Las paradisíacas vacaciones de Ian Lucas y su novia Renata Mónaco en Jamaica tras oficializar el romance

Ian Lucas y Renata Mónaco gozando de sus vacaciones en Jamaica (Instagram)

Lejos quedó el desliz de Marley. Lo que el conductor soltó en pleno vivo durante la cobertura del Mundial 2026 —que Ian Lucas no estaba solo, que su novia había viajado especialmente desde otro punto del país para acompañarlo— terminó siendo el prólogo de una historia que la pareja eligió contar a su propio ritmo y con sus propias imágenes.

El dato quedó expuesto sin que ninguno de los dos lo hubiera anunciado. Ian estaba en ese viaje en su rol de acompañante del conductor, y la mención al aire fue tan casual como definitiva. Las redes tomaron nota.

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Semanas después de ese momento, hace unos días Renata Mónaco e Ian pusieron punto final a cualquier especulación con una foto desde Jamaica. No hubo comunicado ni historia aclaratoria: una sola imagen juntos en el Caribe bastó para confirmar lo que ya era evidente. Así, casi sin quererlo, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo.

La pareja aprovechó los días al sol para relajar antes de regresar a la rutina

Con un traje de baño rosa, Renata se mostró al natural

La tierna foto que compartió la pareja de sus vacaciones en el Caribe

Con la relación ya pública, fue Renata quien tomó la iniciativa. Le dedicó a su flamante novio una publicación propia: un álbum de imágenes que funciona como un diario visual de esos días caribeños. El pie de foto que eligió fue tan breve como expresivo: una “t” seguida de un corazón blanco. Dos caracteres que, en el código de las redes, dicen bastante más que un párrafo, “te quiero”.

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Ian no tardó en aparecer en los comentarios con su respuesta: “La más lindaaa, yo más”, con un corazón blanco en el medio. El intercambio, mínimo y público, terminó de definir el tono del posteo: descontracturado, genuino, sin poses de pareja recién estrenada que necesita demostrar algo.

Las imágenes recorrieron distintos momentos y registros del viaje. Algunas son de día, otras de noche. Algunas la muestran sola, otras junto a Ian.

Ian camina sonriente por una playa de Jamaica

Mónaco se sumó a la tendencia de las prendas tejidas a crochet

Esta es la primera publicación que hacen juntos desde que confirmaron su relación

En una de las primeras se la puede ver de noche, en los jardines iluminados del resort, con un vestido blanco strapless con un pequeño detalle en el lateral, el cabello suelto sobre los hombros y un collar fino con un dije pequeño. La vegetación tropical y las luces cálidas del complejo componen el fondo. La foto tiene la textura de alguna situación capturada sin demasiado protocolo.

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Luego, la primera que compartieron juntos: los dos en la orilla del mar, con el agua turquesa de Jamaica detrás. Ian con short blanco y el torso descubierto, los tatuajes que cubren su brazo izquierdo bien visibles. Renata con una bikini roja de tiras, apoyada sobre él, mirando a cámara. La arena blanca y el cielo despejado hacen el resto. Esa fue la foto que, cuando apareció por primera vez en las redes, funcionó como la confirmación tácita de la relación.

Hay también una selfie de espejo tomada en el ascensor del hotel. Ian la abraza por detrás y le da un beso en la mejilla mientras ella sostiene el teléfono y sonríe. Los dos en tonos neutros —él con una remera cruda, ella con una camisa blanca y short beige. La imagen tiene algo de espontáneo que la distingue de una foto posada.

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La joven se mostró relajada con una de las gorras de su novio

Renata aposto por un look completamente blanco para la noche caribeña (Instagram)

Renata aparece sola en varias tomas. En una, recostada en la reposera con un bikini rosa, el cabello rubio despeinado por el viento y los ojos celestes mirando hacia un costado. La luz del sol sobre la arena blanca le da a la secuencia un tono casi editorial. En otra, desde la habitación del hotel, se fotografía en el espejo con un vestido corto verde con destellos dorados y sandalias de taco con tiras doradas: la previa de una salida nocturna.

También hay una foto en la terraza con vista a la piscina, donde aparece recostada en un sillón con un conjunto de crochet en rosa y bordó y un sombrero de paja bucket. Y una selfie más casual, tomada en interiores, con una gorra lila y una remera negra, el cabello rubio cayéndole sobre la cara. El tipo de imagen que se sube sin pensar demasiado.

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Una de las tomas más desenfadadas del álbum la muestra recostada en la reposera de playa, con las piernas en primer plano, mientras Ian camina hacia ella desde el agua con el short mojado y una sonrisa. La foto tiene algo de juego, de tarde sin apuro, de complicidad que no necesita escenografía.