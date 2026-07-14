La importación de carne bovina en El Salvador ha crecido el 85% en cinco años

ARCHIVO: El valor de las importaciones de carne bovina registró un repunte en mayo de 2026, superando los 18 millones de dólares en un solo mes. / (ANICE)

La dependencia de El Salvador de la carne bovina importada ha alcanzado registros históricos, impulsada por un crecimiento sostenido de las compras externas y una marcada concentración en el origen de los productos.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre 2020 y 2025 el valor de las importaciones de carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, ascendió de 91.3 millones de dólares a 168.8 millones, lo que equivale a un incremento cercano al 85% en cinco años.

El volumen también creció de manera significativa, pasando de 18.8 millones a 24 millones de kilogramos.

Las cifras del BCR muestran que el ritmo de las importaciones no solo se sostiene, sino que se acelera en 2026. Entre enero y mayo, las compras de carne bovina fresca o refrigerada alcanzaron 68.1 millones de dólares, con un máximo en mayo, mes en el que se registraron adquisiciones por 18 millones de dólares y una variación mensual de 31.7%. Durante ese mismo periodo, el volumen sumó 9.8 millones de kilogramos, lo que confirma una tendencia al alza en el abastecimiento externo.

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El análisis de los registros oficiales revela que Nicaragua se ha consolidado como el principal proveedor para el mercado salvadoreño. En 2025, este país representó el 97% del total importado, con ventas que sumaron 164,2 millones de dólares y 23.4 millones de kilogramos.

La carne bovina forma parte de la canasta básica de los salvadoreños. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mayo de 2026, Nicaragua aportó 70.3 millones de dólares y 9.6 millones de kilogramos a las compras realizadas por El Salvador, muy por encima de otros países como Honduras, Colombia o Estados Unidos, que en conjunto no superaron el millón de dólares.

El desglose por subpartidas de las importaciones indica que la mayor parte corresponde a carne deshuesada, que en 2025 sumó 147.6 millones de dólares y 19.8 millones de kilogramos, seguida de carne en canales o medias canales. Esta composición mantiene el perfil de la demanda interna, que prioriza cortes específicos para el consumo y la industria local.

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La alta dependencia del abastecimiento externo ha generado preocupación entre los productores nacionales. Luis Treminio, representante de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), advirtió en junio pasado durante una entrevista con Julio Villagrán que El Salvador importa más del 60% de la carne de res que se consume y que ese porcentaje incluso duplica las necesidades reales del mercado local.

“Aquí solo producimos el cuarenta por ciento, importamos el sesenta, pero ese sesenta se duplica, o sea que viene más de lo que necesitamos. Y eso es lo que pone en riesgo a los productores... y afecta el precio”, expresó Treminio.

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Nicaragua concentra la mayor parte de las exportaciones de carne bovina hacia El Salvador, seguida por Honduras y Costa Rica./ (Foto: Shutterstock)

El dirigente gremial señaló que la situación representa una amenaza para los pequeños y medianos productores, quienes enfrentan dificultades para competir con la carne importada por razones de precio y volumen.

Treminio también resaltó que el sector de carne bovina es el más afectado, ya que en otras ramas cárnicas como el cerdo y el pollo el grado de dependencia es menor y la producción local cubre una mayor proporción de la demanda.

A la preocupación de los productores se suman los señalamientos de la Superintendencia de Competencia, que en informes recientes advirtió sobre la alta concentración de origen de las importaciones de carne bovina fresca o refrigerada, con una marcada dependencia de Nicaragua.

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Esta situación, según la Superintendencia, puede derivar en riesgos para la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios, ante eventuales alteraciones en la oferta del principal país proveedor.

La carne deshuesada representa la mayor proporción del valor y volumen importado por El Salvador. /(Adobe Stock)

La discusión sobre políticas públicas para equilibrar la protección de los productores nacionales y asegurar el abastecimiento a precios competitivos sigue abierta en la agenda económica del país.

El crecimiento de las importaciones, junto con la concentración en un solo origen y la presión sobre la producción local, configura un escenario desafiante para el sector agropecuario salvadoreño.