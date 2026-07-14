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Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial entre España y el ganador de Argentina-Inglaterra: todo lo que hay que saber

La selección de Luis de la Fuente se impuso 2-0 en Dallas y peleará por el título

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Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo festejan el gol ante Francia. España es finalista del Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)
Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo festejan el gol ante Francia. España es finalista del Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)

El Mundial 2026 ya tiene a su primer finalista. España venció 2-0 a Francia y se aseguró el boleto a la definición del torneo, que se jugará el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 16 horas, en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York. La Roja espera por el ganador de la otra semifinal que disputarán mañana Argentina e Inglaterra, en Atlanta.

Los dirigidos por Luis de la Fuente abrieron el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con un gol de penal de Mikel Oyarzabal, luego de una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal. A los 30′, William Saliba se retiró lesionado y en su lugar debió ingresar Maxence Lacroix. En el complemento, el seleccionado español aumentó la diferencia Pedro Porro a los 58′ luego de una asistencia de Dani Olmo. Los ibéricos tomaron el control del juego y neutralizaron los ataques franceses que encabezaron Kylian Mbappé y Ousmane Demebelé. Los actuales subcampeones se quedaron con las manos vacías en una actuación opaca.

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De esta manera, España tendrá la chance de volver a ser campeón del mundo tras su único título obtenido en Sudáfrica 2010 y Francia no podrá tener la revancha luego de su derrota en Qatar 2022 ante Argentina en la final.

El estadio de East Rutherford albergará ocho partidos, incluido el encuentro decisivo del Mundial 2026
El estadio de East Rutherford albergará ocho partidos, incluido el encuentro decisivo del Mundial 2026

La sede compartida entre Nueva York y Nueva Jersey albergará a la gran final de la Copa del Mundo. El escenario será el MetLife Stadium, un moderno recinto con capacidad para 82.500 espectadores y fue inaugurado en 2010 con un costo estimado de 1.600 millones de dólares. Es un estadio que no posee un techo que cubra el campo de juego, pero cuenta con ubicaciones VIP y albergó la final de la Copa América 2016 y la del Mundial de Clubes 2025, además del Super Bowl XLVIII en 2014. También fue escenario de grandes conciertos, eventos religiosos, partidos de hockey sobre hielo (NHL) y lucha libre (WWE).

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Por otra parte, Francia jugará el sábado 18 el partido por el tercer y cuarto puesto en el Hard Rock Stadium de Miami, a las 18 horas de la Argentina.

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El estadio de la final del Mundial 2026

El cuadro de los cruces del Mundial

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