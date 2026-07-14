Moana es la película más vista de Disney+ de toda su historia y tiene relación 100% con el cerebro de un niño

Moana se convirtió en la película más vista de Disney+ con más de 1.500 millones de horas reproducidas en la plataforma. (Disney)

El fenómeno de ‘Moana’ como la película más vista de Disney+ tiene una explicación, más allá de la calidad de su historia y música. Con más de 1.500 millones de horas reproducidas en la plataforma, el largometraje ha tenido un gran impacto y parte de su éxito radica en la forma en la que funciona el cerebro de los niños.

La obsesión de los niños con esta historia ha motivado investigaciones y reflexiones que van mucho más allá del simple gusto por una película animada.

PUBLICIDAD

Por qué los niños ven ‘Moana’ una y otra vez

Detrás del éxito descomunal de ‘Moana’ se encuentra un patrón de comportamiento infantil que fascina a padres y especialistas. Muchos hogares han experimentado la “manía Moana”, con niños que piden ver la película decenas de veces, memorizan los diálogos, las canciones y hasta exigen accesorios relacionados con la protagonista y sus compañeros de aventura.

Los expertos en psicología infantil explican que el cerebro de un niño pequeño aprende a través de la predicción. Según declaraciones a The New York Times de Sam Wass, director del Institute for the Science of Early Years and Youth en la University of East London, cada visionado representa una oportunidad para que el niño ajuste sus expectativas: primero comprende el argumento general, luego se fija en los chistes, las emociones de los personajes y el vocabulario específico.

PUBLICIDAD

Los niños vuelven a ver Moana una y otra vez, memorizan diálogos y canciones y piden accesorios de la protagonista. (Disney)

Esta capacidad de aprender por repetición se activa en lo que Wass denomina la “zona Ricitos de oro” o Goldilocks zone, es decir, ese punto medio entre lo completamente previsible y lo imposible de anticipar.

La estructura de ‘Moana’, con su combinación de aventura marítima, vínculos familiares y crisis de identidad, permite que los niños encuentren nuevos matices en cada visionado. Lo que para un adulto puede parecer una repetición vacía, para el cerebro de un niño de tres años representa el reto justo para seguir aprendiendo. Cada reproducción añade una capa de comprensión sobre el mundo narrativo de la película.

PUBLICIDAD

Por qué la música de Moana es tan importante

Otro elemento clave del atractivo de ‘Moana’ radica en el uso de la música. Las canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, como “How Far I’ll Go” y “You’re Welcome”, generan una atracción especial tanto en niños como en adultos. Estas melodías pegadizas y llenas de energía convierten la experiencia de ver la película en una especie de ritual familiar, donde las emociones positivas se refuerzan con cada escucha.

La estructura de Moana combina aventura marítima, vínculos familiares y crisis de identidad, y suma nuevos matices en cada reproducción.

La música en películas como ‘Moana’, ‘Frozen’ o ‘Encanto’ cumple una función emocional y de aprendizaje. Los niños no solo reafirman su memoria escuchando de nuevo los temas, sino que también asocian sensaciones de alegría y seguridad a estas experiencias repetidas.

PUBLICIDAD

El hecho de que las canciones permanezcan en el imaginario colectivo ayuda a que la película se convierta en un referente cultural compartido en muchos hogares.

Los adultos también disfrutan de repetir películas cómo Moana

Este fenómeno no se limita a la audiencia infantil. Los adultos también regresan a ‘Moana’ en busca de consuelo o para captar matices que quizás pasaron por alto en visionados anteriores. Según la profesora de marketing Cristel Antonia Russell, la repetición voluntaria de contenidos conocidos es una estrategia para reducir la carga cognitiva en un mundo saturado de opciones.

PUBLICIDAD

Los adultos también repiten películas porque una película conocida reduce la carga cognitiva y ofrece control y confort ante la paradoja de la elección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia, conocida como “paradoja de la elección” y popularizada por el psicólogo Barry Schwartz, explica por qué muchas personas prefieren ver una película familiar en vez de arriesgarse con una nueva.

Ver una película ya conocida elimina la incertidumbre y proporciona una sensación de control y confort. Esta es la razón por la que padres e hijos pueden disfrutar juntos de ‘Moana’, cada uno desde sus propias motivaciones y experiencias personales.

PUBLICIDAD