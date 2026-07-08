Lo hackers no están lejos de ti: WhatsApp es su lugar favorito para atacarte y robar tu dinero

WhatsApp concentró el 31% de los incidentes de hackeo y suplantación de identidad detectados en Argentina, según un estudio de CertiSur y D’Alessio IROL. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A pesar de las herramientas de seguridad y el cifrado que tiene WhatsApp, la aplicación de Meta es un espacio que los ciberdelincuentes aprovechan para realizar ataques y fraudes digitales aprovechando la ingenieria social y la popularidad de la plataforma.

Un ejemplo de esto, es el estudio de CertiSur y D’Alessio IROL que encontró que en Argentina el 31% de los incidentes de hackeo y suplantación de identidad detectados se produce mediante esta aplicación de mensajería, superando a canales tradicionales como el correo electrónico y las llamadas telefónicas.

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Cómo se producen los ataques y fraudes en WhatsApp

El informe detalla que los casos de suplantación de identidad y phishing protagonizan la lista de amenazas. Los delincuentes aprovechan la masividad de WhatsApp —utilizada por nueve de cada diez argentinos conectados— para enviar mensajes que simulan provenir de contactos conocidos, instituciones o servicios oficiales.

El objetivo es persuadir a las víctimas para que compartan datos personales, credenciales bancarias o códigos de verificación.

El phishing y la suplantación de identidad buscan que las víctimas entreguen datos personales, credenciales bancarias o códigos de verificación en WhatsApp. (Silas Stein/dpa)

La mecánica del ataque suele comenzar con el acceso ilícito a una cuenta (mediante robo de contraseñas, ingeniería social o duplicación de SIM), lo que permite al atacante comunicarse directamente con los contactos de la víctima y solicitar dinero o información bajo pretextos urgentes.

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En otras ocasiones, los mensajes incluyen enlaces maliciosos que derivan en la instalación de software espía o la captura de datos sensibles.

Los resultados del estudio, basado en 500 casos analizados durante 2025 y los primeros meses de 2026, muestran que el 43% de los usuarios encuestados fue víctima de hackeos o fraudes digitales en ese periodo, con WhatsApp como principal escenario de los hechos. El correo electrónico concentró el 23% de los incidentes y las llamadas telefónicas el 20%.

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Esta modalidad de fraude se ha vuelto especialmente efectiva porque explota la confianza que los usuarios depositan en sus contactos y la inmediatez de la plataforma. En muchas ocasiones, los afectados no detectan la maniobra hasta que ya han compartido información sensible o transferido fondos.

El 43% de los usuarios encuestados sufrió hackeos o fraudes digitales entre 2025 y los primeros meses de 2026, con WhatsApp como principal canal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto emocional y económico de estos delitos es significativo. La pérdida de acceso a cuentas, el robo de información personal y los fraudes económicos generan un clima de desconfianza tanto hacia las plataformas como hacia las instituciones responsables de la prevención.

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El informe destaca que la confianza en la capacidad de empresas y bancos para prevenir fraudes digitales cayó abruptamente del 83% al 40% en el último año.

Este retroceso en la confianza se vincula directamente con la extensión y sofisticación de los ataques registrados, así como con la percepción de que las herramientas de protección y respuesta son insuficientes o demasiado complejas para el usuario promedio.

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La mayoría de las personas no cuenta con procedimientos técnicos para verificar la autenticidad de mensajes o documentos digitales, y el 76% desconoce los pasos formales para iniciar un reclamo cuando detecta una irregularidad.

El 76% de las personas desconoce los pasos formales para reclamar ante una irregularidad digital, lo que agrava el impacto de los fraudes en WhatsApp. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Estrategias y recomendaciones para prevenir fraudes en WhatsApp

Frente a este escenario, el informe identifica las principales medidas adoptadas por los usuarios para protegerse de los fraudes digitales. El 91% recurre al uso de contraseñas, el 76% inhabilita archivos provenientes de correos desconocidos y el 59% utiliza la autenticación mediante SMS.

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No obstante, solo el 48% adoptó nuevas medidas de seguridad tras haber sido víctima de un incidente, y un 17% decidió suspender sus operaciones en determinadas plataformas web por temor a nuevos ataques.

Entre las recomendaciones clave para evitar fraudes en WhatsApp, los especialistas sugieren:

No compartir códigos de verificación ni contraseñas a través de mensajes.

Verificar la autenticidad de mensajes que soliciten información urgente o transferencias de dinero, incluso si provienen de contactos conocidos.

Activar la verificación en dos pasos en la configuración de la cuenta.

Desconfiar de enlaces y archivos enviados por números desconocidos.

Consultar fuentes oficiales ante la duda sobre la legitimidad de una comunicación.

El 43% de los argentinos fue víctima de un hackeo o fraude de identidad durante el último año, una cifra que resume el alcance del problema y la urgencia de implementar estrategias de prevención y educación digital tanto a nivel individual como institucional.

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