Qué dijo el director del equipo Alpine tras el desplante a Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña de F1

Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos en Bélgica (@francolapinto)

El equipo Alpine llega al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 con la mirada puesta en sostener su posición en el Campeonato Mundial de Constructores, luego de un resultado trabajado en Silverstone. La escudería francesa enfrenta la doble fecha previa al receso de verano con una ventaja mínima en la tabla sobre su principal rival, Racing Bulls, luego de nueve fechas.

El piloto argentino Franco Colapinto viene de sumar puntos luego de remontar diez posiciones y, pese a ello, luego de la carrera británica, el director de la escudería, Steve Nielsen, lo ignoró en en su análisis posterior al evento que fue publicado por Alpine, aunque reparó su actitud de cara a la carrera en otro escenario histórico, Spa-Francorchamps.

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Nielsen reconoció que el paso por Inglaterra no fue sencillo para Alpine, aunque valoró el esfuerzo colectivo que permitió sumar puntos clave. “Silverstone fue un evento complicado, pero ambos pilotos hicieron un buen trabajo para recuperarse de posiciones de largada difíciles y terminar dentro de los puntos, especialmente Franco Colapinto, que ganó 10 lugares para pasar de P19 a P9”, destacó el directivo británico. Este avance resultó fundamental para que el equipo mantuviera la pelea por la quinta posición en el campeonato de constructores.

La autocrítica fue un eje central en el mensaje del director general, quien subrayó la necesidad de mejorar el rendimiento del monoplaza en el corto plazo. “Estamos en una lucha muy ajustada y ahora debemos ponernos manos a la obra para llegar al fondo de los problemas que debemos resolver rápidamente”, remarcó Nielsen. El directivo anticipó que el equipo en Enstone trabaja en nuevas mejoras que buscan ofrecer un paquete más competitivo, especialmente en una pista tan exigente como Spa-Francorchamps.

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La distancia entre Alpine y Racing Bulls es de apenas un punto, por lo que cada detalle cobra valor estratégico en la definición por la quinta plaza. “Será importante que, cuando introduzcamos las mejoras, sean efectivas y decisivas. Bélgica será una prueba interesante para la actual generación de autos”, agregó Nielsen.

Steve Nielsen reconoció la labor de Colapinto en Silverstone (REUTERS/Suzanne Plunkett)

En este contexto, la figura de Colapinto adquiere relevancia especial. El piloto argentino, que atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría, compartió cómo impactó en su vida el desembarco en la F1. El circuito de Spa-Francorchamps, el más extenso de la temporada con siete kilómetros, representa un escenario de motivación para Franco. “Estoy muy feliz de volver a Spa esta semana para una de mis carreras favoritas del calendario. Soy un gran fanático del circuito, que es rápido y emocionante de manejar en cualquier categoría”, expresó el joven de 23 años.

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Colapinto remarcó la importancia de encontrar una buena puesta a punto desde los primeros entrenamientos. “Las curvas de alta velocidad siempre requieren mucho compromiso y hay muchas zonas de sobrepaso, especialmente este año con autos que pueden seguirse mucho más de cerca. La gestión de la energía sumará un elemento interesante al fin de semana y vamos a trabajar duro durante la práctica libre para ajustar nuestra estrategia”, sintetizó.

El resultado en Silverstone dejó a Colapinto con sensaciones positivas y renovadas energías. “Sumar puntos fue positivo, especialmente después de haber remontado 10 lugares para terminar P9. La pelea con nuestros rivales está increíblemente ajustada y estamos trabajando mucho para asegurarnos de poder competir en Bélgica mientras encaramos la última doble fecha antes del receso”, explicó.

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A modo de cierre, Colapinto anticipó el ambiente especial que se vive dentro del equipo, con la expectativa por el cruce entre Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial de fútbol. “Estoy entusiasmado por el miércoles a la noche. Gran semifinal contra Inglaterra, donde seguramente estarán mirando muchos miembros de mi equipo. Veremos qué pasa el jueves por la noche”, concluyó.