Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).
Televisación: DSports (Latinoamérica) / TV Pública, DSports, Disney+ y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / Canal 5, ViX, TUDN, TV Azteca, Canal 9 y Las Estrellas (México) / DSports (Perú) / Win Sports, Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
Probables formaciones:
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.
Bienvenidos al minuto a minuto de la primera semifinal del Mundial 2026. En Dallas, Francia y España buscará un boleto a la ansiada final de la Copa del Mundo.