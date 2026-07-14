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El mapache de Haaland: cómo una tienda de Dallas se volvió sensación mundial tras la visita del astro y disparó su negocio internacional

La imagen del goleador noruego bajando en Oslo con un animal disecado comprado por 750 dólares se viralizó tras el Mundial 2026 y dejó al artículo fuera del catálogo, mientras el comercio sumó miles de pedidos en línea

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Con 7 goles en 5 partidos y la primera clasificación de Noruega a cuartos de final en su historia, Erling Haaland cerró su participación mundialista con una figura decorativa de 750 dólares como recuerdo de Dallas, una compra que se viralizó en redes sociales tras ser difundida por la propia tienda texana donde la adquirió

Erling Haaland regresó a Oslo tras el Mundial de 2026 con un mapache disecado comprado en Dallas, una imagen que se viralizó y que disparó, en cuestión de horas, el salto internacional de la tienda donde lo adquirió después de la eliminación de Noruega en cuartos de final ante Inglaterra.

El animal —que sostiene una botella vacía de ginebra Greenall’s Wild Berry— apareció en manos del delantero del Manchester City cuando bajó del avión del equipo en la capital noruega el lunes.

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Según The Athletic, el artículo ya no figura disponible en el sitio web de Wild Bill’s Western Store, donde antes se ofrecía por USD 750.

Haaland, de 25 años, cerró su primer Mundial con siete goles en cinco partidos. La publicación señaló además que durante el torneo su popularidad en Estados Unidos creció con fuerza y sumó más de 22 millones de seguidores en Instagram por sus actuaciones en la cancha y su perfil fuera de ella.

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La visita de Haaland y el “efecto imán” que convirtió a Dallas en una vidriera global

Julie Newport, dueña de Wild Bill’s Western Store, confirmó al medio que el futbolista compró el mapache y otros artículos, y que no se trató de un obsequio.

La viralización de Haaland impulsó los envíos internacionales de Wild Bill’s Western Store, que acumuló cerca de 2.000 pedidos en línea y un 30% de compras fuera de Estados Unidos
La viralización de Haaland impulsó los envíos internacionales de Wild Bill’s Western Store, que acumuló cerca de 2.000 pedidos en línea y un 30% de compras fuera de Estados Unidos

“Era de nosotros”, dijo al diario. “Hemos tenido un par de estos mapaches disecados en la tienda durante los últimos años, y evidentemente se sintió atraído por eso y por un par de ardillas”.

Newport contó que, después de que el atacante publicara imágenes en redes sociales, pidió otro ejemplar. “Lo pusimos hoy en la tienda, pero para cuando lo colocamos en el piso, alguien ya lo había comprado por internet”, explicó.

También precisó que el proveedor de taxidermia ya se retiró y que quizá reciba una o dos piezas más.

La repercusión no se limitó a ese objeto: la dueña confirmó que el aviso “Ahora hacemos envíos internacionales” en la web del comercio es nuevo y que antes nunca habían vendido fuera de Estados Unidos.

La tienda acumula cerca de 2.000 pedidos en línea y alrededor del 30% corresponde a compras internacionales.

El mapache disecado que llevó Haaland sostenía una botella vacía de ginebra Greenall’s Wild Berry y dejó de figurar en el sitio web de Wild Bill’s Western Store, donde costaba USD 750
El mapache disecado que llevó Haaland sostenía una botella vacía de ginebra Greenall’s Wild Berry y dejó de figurar en el sitio web de Wild Bill’s Western Store, donde costaba USD 750

Hasta la visita del noruego, el negocio vendía sobre todo botas y sombreros por internet. Newport añadió que, antes de este episodio, su producto más vendido era un caramelo gigante típico de Texas, aunque reconoció que eso “obviamente cambió un poco”.

Una visita a puertas cerradas y una experiencia “texana” diseñada para volverse inolvidable

La llegada de Haaland al local se organizó con discreción. Newport relató a The Athletic que el contacto se produjo un día antes del partido de octavos de final y que desde el entorno del equipo les advirtieron que la visita dependía de la seguridad y de la coordinación de último momento.

El mismo día recibieron una confirmación preliminar y les dijeron que los jugadores quizá querían aprender line dance y comprar sombreros. Una empleada llamada Emma preparó a parte del personal para enseñarles ese baile.

Según el relato de la dueña, el aviso definitivo llegó con apenas unos minutos de anticipación. El delantero entró mientras ella revisaba la calle para asegurarse de que todo fuera seguro, y una zona del local ya estaba acordonada para darle privacidad.

Newport explicó que Haaland llegó con algunos utileros y luego se sumaron dos integrantes más del equipo. Durante la charla, él le dijo que esa sería la única actividad que tendría tiempo de hacer en Dallas porque partía al día siguiente.

Julie Newport confirmó que Haaland compró el mapache disecado y otros artículos en Wild Bill’s Western Store y aclaró que no recibió ningún obsequio (Jan Langhaug /NTB/via REUTERS)
Julie Newport confirmó que Haaland compró el mapache disecado y otros artículos en Wild Bill’s Western Store y aclaró que no recibió ningún obsequio (Jan Langhaug /NTB/via REUTERS)

Fue entonces cuando decidió cerrar el comercio al público. “Cierren las puertas. Vamos a hacer que esto sea especial para él”, recordó.

La dueña contó que había gente esperando afuera, pero que dejó al grupo recorrer la tienda durante una hora y media para ofrecerles “una experiencia realmente increíble” en la ciudad.

El “western” como estética viral durante el Mundial y el guiño pop que se volvió tendencia

En un vlog publicado el 3 de julio en su canal de YouTube, tres días después del triunfo de Noruega por 2-1 sobre Costa de Marfil en los octavos de final jugados en el AT&T Stadium de Arlington, Haaland definió a Dallas como “increíble” y adelantó que piensa volver. “Es increíble, tan lindo”, dijo. “Voy a volver aquí”.

Haaland mostró en redes sociales el mapache disecado junto a ardillas disecadas, bromeó con que lo siguió hasta casa desde Estados Unidos y pidió ayuda en Instagram para ponerle nombre
Haaland mostró en redes sociales el mapache disecado junto a ardillas disecadas, bromeó con que lo siguió hasta casa desde Estados Unidos y pidió ayuda en Instagram para ponerle nombre

En ese mismo video elogió el ambiente local: “La gente aquí es tan amable, tan positiva. No sé qué es, simplemente están disfrutando de la vida”.

Durante esa visita, el delantero también se probó botas vaqueras de piel de serpiente y un sombrero de cowboy con sus iniciales y el número nueve.

Newport aseguró que “le encantó” la experiencia y describió el paso del jugador por la tienda como una inmersión en la cultura del oeste y en una nostalgia asociada a la identidad estadounidense.

Antes de aparecer en Oslo con el mapache, Haaland ya había mostrado en sus redes sociales al animal apoyado en lo que parecía ser el borde de una ventana de hotel, junto a dos ardillas disecadas, una de ellas con una lata aplastada de cerveza Budweiser. Mientras la cámara recorría las figuras, comentó: “Hay un viejo, otro viejo, otro viejo”.

Haaland cerró su primer Mundial con siete goles en cinco partidos y durante el torneo sumó más de 22 millones de seguidores en Instagram en Estados Unidos (REUTERS/Dylan Martinez)
Haaland cerró su primer Mundial con siete goles en cinco partidos y durante el torneo sumó más de 22 millones de seguidores en Instagram en Estados Unidos (REUTERS/Dylan Martinez)

El lunes volvió a publicar sobre el mismo personaje en X y dijo que lo “siguió hasta casa” desde Estados Unidos. En Instagram pidió ayuda para ponerle nombre y propuso cuatro opciones: Cowboy, Ranger, Tex y R.O.W., sigla de “Raccoon on wheels”.

Newport contó además que la tienda ya exhibe una foto del jugador y que se convirtió en una parada para clientes que buscan recrear la escena de las escaleras con las botas y el resto de los accesorios.

Añadió que Haaland firmó dos balones de la FIFA que estaban en la tienda y también su sombrero, que permanece expuesto en la sección de sombreros.

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