase de obra demandará alrededor de 3.000 trabajadores de construcción y, una vez en operación, sumará cerca de 300 empleos permanentes.

Por qué la IA empuja a construir “fábricas” de cómputo

La explicación técnica es simple: entrenar modelos y sostener servicios con IA exige miles de chips trabajando en paralelo, con almacenamiento, redes internas ultrarrápidas y refrigeración constante. No se trata solo de atender publicaciones o mensajes; se trata de ejecutar procesos que consumen potencia de manera continua, a cualquier hora.

Un técnico en chaleco de alta visibilidad supervisa filas de servidores con luces azules en un centro de datos. Paneles indican 'POWER USAGE: HIGH'.
La compañía afirma que el uso hídrico será para funciones domésticas, incendios y mantenimiento, mientras acuerdos con proveedores y plantas de respaldo consolidan un nuevo mapa donde la infraestructura digital se decide tanto por cómputo como por recursos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta busca esa capacidad para dos frentes. El primero es interno: reforzar productos y herramientas basadas en IA dentro de sus plataformas. El segundo es estratégico: explorar un negocio de nube que permita ofrecer parte de esa potencia a otras empresas, un movimiento que convertiría infraestructura propia en un servicio comercial.

Canadá como apuesta energética y política

Aunque Meta mantiene planes de inversión masiva en infraestructura de IA dentro de Estados Unidos, Canadá ha intentado atraer proyectos al norte de la frontera.

De acuerdo con Business Insider, en Alberta el mensaje se refuerza con decisiones regulatorias que buscan impulsar la industria energética. La provincia no solo ofrece insumos y espacio; ofrece una narrativa: “aquí se puede crecer rápido”. Para empresas que necesitan energía estable y proyectos de gran escala, ese entorno es un factor determinante.

Agua, enfriamiento y el debate público

La expansión de centros de datos suele despertar preguntas por consumo de recursos, especialmente agua. Meta aseguró que en este proyecto el uso de agua se limitará a necesidades domésticas, protección contra incendios y mantenimiento de algunos equipos, un punto que busca reducir fricciones en un debate cada vez más visible.

En paralelo, el entusiasmo provincial por captar inversiones se refleja en proyecciones públicas de nuevos complejos. Se mencionan propuestas de gran tamaño y planes de múltiples centros de datos que podrían convertir a Alberta en un corredor de infraestructura digital.

Por qué un centro de datos importa más que nunca

Un centro de datos concentra servidores, almacenamiento, redes, seguridad y sistemas de refrigeración para procesar información a escala. En la era de la nube, estas instalaciones sostienen aplicaciones, videollamadas, pagos, trabajo híbrido y servicios críticos. Con la IA, su papel se amplifica: son el lugar donde se entrena, se ejecuta y se distribuye la “inteligencia” que luego aparece en productos cotidianos.

Por eso la inversión de Meta no es solo una obra: es una apuesta por controlar el insumo más escaso de esta década tecnológica, la capacidad de cómputo alimentada por energía confiable.

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