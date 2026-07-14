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¿Vas a ver las semifinales de la Copa Mundial en el celular? 4 ajustes clave para que no se te corte el partido

Ver fútbol en vivo suele ir con redes, mensajes y estadísticas, lo que incrementa consumo y esfuerzo del sistema, por lo que conviene cargar el equipo

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Las semifinales del Mundial 2026 se verán en el celular, y la clave es preparar el streaming antes del pitazo - crédito Infinix
Las semifinales del Mundial 2026 se verán en el celular, y la clave es preparar el streaming antes del pitazo - crédito Infinix

Las semifinales del Mundial 2026 van a juntar a millones frente a una pantalla, pero no necesariamente a un televisor. Para muchos, el celular será la forma más práctica de seguir el partido desde la oficina, la universidad, el transporte público o mientras se hace fila en cualquier lugar.

El dato no sorprende, de acuerdo con el estudio “Rumbo al Mundial”, de Worldpanel by Numerator, el 32% de los hogares más aficionados planea ver parte de los encuentros por internet.

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Una app que pide actualizarse, una sesión cerrada, poca batería, memoria llena o un WiFi saturado bastan para perderse un gol. Y en la semana más intensa del torneo, también crecen los enlaces falsos que prometen verlo gratis, pero buscan robar datos o instalar malware.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Batería y almacenamiento deciden el partido en el celular, 80% de carga y memoria libre para evitar cierres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajuste 1: dejar listo el streaming

El error más común ocurre cuando el partido está por comenzar: la aplicación se actualiza, la cuenta pide volver a iniciar sesión, la contraseña falla o la suscripción no se reconoce. Todo eso puede ocurrir en el peor momento, cuando la red ya está cargada por miles de usuarios conectados.

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La solución es simple: abrir la app con anticipación, verificar que el video carga y que el audio funciona, y confirmar que el sistema del teléfono no tiene descargas pendientes. Es un ajuste de rutina más que de tecnología: cinco minutos antes pueden salvar el primer gol.

Ajuste 2: batería y almacenamiento

Ver fútbol en vivo no es solo reproducir video. Mientras corre el partido, el usuario responde mensajes, entra a redes, abre estadísticas o comparte clips. Eso consume más energía y también más recursos del sistema.

De acuerdo con Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú, conviene:

  • Cargar el teléfono al máximo o dejarlo por encima del 80%
  • Activar modo de ahorro si la batería es limitada
  • Liberar espacio para evitar que el sistema se vuelva lento o cierre apps

Ajuste 3: conexión con plan B

Hombre joven en un sofá con expresión de frustración, sostiene un teléfono Android mostrando un mensaje de error de reproducción del Mundial 2026.
La ola de sitios trampa se repite con publicidad invasiva, botones falsos y redirecciones en cadena, así que si una página exige tarjeta, archivos o permisos extraños conviene salir de inmediato y volver a plataformas oficiales para proteger cuentas y dinero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En aeropuertos, centros comerciales, universidades o restaurantes, el WiFi se reparte entre demasiadas personas. La señal aparece “fuerte”, pero la velocidad real cae cuando todos entran al streaming al mismo tiempo. La transmisión empieza a bajar calidad, se congela o queda con retraso.

La recomendación práctica es tener respaldo: datos móviles listos, o al menos la posibilidad de cambiar de red sin perder minutos. También conviene evitar operaciones sensibles en redes públicas, como banca digital o contraseñas, porque el riesgo de interceptación aumenta cuando se comparte conexión.

Ajuste 4: seguridad básica para no caer en “ver gratis”

Cada Mundial trae su ola de páginas y mensajes que ofrecen partidos “sin pagar”. El patrón es el mismo: enlaces que llegan por redes o mensajería, sitios con publicidad invasiva, falsos botones de play y pedidos extraños, como descargar una app o escribir datos bancarios.

La regla es si el enlace pide tarjeta, descarga archivos o redirige en cadena, se debe cerrar. Acceder solo a plataformas oficiales protege la transmisión y protege el bolsillo.

Una persona sostiene un smartphone horizontalmente, mostrando en su pantalla un partido de fútbol virtual con jugadores en un campo y un estadio.
Dónde ver las semifinales legal en móvil, lista de plataformas por país y una regla para evitar trampas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de buena conexión, importa usar un equipo preparado para sesiones prolongadas: batería, fluidez de pantalla y rendimiento estable. En semifinales, cuando el tráfico se dispara, esos detalles se vuelven decisivos. El partido dura 90 minutos; la preparación toma cinco. Y casi siempre vale la pena.

Dónde ver las semifinales de forma legal y segura

Antes de tocar ajustes, lo primero es elegir una plataforma autorizada. Además de estabilidad, esto reduce el riesgo de redirecciones y descargas peligrosas.

  • Colombia: Gol Caracol, RCN Fútbol, Disney+, Win Sports, DSports y DGO
  • Perú: América TV, DSports, DGO, América tvGO, Disney+ Premium y Paramount+
  • España: La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones
  • Argentina: TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y DGO, además de Disney+ Premium y Paramount+
  • México: Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX, más plataformas digitales de TV Azteca
  • Estados Unidos: FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV, Tubi y FOX Sports App, según idioma y zona

Ver las semifinales en el celular ya no es un plan “de emergencia”, es la forma principal en la que miles de personas siguen el Mundial fuera de casa. Por eso conviene tratar el streaming como lo que es: una transmisión en vivo que depende de batería, memoria, conexión y seguridad. Con la plataforma legal lista, un plan B para internet y el teléfono preparado con anticipación, se reducen los cortes justo cuando el partido se vuelve decisivo.

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