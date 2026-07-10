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Por qué me sale almacenamiento lleno en WhatsApp: así podrías liberar hasta 10 GB

Revisar y eliminar videos, fotos y documentos antiguos puede mejorar el rendimiento del dispositivo

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La administración de almacenamiento de WhatsApp ayuda a identificar los archivos que más espacio ocupan en el teléfono. (Europa Press)
La administración de almacenamiento de WhatsApp ayuda a identificar los archivos que más espacio ocupan en el teléfono. (Europa Press)

Cada vez más usuarios de WhatsApp se encuentran ante una advertencia inesperada: el mensaje de almacenamiento lleno debido a la acumulación de archivos multimedia. Con fotografías, videos, documentos, notas de voz, GIF y stickers que se suman a diario, la aplicación puede ocupar varios gigabytes en un teléfono.

No obstante, existe una función poco difundida que permite liberar hasta 10 GB sin borrar conversaciones importantes.

La herramienta clave: Administración de almacenamiento

Aunque muchos usuarios buscan una supuesta “papelera” para recuperar espacio, WhatsApp aclara que no existe una función de ese tipo dentro de la aplicación. Cuando se elimina un archivo, desaparece por completo del almacenamiento de la app y no pasa por una carpeta temporal de recuperación.

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En cambio, la plataforma ofrece Administración de almacenamiento, una función diseñada para analizar y facilitar la eliminación de archivos pesados desde un solo lugar, disponible tanto en Android como en iPhone.

Los grupos suelen ser responsables de gran parte del contenido multimedia que llena la memoria en WhatsApp. (Europa Press)
Los grupos suelen ser responsables de gran parte del contenido multimedia que llena la memoria en WhatsApp. (Europa Press)

De acuerdo con información oficial de WhatsApp, esta herramienta permite identificar los archivos que más espacio ocupan, revisar los chats con mayor cantidad de contenido multimedia y decidir qué elementos conservar y cuáles eliminar. El objetivo: mantener el teléfono funcionando de forma fluida sin perder mensajes relevantes.

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Cómo acceder y utilizar Administración de almacenamiento

La funcionalidad de Administración de almacenamiento se encuentra integrada en el menú de configuración de WhatsApp. Para emplearla, basta con:

  • Abrir WhatsApp.
  • Ingresar en Ajustes.
  • Seleccionar Almacenamiento y datos.
  • Acceder a Administración de almacenamiento.

Una vez dentro, la aplicación presenta un resumen del espacio utilizado por el contenido multimedia y clasifica los archivos, lo que facilita la revisión. En la sección “Revisa y elimina elementos” aparecen videos de gran tamaño, fotografías duplicadas, documentos y otros archivos que pueden consumir buena parte de la memoria. El usuario solamente debe seleccionar aquellos que ya no necesita y pulsar el icono de la papelera para eliminarlos.

Modificar la descarga automática de archivos multimedia reduce el crecimiento del almacenamiento ocupado. (Reuters)
Modificar la descarga automática de archivos multimedia reduce el crecimiento del almacenamiento ocupado. (Reuters)

Identificación de los chats que más espacio consumen

Otra de las ventajas de Administración de almacenamiento es la posibilidad de visualizar qué conversaciones concentran la mayor cantidad de archivos. Los grupos de WhatsApp suelen aparecer en los primeros lugares por el constante intercambio de fotografías, videos y documentos. Esta clasificación simplifica la decisión sobre qué conversaciones conviene revisar en primer lugar cuando el espacio disponible empieza a agotarse.

En vez de eliminar chats completos, la función permite borrar únicamente los archivos más pesados y conservar los mensajes importantes. Así, se evita perder información relevante mientras se libera espacio en el dispositivo.

Otras recomendaciones para reducir el espacio ocupado

Además de la herramienta principal, existen opciones complementarias para evitar que WhatsApp termine saturando el almacenamiento. Una de las más eficaces consiste en modificar la configuración de descarga automática de archivos multimedia.

De este modo, fotografías, videos y documentos no se guardan automáticamente en el teléfono cada vez que llegan a una conversación, lo que previene que el almacenamiento aumente sin que el usuario lo advierta.

Mantener solo los archivos útiles en WhatsApp evita saturar la memoria interna del celular. (Reuters)
Mantener solo los archivos útiles en WhatsApp evita saturar la memoria interna del celular. (Reuters)

También resulta útil revisar periódicamente los grupos con mayor actividad, ya que suelen acumular cientos de imágenes y videos que rara vez se vuelven a consultar. Otra práctica recomendable es verificar las copias de seguridad, pues estas pueden incluir grandes cantidades de archivos multimedia que incrementan el espacio utilizado tanto en el teléfono como en servicios de almacenamiento en la nube.

Por qué WhatsApp ocupa tantos gigabytes

El espacio que ocupa WhatsApp está vinculado directamente con el uso que cada persona hace de la aplicación. Cada fotografía enviada o recibida, cada video compartido, los documentos laborales, las notas de voz, los stickers animados y los GIF permanecen almacenados hasta que el usuario decide borrarlos. Con el paso de los meses, esa acumulación puede sumar varios gigabytes, especialmente en teléfonos con poca memoria interna.

De acuerdo con la información proporcionada por WhatsApp, revisar la herramienta de Administración de almacenamiento de forma periódica es una de las formas más eficientes de mantener espacio libre sin afectar las conversaciones importantes. Realizar esta limpieza con regularidad no solo ayuda a recuperar memoria, sino que también puede mejorar el rendimiento general del dispositivo cuando el almacenamiento comienza a escasear.

Aprovechar la herramienta integrada en WhatsApp permite conservar únicamente los archivos realmente útiles y evitar que el contenido multimedia termine saturando el teléfono de manera silenciosa.

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