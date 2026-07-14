Starlink en Argentina: todos los precios del internet de Elon Musk en julio 2026

Starlink es el servicio de internet satelital que SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, opera desde el espacio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Starlink es el servicio de internet satelital de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, que permite a los usuarios conectarse desde cualquier punto del territorio argentino mediante una red de satélites de órbita baja.

En Argentina, los planes se dividen en dos categorías: Personal y Empresas.

Planes personales de Starlink en Argentina

La categoría Personal incluye dos tipos de servicio: Residencial e Itinerante.

El plan Residencial está orientado a hogares. Ofrece configuración Plug & Play, resistencia a las inclemencias climáticas, datos ilimitados y una prueba de 30 días. Se comercializa en dos variantes: Residencial Lite, a ARS 45.000 por mes, y Residencial, a ARS 65.000 por mes.

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En Argentina, la oferta se organiza en dos categorías: Personal y Empresas. (Starlink)

Los usuarios del plan Lite experimentarán velocidades más lentas durante las horas pico y el plan no está disponible en todas las áreas.

El plan Itinerante apunta a vehículos recreativos, nómadas y campistas, y permite trabajar desde cualquier lugar. Incluye configuración Plug & Play, uso en movimiento, posibilidad de pausar el servicio con Modo de espera y prueba de 30 días.

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Sus variantes son: Itinerante 100 GB, a ARS 63.000 por mes, e Itinerante Ilimitado, a ARS 140.000 por mes.

El plan Itinerante está pensado para nómadas, campistas y conductores de vehículos recreativos que necesitan conexión en movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios del plan de 100 GB reciben esa cantidad de datos a alta velocidad y luego continúan con datos ilimitados a baja velocidad.

Planes para empresas de Starlink en Argentina

La categoría Empresas comprende dos líneas: Prioridad Local y Prioridad Global.

Prioridad Local está diseñado para empresas fijas y móviles en tierra. Garantiza uso terrestre en un solo país y viajes regionales, prioridad de red, uso fijo y en movimiento confiable, e IP pública y panel de administración.

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Sus planes mensuales son: Local Priority 50 GB a ARS 66.665, Local Priority 500 GB a ARS 187.865, Local Priority 1 TB a ARS 339.365 y Local Priority 2 TB a ARS 642.365.

Prioridad Local está orientado a empresas que operan en tierra, tanto en ubicaciones fijas como en desplazamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prioridad Global cubre conectividad marítima y global. Comparte las características de red del plan anterior,prioridad de red, uso fijo y en movimiento confiable, IP pública y panel, y agrega cobertura oceánica y uso de tierra a escala mundial.

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Sus planes mensuales son: Global Priority 50 GB a ARS 435.000, Global Priority 500 GB a ARS 1.135.000, Global Priority 1 TB a ARS 2.010.000 y Global Priority 2 TB a ARS 3.760.000. Ambas líneas empresariales permiten ajustar el plan agregando bloques de datos adicionales desde la cuenta del usuario.

Cómo empezar a usar Starlink

Activar Starlink requiere cuatro pasos que la compañía detalla en su sección de soporte oficial.

El primer paso para activar Starlink es hallar un punto con cielo despejado y sin obstrucciones. (Starlink)

El primero es encontrar una vista despejada del cielo. La aplicación Starlink, disponible para iOS y Android, incluye una herramienta de comprobación de obstrucciones que indica la ubicación de instalación con mejor señal.

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Una vez elegido el punto, el segundo paso es enchufar el equipo a la fuente de alimentación.

A partir de ahí, el dispositivo se conecta a los satélites en minutos. Los modelos Starlink Standard motorizado y Starlink Performance (Gen 1) se nivelan de forma automática para buscar satélites en órbita, sin intervención manual.

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Tras la configuración inicial, la aplicación puede solicitar una actualización de software para optimizar el rendimiento. (Starlink)

Los modelos Standard y Mini, en cambio, requieren usar la herramienta de alineación de la aplicación para posicionarse correctamente.

El cuarto paso es conectarse a internet desde cualquier dispositivo. La aplicación Starlink puede requerir una actualización de software tras la configuración inicial para alcanzar un rendimiento óptimo; esa actualización ocurre de forma automática durante la noche o puede verificarse manualmente desde la app.

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Cuáles son las desventajas de Starlink

El costo inicial del equipamiento y la dependencia de una vista despejada del cielo son las principales limitaciones de Starlink. El kit de antena tiene un precio de compra único elevado y, si el usuario cancela el servicio poco después, el hardware tiene escaso valor de reventa.

La aplicación agiliza la instalación al detectar automáticamente las obstrucciones que afectan la señal. (Starlink)

La señal se interrumpe cuando árboles, edificios u otras obstrucciones bloquean la línea visual hacia los satélites. Las tormentas intensas y la nieve acumulada también degradan el servicio de forma temporal.

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Durante las horas pico, las zonas con mayor densidad de suscriptores experimentan caídas de velocidad: según un análisis de la firma de medición Opensignal publicado en abril de 2026, en las áreas de mayor concentración el servicio cubre las necesidades del usuario apenas el 60% del tiempo en los momentos de mayor demanda.