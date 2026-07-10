Un antiguo verdugo de la selección argentina le apuntó a Suiza por su desmedido respeto a Lionel Messi

Jens Lehmann criticó la actitud suiza frente a Lionel Messi (REUTERS/Ina Fassbender)

El ex arquero alemán Jens Lehmann, quien actualmente cubre el Mundial 2026 para Welt TV, provocó un revuelo con sus comentarios sobre la actitud de los futbolistas suizos antes del crucial duelo de cuartos de final contra Argentina. Sus declaraciones, lejos de pasar inadvertidas, encendieron la polémica entre los seguidores del fútbol internacional.

En su intervención televisiva, Lehmann ironizó sobre el respeto que los jugadores suizos mostraron hacia Lionel Messi, a quien enfrentarán como máximo desafío. “Creo que los suizos están deseando ganarse la camiseta de Messi o algo así después del partido”, afirmó en tono sarcástico durante la transmisión de Welt TV. Al profundizar en sus opiniones, el exarquero restó posibilidades al equipo europeo de lograr una victoria histórica y avanzar a las semifinales del certamen.

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Lehmann se centró en la supuesta falta de ambición competitiva de los suizos. “Los suizos son simplemente suizos. Al final, cuando llegue el momento decisivo, se preguntarán ‘¿cómo se supone que vamos a vencer a los argentinos?’. Casi nadie da el gran salto, por eso sorprende tanto que Roger Federer sea una estrella mundial del tenis”, subrayó, minimizando la capacidad de la selección helvética para competir al máximo nivel.

En el mismo segmento televisivo, el ex arquero sugirió que la admiración por Messi podría ser contraproducente para Suiza. Este tipo de declaraciones, efectuadas en la previa de un partido definitorio, surgió luego de que Granit Xhaka dejó sus impactantes elogios para el astro argentino. El capitán helvético brindó una charla con los medios y manifesto: “Para mí, o para nosotros, jugar en esta era de Messi es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio ser parte de su historia. Es otro de los mejores jugadores de la historia del fútbol, también en mi era”.

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El ex arquero alemán encendió la polémica antes del cruce entre Argentina y Suiza por cuartos de final del Mundial (Peter Kneffel/dpa)

Las palabras del ex futbolista alemán no tardaron en generar reacciones adversas, sobre todo en medios suizos. El diario Blick, el encargado de difundir sus declaraciones sobre el conjunto europeo, respondió con una mordaz referencia al presente del fútbol alemán, recordando los recientes logros de la selección de Suiza en competiciones europeas y lanzando una crítica a la actualidad del equipo germano.

El diario Blick replicó con ironía, recordando que Suiza eliminó a la campeona mundial, Francia, en la Eurocopa 2021 y a Italia, en octavos en 2024. “Sería, por lo tanto, la tercera vez en los últimos cinco años que Suiza elimina a un campeón. Pero bueno: si fracasan, al menos será contra el número 2 del mundo y no contra el número 34, como Alemania“, publicó el medio.

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Las opiniones de Lehmann cobran mayor peso ante la cercanía del partido, pero también por su historia personal frente a Argentina. El exarquero fue protagonista en la recordada tanda de penales de los cuartos de final del Mundial 2006, donde atajó los remates de Roberto Ayala y Esteban Cambiasso, y sellaron la clasificación de Alemania a semifinales.

Aquel episodio quedó marcado en la memoria colectiva por el famoso “machete” que Lehmann utilizó para anticipar los posibles disparos de los futbolistas argentinos. Esa preparación previa, poco habitual en esa época, fue determinante en el resultado y catapultó a Lehmann como referente del puesto a nivel mundial. Ese año, la IFFHS lo eligió como el segundo mejor portero del mundo.

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El verdugo de la selección argentina que marcó una época volvió al centro de la escena con una frase sobre Suiza (Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Durante su carrera, Jens Lehmann defendió los colores de clubes como Schalke 04, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal y Stuttgart. Con el Schalke conquistó la Copa de la UEFA en 1997, en el Dortmund fue campeón alemán en 2002 y con el Arsenal obtuvo el título inglés en 2004. Además, disputó tres Copas del Mundo, alcanzando el subcampeonato en Corea-Japón 2002 y siendo titular indiscutido en 2006.

En medio de esta controversia, la selección dirigida por Lionel Scaloni termina de ajustar detalles para el enfrentamiento ante Suiza, un duelo que definirá el pase a las semifinales del Mundial este sábado a las 22:00 (hora argentina).

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De cara al partido, la selección argentina asume el favoritismo que le otorgan analistas y exjugadores como Lehmann, mientras que Suiza se aferra a sus recientes logros internacionales para alimentar la esperanza de dar la sorpresa. El resultado del encuentro marcará el destino de ambos equipos en la máxima cita del fútbol mundial y podría sumar un nuevo capítulo a la historia de rivalidades y declaraciones cruzadas.