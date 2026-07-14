Guatemala

La Procuraduría de Guatemala reporta 2,722 madres adolescentes o embarazadas atendidas en 2026

El registro oficial corresponde a jóvenes de 14 a 17 años asistidas durante los primeros meses del año, en un contexto de persistencia del fenómeno y con mayor concentración de expedientes en Santa Rosa y Quetzaltenango

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Pasillo de hospital con mujer de chaleco PGN, pacientes, niño, máquina expendedora, inflable naranja, banco de madera y señalización
La Procuraduría General de la Nación de Guatemala atendió a 2.722 adolescentes de 14 a 17 años que son madres o están embarazadas en los primeros meses de 2026. (PGN de Guatemala)

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala ha atendido a 2,722 adolescentes de entre 14 y 17 años que son madres o están embarazadas en lo que va de 2026, una intervención que la institución vincula con la necesidad de restituir derechos y frenar una situación que sigue afectando el proyecto de vida de niñas y adolescentes. La atención se canaliza por medio de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia.

La institución informó que las denuncias pueden presentarse de forma anónima al 1584 o en cualquiera de sus 23 Delegaciones Regionales distribuidas en el país. Ese esquema busca ampliar la detección de casos que llegan por distintas vías y activar medidas de protección.

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De acuerdo con la PGN, la atención ha sido brindada a partir de denuncias ciudadanas y de derivaciones recibidas por la subprocuraduría. La mayoría de esos avisos proviene de centros asistenciales, instituciones públicas, denuncias anónimas y reportes de líderes comunitarios.

Los casos atendidos se concentran en cinco departamentos

Los departamentos con mayor cantidad de casos atendidos son Santa Rosa, Quetzaltenango, Jalapa, Guatemala y Chiquimula. Para la institución, esa concentración refleja una situación que continúa perjudicando el desarrollo integral de las adolescentes.

La respuesta oficial incluye diligencias a cargo de equipos multidisciplinarios, promoción de medidas de protección ante juez competente y acompañamiento a las adolescentes. El objetivo, según la procuraduría, es garantizar la restitución de sus derechos humanos bajo el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia.

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La vocera de la institución, Jasmine Villagrán, sostuvo que la atención alcanzó a 2.722 adolescentes de entre 14 y 17 años en los primeros meses de 2026. También indicó que las actuaciones de la entidad se activan cuando existen denuncias o derivaciones que alertan sobre una posible vulneración de derechos.

La PGN pidió denunciar hechos que pongan en riesgo a niñas y adolescentes

La procuraduría reafirmó su compromiso de actuar de manera inmediata ante toda situación que vulnere los derechos de niñas y adolescentes. En ese marco, instó a la población a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad.

Las personas que deseen reportar un caso pueden hacerlo por teléfono o acudir a las sedes regionales de la institución. Los números y direcciones de esas oficinas están disponibles en el sitio oficial www.pgn.gob.gt.

El embarazo infantil persiste en Guatemala durante 2026, según datos del Observatorio Sexual y Reproductiva

En tanto, datos de OSAR revelan que, entre enero y abril de 2026, Guatemala acumuló 20,760 nacimientos de madres menores de diecinueve años, de los cuales 691 correspondieron a niñas de entre diez y catorce años.

Las cifras actuales confirman el patrón del año anterior, cuando se sumaron 2,101 nacimientos de madres entre diez y catorce años, junto con 54.788 partos de adolescentes de quince a diecinueve años en todo el país. En el departamento de Guatemala, los partos de madres adolescentes aumentaron en 2.710 casos entre 2024 y 2025, pasando de 7.129 a 9.839. En el mismo período, Alta Verapaz documentó 7.350 casos, por encima de los 7.128 del año anterior.

El embarazo infantil y adolescente como fenómeno estructural

El análisis del OSAR subraya que estos datos responden a una tendencia sostenida durante la última década. Otto Rivera, especialista en niñez y adolescencia, en declaraciones recientes a Infobae afirmó que el embarazo en niñas menores de catorce años es una “señal de alerta” sobre la continuidad de la violencia sexual en distintos ámbitos, tanto familiares como escolares. Rivera advirtió que las resistencias sociales para abordar la sexualidad contribuyen al silencio: “Sigue siendo un tema tabú. La sociedad no desea abordar estos temas y parte de la idea equivocada de que hablar de sexualidad infunde ideas erróneas”.

Los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Petén y Quiché presentan las cifras más altas de embarazos infantiles y adolescentes según el estudio del OSAR de los últimos quince años. El organismo identificó que los embarazos de niñas de diez años frecuentemente se acompañan de violencia física, psicológica y sexual, ejercida tanto en hogares como en escuelas.

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