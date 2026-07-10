Quién es Palmito, el autor de la “Cuarta Estrella”, el hit que cantan los jugadores de la Selección Argentina

Los festejos de los jugadores de la Selección Argentina tras el triunfo ante Egipto

Durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, la Selección Argentina volvió a ocupar un lugar central en el entusiasmo popular. Mientras el equipo bajo la conducción de Lionel Scaloni avanza en busca de revalidar el título, surgió una nueva canción que desplazó a los cánticos habituales. “La cuarta estrella”, inspirada en la melodía de “No me arrepiento de este amor” de Gilda, se transformó en el himno preferido de los hinchas argentinos, tras la notoriedad que alcanzó “Muchachos” en el Mundial anterior.

El responsable de esta canción es Pablo Quintana, conocido en redes sociales como Palmito Música. Quintana, de 30 años, nació en Munro, partido de Vicente López, y actualmente vive en Villa Urquiza. A pesar de su lugar de residencia, su corazón futbolero pertenece a Rosario Central, pasión heredada de su familia.

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Desde joven, Palmito combinó su amor por la música con el fútbol, dos mundos que lo acompañaron tanto en su vida cotidiana como en su desarrollo profesional. Durante años, se desempeñó como músico en eventos sociales, tocando en casamientos, cumpleaños y bares, además de componer jingles para distintas marcas.

La idea de crear un tema para el Mundial surgió de una pregunta sencilla que se hizo a sí mismo: ¿por qué no unir sus dos pasiones y componer una canción que acompañara a la selección? El resultado fue “La cuarta estrella”, una composición que rápidamente se viralizó en redes sociales y que, en poco tiempo, se convirtió en la banda sonora de Argentina en la Copa del Mundo.

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Meses atrás, Palmito lanzaba la "Cuarta Estrella" para alentar a la Scaloneta en el Mundial

El impacto de la canción trascendió las pantallas y llegó a los estadios. Uno de los momentos más destacados ocurrió en el Club Vivo de Dallas, durante un recital de Ciro y Los Persas, cuando el público entonó “La cuarta estrella” en la previa del partido ante Jordania. Las imágenes circularon en redes y llegaron hasta el propio Palmito, quien compartió el video en sus historias de Instagram y lo describió como “un ritual”.

La consagración definitiva del tema se produjo después del triunfo agónico de Argentina ante Egipto en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. En esa ocasión, los jugadores de la selección argentina celebraron en el vestuario al ritmo de la canción creada por Palmito, consolidando su lugar como parte del repertorio emocional de los futbolistas y la hinchada.

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Pablo Quintana, conocido como Palmito, es el creador de “La cuarta estrella”, la canción que se transformó en el nuevo himno de la hinchada argentina (Instagram)

Pablo Quintana al llegar a Estados Unidos para el Mundial 2026 (Instagram)

En paralelo a su actividad musical, Palmito se consolidó como creador de contenido digital, acumulando cientos de miles de seguidores en redes sociales. Gracias a la popularidad de “La cuarta estrella” y a su trabajo constante, fue convocado por la Televisión Pública para sumarse al grupo de creadores de contenido que cubren el Mundial desde el espacio digital Stream Room. Así, sigue de cerca a la selección argentina, aportando su mirada y su música al fenómeno colectivo que rodea al equipo dirigido por Scaloni.

El apodo “Palmito” surgió de manera casual, durante una fiesta en la que un amigo, entre risas y copas, comenzó a llamarlo así. Hoy, ese nombre está asociado a la creatividad, la pasión y el impulso de una hinchada que encontró en su canción un nuevo grito de aliento.

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Así las cosas, este sábado, la Selección enfrentará a Suiza. La Scaloneta llega con la energía renovada tras imponerse 3 a 2 ante Egipto. Este fue la cuarta vez que la Scaloneta logró revertir un marcador adverso y terminó celebrando la victoria desde el inicio del ciclo del entrenador nacido en Pujato, quien con el del pasado martes ya suma 101 partidos al frente del seleccionado.

El único antecedente en una competencia oficial había ocurrido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El 13 de octubre de 2020, en la altura de La Paz, la Argentina se impuso 2-1 ante Bolivia tras comenzar perdiendo por un cabezazo de Marcelo Moreno Martins.

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