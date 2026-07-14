Misiones: llevó a su bebé al hospital por vómitos, le detectaron cocaína en la sangre y la mujer se dio a la fuga

La menor estaba internada en el Hospital Pediátrico de Posadas

La Justicia de Misiones investiga el caso de una beba de siete meses que fue internada en el Hospital Pediátrico de Posadas después de que un análisis detectara cocaína en su organismo. Tras conocerse el resultado, la institución dispuso que permaneciera internada junto a su madre, pero la mujer se retiró sin autorización con la niña antes de que finalizara la asistencia médica. Desde entonces, ambas son buscadas por la Policía.

Fuentes policiales indicaron que el episodio comenzó el lunes por la noche, cuando la menor ingresó al centro de salud debido a un cuadro de vómitos reiterados.

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Tras realizarle distintos estudios, el equipo médico detectó cocaína en la sangre de la niña. Ante este resultado, intervino el área de Trabajo Social del hospital, que dispuso que la madre y la beba permanecieran internadas mientras se daba intervención a los organismos correspondientes.

Sin embargo, alrededor de las 17.30, la mujer se retiró del hospital junto a la beba sin autorización. Por el momento, se desconoce el paradero de ambas.

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Por disposición judicial, efectivos de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní desplegaron un operativo para localizar a la mujer y resguardar a la bebé, mientras sigue la investigación para determinar cómo la sustancia llegó al organismo de la menor.

Personal de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní desplegó un operativo para localizar a la mamá de la niña

Un antecedente en Bahía Blanca

En junio de este año, un bebé de tres meses fue internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca tras presentar fiebre y dificultades respiratorias. Los médicos detectaron la presencia de cocaína en su organismo mediante un análisis de orina, lo que activó los protocolos sanitarios y judiciales.

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La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº 1 inició una investigación caratulada como “Averiguación de ilícito” para determinar cómo fue expuesto el menor a la sustancia y si existió responsabilidad o negligencia por parte de los adultos a cargo. El bebé permaneció bajo observación en pediatría, acompañado por su mamá, mientras la Justicia dispuso medidas para resguardar su seguridad y establecer las condiciones para el alta.

Días después, se supo que no era la primera vez que el bebé ingresaba al hospital por un cuadro similar: en la historia clínica constaba una internación previa por síntomas compatibles. Según las autoridades, la intoxicación podría haberse producido a través del amamantamiento. A pesar de esta hipótesis, la mujer, de 31 años, negó haber consumido sustancias. Si bien desde el centro de salud informaron que el paciente evolucionó y estaba en condiciones médicas de recibir el alta, la salida del hospital quedó supeditada a una resolución judicial que definiría cuándo y bajo qué condiciones se concretaría el egreso.

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