Milett Figueroa viajó a la Argentina y denunció a Mimi Alvarado en la Justicia: “Me cansé de las injurias”

Milett Figueroa confirma haber iniciado acciones legales contra Mimi Alvarado, en relación con declaraciones públicas

La llegada de Milett Figueroa a la Argentina marcó un nuevo capítulo en el enfrentamiento judicial que mantiene con Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli. La modelo y conductora peruana, recientemente separada del presentador argentino, aterrizó en Buenos Aires con el objetivo explícito de impulsar la causa legal iniciada por presuntas declaraciones ofensivas vertidas por Alvarado en televisión. El caso, que ya había generado repercusión mediática en Perú, toma una nueva dimensión con la presencia física de la modelo en territorio argentino.

En las primeras horas del martes, confirmó ante la prensa que su visita tenía un único propósito: presentarse en una audiencia judicial vinculada a la denuncia contra Mimi. Figueroa fue clara al responder sobre el motivo de su presencia: “Temas legales”, y ante la repregunta sobre si se trataba de Mimi, respondió: “Sí”. En diálogo con el programa Puro Show, detalló que la audiencia estaba prevista para las 9 de la mañana, y aunque no pudo precisar si Alvarado debía presentarse, aclaró que esa decisión dependía de su abogado.

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El enfrentamiento público entre ambas surgió a raíz de una entrevista en el programa A la tarde, en la que Mimi Alvarado habló de la madre de Figueroa, Martha Valcárcel, a quien calificó como “la maldita bruja del Perú”. “No me arrepiento de nada de lo que digo. La maldita bruja del Perú. La bruja más grande. Si vuelve con Marcelo, seguro es por macumba”, aseguró con su frontal estilo.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de Milett, quien en la televisión peruana expresó su malestar y determinación de llevar el caso a la justicia. “Que busque su abogado, que le pongan un buen abogado, porque realmente se las va a tener que ver en la justicia. Te lo digo en serio porque es una difamación agravada lo que está diciendo y yo no voy a venirme con vainas”, afirmó visiblemente molesta.

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Milett Figueroa en una entrevista a la salida de Tribunales en Argentina. Confirman la denuncia y el inicio de un juicio contra Mimi Alvarado

El trasfondo del caso está marcado por las relaciones familiares y los vínculos construidos en el ambiente televisivo argentino y peruano. Milett Figueroa mantuvo una relación de tres años con Marcelo Tinelli, lo que la integró al círculo íntimo del conductor y, de manera indirecta, al entorno de Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, primo y compinche del conductor. “Yo me llevaba muy bien, simplemente que terminé con Marcelo y de pronto salió ella a hablar de mí”, señaló la modelo.

La narrativa mediática construyó una imagen de enfrentamiento histórico entre ambas mujeres, reforzada por episodios previos en programas y por la circulación de versiones sobre supuestos conflictos durante la relación de Figueroa con Tinelli. Sin embargo, la protagonista desmintió que existiera un conflicto personal previo: “Lo más loco de todo es que nunca tuve ningún problema con ella”.

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La repercusión pública de los dichos de Mimi impactó no solo en el plano mediático, sino también en la percepción que Milett Figueroa tiene sobre su carrera y su familia. “La ley es la ley y no puedes hablar libremente de las personas así nomás, ¿no? Hay que tener conciencia. De hecho, quiero marcar un precedente”, sostuvo la conductora, justificando su decisión de acudir a la justicia como una forma de frenar lo que considera ataques injustificados.

La denuncia penal presentada por Milett Figueroa contra Mimi Alvarado

Figueroa remarcó que durante más de quince años trabajó “sanamente y haciendo las cosas transparentemente todo el tiempo”. El punto de inflexión, según su relato, ocurrió cuando el conflicto dejó de ser un simple cruce mediático para transformarse en un agravio hacia su familia, motivo por el cual decidió no callar más ni evitar la polémica: “Cuando te tocan a la familia no es lindo”.

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A su salida de Tribunales y luego de ratificar la denuncia, Milett volvió a encontrarse con los medios y destacó los motivos de su malestar: “Lo que escucharon en veinte programas, más o menos. Todo lo que ella ha hablado está grabado, así que eso es lo que se está evaluando. Todos esos calificativos están en la demanda, así que todo está legalizado y lo único que pido es que se haga justicia”, a la vez que destacó que “me cansé de las injurias”.

El abogado de Figueroa explicó ante las cámaras que la audiencia fue de ratificación: “Ratificamos la denuncia anterior. Es una audiencia de formalidad que la ley y la justicia requiere para estos fines. Así que estamos contentos y conformes con el acto”.

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