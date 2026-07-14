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Muna Pauls anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya está en casa”

La joven sorprendió a sus seguidores con una noticia especial y una serie de imágenes cargadas de ternura

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muna pauls echarri
En medio de recuerdos y momentos personales, compartió una novedad que renovó la alegría en su hogar (Instagram)

A medida que crece, Muna Pauls va consolidando su espacio propio en el universo de las redes. Su apellido la vincula directamente con Agustina Cherri y Gastón Pauls, pero la joven eligió trazar su propio camino, construyendo una comunidad que la sigue tanto por su arte como por su autenticidad. Lejos de las apariencias, Muna suele compartir escenas cotidianas, reflexiones y pequeños gestos que invitan a conocerla más allá de su historia familiar. Esta semana, ese costado íntimo volvió a ser noticia cuando presentó al nuevo integrante de su familia: Gaspar, el gatito que adoptó y que rápidamente se ganó un lugar en su casa y en sus redes.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Muna presentó oficialmente a Gaspar. En la primera imagen, se la vio en el interior de su casa, con el cabello suelto y húmedo, luciendo una campera gris y pantalón de jean claro, mientras sostenía en brazos al pequeño felino de pelaje naranja y blanco. Sobre la foto, plasmó la frase: “Para los que preguntaban...”. El ambiente doméstico, con detalles del hogar y una cocina de fondo, reforzó la sensación de cercanía. El gatito, de apenas unos meses, se mostró tranquilo entre las manos de la adolescente, marcando el inicio de una nueva etapa para ambos.

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Unas horas después, la joven artista compartió otra imagen, esta vez enfocada en Gaspar, que aparecía recostado sobre una manta clara, con las patas extendidas y los ojos cerrados, en una postura de total relajación. “Desde el jueves Gaspar está en casa”, anunció, acompañado de un corazón rojo y un emoji de carita emocionada. La elección de las palabras y los símbolos reforzaron la atmósfera de bienvenida y celebración en torno al nuevo compañero.

Muna Pauls presentó a su pequeño gatito, a quien sostuvo entre sus manos, frente a la cámara
Muna Pauls presentó a su pequeño gatito, a quien sostuvo entre sus manos, frente a la cámara

La llegada de Gaspar cobró un significado especial para quienes siguen la vida de Muna, ya que en abril ella misma había compartido el dolor por la pérdida de Groucho, el perro que acompañó a la familia durante años. La despedida fue profunda y sentida, y quedó plasmada en sus redes sociales. La primera imagen que publicó para homenajearlo era en blanco y negro, transmitiendo calma y ternura. En la foto se veía al animal recostado, sostenido por dos manos que lo envolvían con delicadeza. “Gracias por tanto Groucho”, escribió la adolescente, agregando un corazón rojo, una paloma blanca y destellos, símbolos universales de amor, paz y despedida.

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En una siguiente historia, Muna optó por mostrar a Groucho en otro contexto: sentado en un jardín, bajo la sombra de un árbol, en una escena luminosa y serena. “Te amo para siempre, enojón”, expresó a la par de un corazón rojo. La elección de ese apodo cariñoso dejó entrever la personalidad del animal y la complicidad construida a lo largo de los años, y reflejó el modo en que la joven logra construir relatos emotivos a partir de detalles simples y cotidianos.

"Desde el jueves, Gaspar está en casa", expresó la adolescente junto a una tierna foto del felino durmiendo (Instagram)
"Desde el jueves, Gaspar está en casa", expresó la adolescente junto a una tierna foto del felino durmiendo (Instagram)

El adiós a Groucho no fue un proceso solitario. Su papá, Gastón, también utilizó sus redes sociales para despedir al perro de la familia. Compartió la misma imagen en blanco y negro, la de las manos acompañando al animal en su despedida, y sumó su propio mensaje. “Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos”, una frase que mezcló humor, ternura y gratitud, y que dejó ver el lugar central que ocupó Groucho en la vida familiar.

Entre pausas forzadas por cuestiones de salud y despedidas cargadas de sentimiento, Muna Pauls continúa construyendo su camino con autenticidad. Elige mostrar su mundo con honestidad, compartiendo alegrías y tristezas sin artificios, y apostando al arte y la sinceridad como bandera. La llegada de Gaspar, el nuevo gatito, se convierte así en un capítulo más de su historia personal, donde cada experiencia suma y transforma, y donde el amor por los animales ocupa un lugar fundamental en su identidad y su relato público.

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