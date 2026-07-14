Cómo quedarán las escalas del Monotributo luego del último dato de inflación: la tabla, categoría por categoría

Nuevas escalas del Monotributo: los ingresos brutos y parámetros claves para cada categoría (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Monotributo se acerca a su segundo período de recategorización del 2026, un proceso que incorpora los últimos indicadores de inflación publicados por el INDEC. El organismo difundió un Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio de 2026 del 1,9%. Este dato cierra el semestre clave que la Ley 24.977 utiliza para definir la actualización de los montos de cuota y los topes de facturación. La medida impacta de manera directa en las escalas y en la carga tributaria de los inscriptos en el régimen simplificado.

Según explicó Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, la recategorización de julio de 2026 alcanza únicamente a quienes deben modificar su categoría, ya sea para subir o bajar. Quedan exceptuados quienes mantuvieron los mismos parámetros y quienes tienen menos de seis meses de antigüedad en el régimen. Quien no registra cambios, no debe realizar ninguna gestión: el sistema conserva automáticamente la categoría vigente. Este mecanismo busca simplificar el proceso y reducir la cantidad de trámites innecesarios.

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Uno de los errores más comunes consiste en calcular la facturación sobre la base de lo efectivamente cobrado durante los últimos doce meses, en lugar de tomar en cuenta los ingresos devengados. Los ingresos brutos a computar son los devengados en el período correspondiente, sin importar el momento de su percepción. Una factura emitida en junio de 2026 y cobrada en agosto debe considerarse dentro del semestre julio 2025-junio 2026, aunque el dinero todavía no haya ingresado. Este criterio resulta fundamental para evitar errores en la declaración y eventuales sanciones.

El sistema de parámetros no se limita a la facturación. De acuerdo con el esquema de ARCA, la categoría depende de cuatro variables: los ingresos brutos acumulados, los alquileres devengados por el inmueble afectado a la actividad, la superficie afectada y la energía eléctrica consumida durante los últimos doce meses. Un contribuyente puede mantener una facturación estable y, aunque no haya cambios en sus ventas, quedar obligado a recategorizarse si alguno de los otros parámetros varió de forma significativa.

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Según el cronograma oficial, el plazo para realizar el trámite de recategorización se extiende del 15 de julio al 5 de agosto de 2026, inclusive. La cuota correspondiente a julio se paga bajo la categoría vigente hasta ese momento, sin modificaciones. El trámite se realiza en línea mediante clave fiscal a través del servicio “Monotributo” en el sitio de ARCA. Esta modalidad digital busca agilizar el proceso y garantizar trazabilidad en los datos ingresados por los contribuyentes.

La recategorización de julio coincide con la actualización semestral de los montos de cuota y de los topes de facturación de las once categorías del Régimen. El ajuste se realiza conforme al mecanismo de actualización por IPC. Hasta el momento, ARCA no publicó el cuadro oficial de escalas que regirá desde agosto, aunque ya circula una estimación basada en el IPC difundido por el INDEC. Esta referencia sirve para que los contribuyentes puedan anticipar las nuevas condiciones y prever eventuales modificaciones en su situación tributaria.

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Si de la evaluación de los doce meses surge la necesidad de cambiar de categoría, la modificación entra en vigencia a partir del vencimiento de agosto de 2026. El pago de julio se realiza con la categoría anterior, tal como señala la normativa vigente. Esto permite que los ajustes se apliquen de forma escalonada y brinda tiempo para que los inscriptos en el régimen se adapten a las nuevas condiciones.

ARCA ofrece una modalidad de recategorización simplificada que muestra la facturación registrada por el organismo, en base a los comprobantes electrónicos emitidos, y sugiere automáticamente una categoría. Aceptar esa sugerencia sin confrontarla contra la facturación real, incluyendo cobros por transferencia, billeteras virtuales o posnet que ARCA pudo no haber captado en su totalidad, representa uno de los errores más frecuentes. La sugerencia automática del sistema puede no coincidir con la categoría correcta y derivar en inconsistencias o problemas posteriores.

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El piso de Ganancias para empleados se ajusta según la situación familiar y la remuneración mensual (Ganancias - ARCA)

El organismo no se limita a la facturación declarada. Realiza cruces de información entre los comprobantes electrónicos, los consumos y los movimientos bancarios y de billeteras virtuales. Cuando detecta que las compras, los gastos o las acreditaciones bancarias superan el límite máximo de ingresos brutos anuales de la categoría declarada, inicia una recategorización de oficio o, si se supera el tope máximo del régimen, dispone la exclusión directa al régimen general. Esta herramienta de fiscalización permite aumentar el control y reducir la evasión.

Quien debía recategorizarse y no realizó el trámite en el plazo estipulado, permanece en principio en la categoría en la que se encontraba. No obstante, si ARCA detecta posteriormente que los parámetros no coincidían con la categoría declarada, aplica una recategorización de oficio, notifica en el Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los diez días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo y exige el pago de las diferencias junto con los intereses y sanciones previstas en la normativa vigente. Si el contribuyente debía bajar de categoría y no efectuó el trámite, el organismo no lo baja de oficio.

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La actualización semestral por IPC persigue el objetivo de que la inflación no licue los topes de facturación y no empuje a los contribuyentes a categorías superiores sin un crecimiento real en su actividad. Quien registró un crecimiento de ingresos por encima de la inflación mantiene o mejora su posición relativa dentro de la categoría. En cambio, quien tuvo un incremento de ingresos inferior al índice, aun permaneciendo en la misma categoría, enfrenta un aumento en la cuota mensual, ya que el importe a pagar se ajusta por inflación, independientemente de la evolución real de su facturación. En estos casos, el aumento de la cuota refleja exclusivamente la aplicación del índice de precios.

La recategorización de julio de 2026 define la carga tributaria y previsional mensual hasta el vencimiento de enero de 2027. En los casos más relevantes, puede determinar la permanencia en el régimen o la exclusión hacia el régimen general. El análisis de los doce meses de actividad, contrastado con la categoría que ARCA sugiere de manera automática, resulta clave para evitar diferencias, intereses y sanciones posteriores.

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La tabla estimada para el Monotributo desde agosto de 2026 hasta enero de 2027 incluye once categorías, de la A a la K. Cada una de ellas contempla diferentes topes de ingresos brutos, superficie afectada, consumo anual de energía eléctrica y alquileres devengados. Por ejemplo, la categoría A establece ingresos brutos hasta $12.009.410,45, superficie afectada de hasta 30 m2, energía eléctrica consumida de hasta 3330 kW y alquileres devengados anuales de $2.792.886,15. El impuesto integrado para locaciones y prestaciones de servicios y para venta de cosas muebles asciende a $5.585,77, mientras que los aportes al SIPA y a la obra social suman un total de $49.527,18 para ambas actividades.

En la categoría B, los ingresos brutos llegan a $17.595.182,74, la superficie máxima es de 45 m2 y el límite de consumo eléctrico sube a 5000 kW. El impuesto integrado para ambas actividades es de $10.612,98 y los aportes al SIPA y obra social totalizan $56.379,08. La categoría C eleva el tope de ingresos a $24.670.494,31, con una superficie de hasta 60 m2 y consumo de hasta 6700 kW. El impuesto integrado para locaciones es de $18.246,86 y para venta de cosas muebles de $16.757,32, mientras que los aportes al SIPA y obra social alcanzan $66.020,11 y $64.530,57 respectivamente.

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En las categorías superiores, los valores se incrementan de manera significativa. La categoría H admite ingresos brutos hasta $81.924.660,37, con una superficie de hasta 200 m2 y consumo eléctrico de 20.000 kW. El impuesto integrado para locaciones y prestaciones de servicios es de $409.623,31, mientras que para venta de cosas muebles es de $204.811,64. Los aportes al SIPA y obra social llegan a $522.706,67 y $317.895,00 respectivamente.

El esquema completo abarca hasta la categoría K, donde el tope de ingresos brutos asciende a $126.610.838,74 y el resto de los parámetros se mantiene en los valores máximos establecidos para las categorías anteriores. El impuesto integrado para locaciones es de $1.368.514,20 y para venta de cosas muebles de $456.171,40. Los aportes previsionales y de obra social suman $1.614.446,02 y $702.103,22 respectivamente.

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En paralelo a las modificaciones del Monotributo, se publicaron estimaciones sobre el nuevo piso de Ganancias para empleados. Según una tabla difundida, el umbral de remuneración bruta a partir del cual los empleados tributarán el impuesto varía según la situación familiar. Un trabajador soltero registra un piso de $3.505.431 de remuneración bruta y $2.909.507 de remuneración neta. Para un soltero con un hijo, los valores ascienden a $3.792.485 y $3.147.762 respectivamente. Un soltero con dos hijos accede a un piso de $4.079.540 brutos y $3.386.017 netos, mientras que un casado con dos hijos tiene un mínimo de $4.648.749 brutos y $3.858.461 netos.

El proceso de recategorización y la actualización de escalas adquieren especial relevancia ante el contexto inflacionario. El mecanismo semestral de ajuste por IPC busca mantener la vigencia de los parámetros y evitar distorsiones que perjudiquen a los contribuyentes. En este sentido, el análisis de cada parámetro y la correcta declaración resultan fundamentales. Los contribuyentes deben considerar todos los elementos que influyen en la categoría: ingresos, alquileres, superficie y consumo eléctrico. La información oficial y las estimaciones difundidas permiten anticipar las obligaciones y reducir el margen de error en la recategorización.