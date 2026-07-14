Política

La embajada de Francia celebró los 237 años de la Revolución Francesa y cuestionó el racismo contra su selección

El embajador francés en Argentina apuntó contra los “discursos de odio que pretenden denigrar a nuestros jugadores” y destacó la diversidad del conjunto galo

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Kylian Mbappé es uno de los máximos exponentes de la selección de Francia
Kylian Mbappé es uno de los máximos exponentes de la selección de Francia

La embajada de Francia celebró un nuevo aniversario por la Revolución Francesa y apuntó contra el racismo que denunciaron que hay contra su selección de fútbol, que es una de las grandes candidatas para quedarse con el Mundial 2026.

En esa línea, el embajador Romain Nadal dio un discurso en donde cuestionó los mensajes racistas que se extendieron durante las últimas semanas contra los jugadores negros del conjunto galo. “Hoy recordamos y reivindicamos que la Bastilla cayó para poner fin a los privilegios de nacimiento, y 237 años después esto se refleja, por ejemplo, en nuestra selección nacional de futbol conformada por franceses de distintos orígenes que defienden una misma bandera”, remarcó en el comienzo de su palabra.

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Los discursos de odio que pretenden denigrar a nuestros jugadores y quienes ven únicamente el color de la piel, olvidan que la República reconoce ciudadanos, no razas, y que defender la diversidad de la selección francesa es recordar que la promesa republicana sigue siendo la misma: una nación donde la igualdad prevalece sobre el prejuicio y donde cualquiera puede representar a Francia si comparte sus derechos, sus deberes y sus valores”, agregó.

Mbappé fue una de las voces que marcó la lucha contra el racismo
Mbappé fue una de las voces que marcó la lucha contra el racismo

El comentario por parte del diplomático llegó después de una serie de publicaciones que se hicieron conocidas en las últimas semanas. Uno de los casos que generó mayor controversia fue el de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien acusó a la selección francesa de “equipo africano”. Finalmente, la representación diplomática en el país la declaró "persona no grata" a la dirigente.

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Nadal también aprovechó el discurso para destacar el vínculo histórico entre ambos países y felicitar a la selección argentina. “El fútbol no es solo un deporte, es un puente entre nuestros pueblos. Francia y Argentina tienen dos de los mejores equipos del mundo, como bien lo mostró la final de 2022, dentro de la cancha somos rivales, pero fuera de ella somos dos pueblos unidos por una pasión en común”, señaló. El embajador también recordó los lazos históricos que unen a ambas naciones: la muerte del Libertador José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, el pensamiento de Juan Bautista Alberdi nutrido en los principios republicanos franceses, y la figura de Alexandre Walewski, hijo natural de Napoleón, quien se desempeñó como diplomático en Buenos Aires.

Cena de gala Casa Rafael
Romain Nadal, embajador de Francia

En su discurso, Nadal calificó el balance de la relación bilateral como “muy positivo” e hizo referencia a una serie de acuerdos firmados en el último período. El 28 de junio de 2025, el ministro encargado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, firmó con el secretario de Minas argentino, Luis Lucero, un acuerdo marco en el sector de los minerales críticos, descripto como fundamental para la transición energética. Meses antes, durante una visita a París, el canciller Pablo Quirno suscribió con su par francés Jean-Noël Barrot un convenio destinado a fortalecer la cooperación científica y medioambiental en la Antártida y a reafirmar el compromiso de ambos países con el Tratado de 1959. A esos acuerdos se sumó uno firmado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques con la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, orientado a facilitar la formación de magistrados argentinos en ese país.

En el plano económico, Nadal destacó que las inversiones anunciadas por empresas francesas desde 2024 ascienden a miles de millones de dólares. Mencionó los casos de Eramet en litio en Salta, Carrefour en gran distribución, Danone y Savencia en la industria agroalimentaria, y Total Energies en Vaca Muerta y Tierra del Fuego. El mes previo al acto, la empresa Louis Dreyfus anunció una inversión adicional de USD 400 millones en Bahía Blanca en los sectores de soja y girasol. El embajador precisó que la presencia económica francesa en Argentina ya supera los 7.000 millones de euros de inversión extranjera directa, con más de 250 empresas y 53.000 puestos de trabajo, y anticipó que la celebración de la “Argentina Week” en París en octubre próximo será una nueva oportunidad para estrechar los vínculos comerciales entre ambos países.

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