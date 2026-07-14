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El dolor de Cami Homs al no poder acompañar a su hijo en su cumpleaños: “Me cuesta tenerte lejos”

La modelo homenajeó al nene, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, con fotos inéditas y palabras cargadas de emoción, retratando la complicidad y los vínculos que unen a la familia

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Con momentos que van desde sus primeros años de vida a la actualidad, Cami Homs volcó sus sentimientos para celebrar el cumpleaños de su hijo Bautista (Instagram)

Cami Homs volvió a abrir las puertas de su vida familiar para sus seguidores de Instagram, mostrando un costado personal que muchas veces convive con su faceta profesional como modelo e influencer. En esta oportunidad, la celebración fue especial: su hijo, Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul, cumplió cinco años. Para homenajearlo, eligió publicar un emotivo mensaje junto a una serie de imágenes que recopilaron momentos cotidianos y significativos de los últimos meses.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Cami celebró el día del nene. A corazón abierto, escribió: “Bau, un día como hoy, hace 5 años, llegabas vos. Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos, pero las palabras no alcanzan para descifrar tu bondad y dulzura que hacen desbordar mi corazón. Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos, porque no hay palabra que no me haga sentir un inmenso orgullo de ser tu mamá”.

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Y a la par de una serie de potales, completó: “Me cuesta tenerte lejos en este día pero si vos sos feliz, mamá también. Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad, chiquito mío. Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños hijito. No puedo explicar cuánto te amo”. Actualmente, el menor se encuentra con su padre, acompañándolo en el Mundial.

"Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos", escribió, emocionada, la modelo sobre su hijo
"Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos", escribió, emocionada, la modelo sobre su hijo
El pequeño Bautista celebró sus cinco años con palabras de amor y recuerdos por parte de su madre
El pequeño Bautista celebró sus cinco años con palabras de amor y recuerdos por parte de su madre
El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
Los hijos de Cami Homs, Francesca y Bautista, posan junto a su hermana menor, Aitana
El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
Cami Homs junto a sus hijos Francesca y Bautista durante una salida a un parque temático

Entre las fotos que eligió compartir, la primera muestra a Cami junto a su hijo Bautista en una imagen en blanco y negro, donde ambos miraron directamente a la cámara. En otra postal, el nene apareció solo bajo un techo de paja y rodeado de vegetación. Llevó puesta una camiseta deportiva blanca con detalles bordó y varias pulseras de tela en la muñeca. La luz del día resaltó sus rasgos y el entorno verde, dando a la escena un aire distendido y veraniego.

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El niño también compartió varios momentos con sus hermanas. En una de las fotos, estuvo recostado sobre un sofá blanco junto a Francesca y la bebé Aitana. Francesca sostuvo en brazos a la pequeña, mientras Bautista se acercó a ellas con una actitud tranquila y familiar. En otra toma, los hermanos mayores posaron en una tienda de recuerdos con grandes sombreros mexicanos decorados; Bautista lució una camiseta granate y Francesca un conjunto negro, rodeados de colores y luces propias del lugar, transmitiendo alegría y complicidad.

Las imágenes también reflejaron su vínculo con su hermanita menor. En una embarcación, sentado sobre un asiento acolchado blanco, Bautista sostuvo a Aitana, mientras el atardecer se reflejaba en el agua y la silueta de la ciudad se distinguía al fondo. Bautista vistió una camiseta blanca y bermuda azul, y la escena transmitió calma y cercanía familiar, con la luz dorada del final del día.

El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
Cami posando con su hijo Bautista De Paul, quien le responde con un tímido beso
El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
Bautista De Paul posa con su hermana menor, Aitana
El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
La pareja de Homs, José Sosa, compartiendo un tierno momento con Bautista
El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
Bautista y Francesca De Paul luciendo sombreros típicos de los mariachis mexicanos

Junto a su madre y Francesca, Bautista posó en una atracción de un parque de diversiones. Los tres realizaron un gesto de beso hacia la cámara, sentados juntos en un asiento morado en un entorno lúdico y colorido, reflejando un momento de diversión compartida. En otra fotografía al aire libre, Bautista abrazó a Homs bajo la luz cálida del atardecer.

José Sosa, actual pareja de la modelo y padre de Aitana, también tuvo su lugar en el homenaje, apareciendo junto a Bautista en la calidez de su hogar. Sosa, vestido con una camiseta clara, jugó y sonrió mientras sostenía a Bautista, quien lució una sudadera blanca y pantalón corto celeste. La escena capturó risas y cercanía entre ambos.

La celebración incluyó una toma nocturna en la que Bautista junto a Francesca y las hijas de Sosa, las mellizas Rufina y Alfonsina, estuvieron en el campo de un estadio de fútbol iluminado. Todos llevaron ropa deportiva y camperas claras, abrazándose y sonriendo sobre el césped, con las tribunas y luces de fondo, en una noche que combinó deporte y amistad.

El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
Bautista De Paul junto a su hermana mayor, Francesca, y las hijas de José Sosa
El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
Bautista y su hermana Francesca disfrutando de un paseo al aire libre
El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
Cami Homs abrazando a sus dos hijos, incluyendo a Bautista, en una imagen familiar tomada años atrás
El emotivo posteo de Cami Homs por el quinto cumpleaños de su hijo Bautista De Paul
La modelo compartió un tierno recuerdo de Francesca y Bautista recién nacido (Instagram)

Entre la serie de postales, otra imagen mostró a una niña con cabello recogido y vestida de blanco, sentada en un sillón y sosteniendo a un bebé envuelto en una manta beige. Ambos estuvieron rodeados de cojines y mantas de tonos claros, en un ambiente sereno y acogedor, cerrando la galería con una escena de ternura y unión familiar.

Así, Cami Homs eligió compartir con sus seguidores no solo el crecimiento de Bautista a través de distintas etapas y escenarios, sino también la calidez y los lazos que unen a toda la familia, en un homenaje cargado de recuerdos y emociones.

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