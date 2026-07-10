Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

La encuesta de Buk sobre trabajadores colombianos muestra cautela frente al nuevo gobierno y preocupación por la estabilidad laboral, el empleo y los salarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de oportunidades laborales sigue siendo una de las principales preocupaciones de los trabajadores colombianos. Tanto así que el 69% afirma haber considerado, estar evaluando o incluso planear activamente migrar a otro país en busca de mejores perspectivas profesionales y económicas.

Así lo revela una encuesta realizada por Buk entre 344 trabajadores dependientes e independientes,que busca mostrar cuáles son las percepciones laborales tras las elecciones presidenciales en Colombia, que además muestran un panorama marcado por la cautela frente al nuevo gobierno, la preocupación por la estabilidad laboral y las limitadas expectativas de mejora en empleo y salarios.

PUBLICIDAD

El resultado refleja que para muchos trabajadores la decisión de migrar ya no está relacionada únicamente con la posibilidad de obtener mejores ingresos. Factores como la estabilidad laboral, las oportunidades de crecimiento profesional y la posibilidad de construir un proyecto de vida a largo plazo también pesan en esa decisión.

El 42% de los encuestados considera que el mercado laboral colombiano debe priorizar la formalización del empleo y reducir los contratos por prestación de servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, solo el 32% de los encuestados asegura que no contempla salir del país. Entre los jóvenes predominan las dudas sobre su futuro profesional en Colombia, mientras que la Generación X registra la mayor proporción de personas que ya planean migrar.

PUBLICIDAD

La estabilidad laboral sigue siendo la principal demanda

La intención de migrar está estrechamente ligada a otra de las grandes preocupaciones que revela el estudio de Buk: la búsqueda de mayor estabilidad laboral.

El 42% de los trabajadores consultados considera que la prioridad más urgente para el mercado laboral colombiano es fortalecer la formalización del empleo y reducir el uso de contratos por prestación de servicios en cargos que consideran permanentes dentro de las organizaciones.

PUBLICIDAD

La preocupación atraviesa diferentes grupos poblacionales, aunque tiene una mayor incidencia entre los trabajadores jóvenes. Tanto en la Generación Z como entre los millennials, el 45% identifica este tema como el principal desafío laboral.

El 39% de la Generación Z identifica el empleo juvenil y el acceso al primer trabajo como el principal reto del mercado laboral colombiano.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato cobra relevancia en medio del inicio de un nuevo ciclo político, en el que las expectativas de los trabajadores siguen concentradas en la generación de empleo formal y en condiciones que ofrezcan mayor seguridad económica.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, desde Buk señalan que las organizaciones enfrentan el reto de revisar sus esquemas de vinculación laboral y evaluar cuándo resulta pertinente avanzar hacia modelos de contratación directa. Según la compañía, responder a la necesidad de estabilidad expresada por los trabajadores puede contribuir a fortalecer el compromiso de los equipos y generar mayor confianza dentro de las organizaciones.

Pensiones y salud, entre las principales inquietudes

La segunda preocupación más importante para los trabajadores colombianos está relacionada con la protección social.

El 27% de los participantes considera prioritario fortalecer aspectos relacionados con las pensiones y la salud. Esta preocupación tiene mayor peso entre las mujeres, donde alcanza el 31%, y entre los trabajadores de la Generación X, con un 36%.

PUBLICIDAD

Las pensiones y la salud figuran entre las principales inquietudes laborales, ya que el 27% pide fortalecer la protección social en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado coincide con un contexto en el que continúan las discusiones sobre la implementación de la reforma pensional y persisten los desafíos estructurales del sistema de salud.

Para Buk, este hallazgo evidencia que las necesidades laborales cambian según la etapa de vida de cada trabajador. En ese sentido, consideran que beneficios asociados con orientación pensional, educación financiera o coberturas complementarias de salud adquieren cada vez más relevancia para determinados segmentos de la población laboral.

PUBLICIDAD

El acceso al primer empleo preocupa a los jóvenes

Mientras los trabajadores con más experiencia centran su atención en la estabilidad y la protección social, los jóvenes enfrentan una realidad distinta.

El 39% de los integrantes de la Generación Z considera que el empleo juvenil y el acceso al primer trabajo son el principal reto laboral del país, una cifra que triplica la registrada entre millennials y trabajadores de la Generación X.

PUBLICIDAD

El 53% de los trabajadores cree que conseguir empleo seguirá siendo igual de difícil en los próximos doce meses y un 24% prevé un empeoramiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación encuentra respaldo en cifras del Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado, según las cuales nueve de cada diez jóvenes trabajadores reciben menos de dos salarios mínimos y cerca del 60% se desempeña en condiciones de informalidad.

A partir de estos resultados, Buk destaca que programas como contratos de aprendizaje, pasantías y rutas estructuradas de primer empleo pueden facilitar la inserción laboral de los jóvenes, especialmente en un entorno donde la falta de experiencia continúa siendo una de las principales barreras para acceder a oportunidades formales.

PUBLICIDAD

Predomina la cautela frente al empleo y los salarios

A pesar de la llegada de un nuevo gobierno, las expectativas de mejora siguen siendo moderadas.

El 53% de los encuestados cree que conseguir empleo será igual de difícil durante los próximos doce meses, mientras que un 24% considera que la situación podría empeorar. Solo uno de cada cuatro trabajadores espera un escenario más favorable.

El 69% de los trabajadores colombianos afirma haber considerado o planea migrar a otro país ante la falta de oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las perspectivas salariales muestran una tendencia similar. El 72% cree que sus ingresos permanecerán sin cambios durante el primer año de gobierno, frente a un 18% que anticipa aumentos y un 10% que teme reducciones.

La encuesta también revela que el 55% mantiene dudas o expectativas moderadas sobre la capacidad del nuevo gobierno para reducir el desempleo y mejorar los niveles de seguridad.

Según Buk, en un contexto marcado por la incertidumbre, factores como la transparencia en las condiciones de contratación, las oportunidades de desarrollo profesional y una comunicación clara dentro de las organizaciones pueden convertirse en elementos clave para fortalecer la confianza de los trabajadores.

La decisión de migrar en Colombia también está asociada con la estabilidad laboral, el crecimiento profesional y la posibilidad de construir un proyecto de vida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mercado laboral que sigue buscando certezas

Más allá del resultado electoral, la encuesta muestra que las principales preocupaciones de los trabajadores colombianos siguen siendo las mismas: estabilidad laboral, empleo formal, mejores oportunidades para los jóvenes y condiciones que permitan construir un futuro con mayor certidumbre.

La elevada intención de migrar aparece como una señal de alerta sobre los desafíos que aún enfrenta el mercado laboral colombiano. Para una parte importante de los trabajadores, las oportunidades que buscan siguen estando fuera del país.

Estos y otros análisis sobre el mercado laboral pueden consultarse en la página web de Buk.