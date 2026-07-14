Costa Rica

Laura Fernández se mantiene entre los tres presidentes mejor valorados de América Latina al cumplir dos meses en el cargo

La presidenta de Costa Rica ocupa el tercer lugar del Ranking de Presidentes de Latinoamérica de julio de 2026 elaborado por la consultora CB Global Data. La mandataria registra una aprobación del 55.5%, solo por detrás de Nayib Bukele, de El Salvador, y Claudia Sheinbaum, de México

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Laura Fernández se ubicó en la tercera posición del Ranking de Presidentes de Latinoamérica correspondiente a julio de 2026.
Laura Fernández se ubicó en la tercera posición del Ranking de Presidentes de Latinoamérica correspondiente a julio de 2026.

A dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, Laura Fernández continúa posicionándose entre los mandatarios con mejor imagen de América Latina. Así lo refleja el Ranking de Presidentes de Latinoamérica correspondiente a julio de 2026, elaborado por la firma especializada CB Global Data, que ubica a la costarricense en el tercer lugar de la región con un 55.5% de aprobación.

La medición coloca a Fernández únicamente por detrás del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lidera el listado con una imagen positiva del 67.4%, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que alcanza un respaldo del 65.1%. El cuarto puesto corresponde al presidente de Paraguay, Santiago Peña, mientras que el quinto lugar lo ocupa Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.

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De acuerdo con el estudio, la mandataria costarricense experimentó una disminución de 0,6 puntos porcentuales en su imagen positiva con respecto a la medición de junio. Sin embargo, la propia consultora señala que esta variación no es estadísticamente significativa, por lo que la valoración ciudadana se mantiene prácticamente estable respecto al mes anterior.

Los resultados también muestran que la percepción positiva de la presidenta está compuesta por dos segmentos. Un 31.6% de los costarricenses considera que su imagen es “muy buena”, mientras que un 23.9% la califica como “buena”, lo que en conjunto representa el 55,5% de aprobación obtenido en la encuesta.

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Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum encabezan el listado regional elaborado por la consultora. Crédito: CB Global Data.
Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum encabezan el listado regional elaborado por la consultora. Crédito: CB Global Data.

En contraste, un 38.2% de los entrevistados manifestó una opinión negativa sobre la mandataria, mientras que un 6.3% respondió que no sabe o prefirió no emitir un criterio.

El informe evidencia que Costa Rica continúa figurando entre los países cuyos jefes de Estado mantienen mayores niveles de respaldo ciudadano en la región, en un contexto en el que varios gobiernos latinoamericanos enfrentan caídas en sus indicadores de popularidad debido a factores económicos, políticos y sociales.

En la parte alta del ranking, Bukele conserva el liderazgo regional con una amplia ventaja sobre el resto de mandatarios, mientras que Sheinbaum mantiene la segunda posición. Detrás de Fernández aparecen Santiago Peña, con una aprobación del 51.2%; Lula da Silva, con 50.6%; y Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, con un 49.1%.

Más abajo en la clasificación se encuentran Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Gustavo Petro, de Colombia.

En el grupo de los presidentes con menor aprobación destacan Yamandú Orsi, de Uruguay; Javier Milei, de Argentina; José Raúl Mulino, de Panamá; Bernardo Arévalo, de Guatemala; José M. Balcázar, de Perú; y Delcy Rodríguez, de Venezuela, quien ocupa la última posición del ranking con una aprobación del 22.7%.

El estudio indica que más de la mitad de los costarricenses mantiene una percepción positiva sobre la gestión de la mandataria. Crédito: CB Global Data.
El estudio indica que más de la mitad de los costarricenses mantiene una percepción positiva sobre la gestión de la mandataria. Crédito: CB Global Data.

La encuesta fue realizada entre el 3 y el 8 de julio de 2026 mediante entrevistas a 4,854 personas, con un margen de error de ±1,4 puntos porcentuales. Según CB Global Data, la investigación busca medir periódicamente la percepción ciudadana sobre los mandatarios latinoamericanos mediante metodologías de opinión pública comparables entre países.

La consultora se especializa en estudios de clima social, comportamiento electoral y evaluación de gobiernos en América Latina, y sus mediciones son utilizadas con frecuencia como un referente para analizar la evolución de la imagen de los líderes políticos de la región. En el caso de Costa Rica, los resultados de julio reflejan que Laura Fernández conserva un sólido respaldo ciudadano durante las primeras semanas de su administración y se mantiene entre los tres mandatarios con mejor valoración de Latinoamérica.

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