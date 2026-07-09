Tecno

Ver Francia vs Marruecos por Fútbol Libre gratis: lo más buscado en Google que puede poner en riesgo tus cuentas bancarias

Los ciberdelincuentes aprovechan el interés por el Mundial 2026 para crear sitios falsos y terminan robando información financiera

Guardar
Google icon
Francia y Marruecos se enfrentan por su pase a semifinales del Mundial 2026.
Francia y Marruecos se enfrentan por su pase a semifinales del Mundial 2026.

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 ha disparado las búsquedas en Google de términos como “Fútbol Libre”, una de las consultas más populares entre quienes buscan ver el encuentro de forma gratuita.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad como ESET advierten que acceder a este tipo de páginas puede representar un grave riesgo para la información personal, las contraseñas e incluso las cuentas bancarias de los usuarios.

PUBLICIDAD

Aunque muchos creen que estas plataformas únicamente ofrecen transmisiones no autorizadas de eventos deportivos, la realidad es que numerosas páginas que aparecen en los resultados de búsqueda son sitios falsos creados por ciberdelincuentes. Su objetivo principal es atraer visitantes aprovechando la expectativa por el partido para distribuir malware, robar credenciales o cometer fraudes financieros.

Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Páginas piratas como Fútbol Libre pueden distribuir malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan evitar este tipo de plataformas y optar por servicios oficiales de transmisión, especialmente durante eventos deportivos de gran audiencia, cuando aumentan las campañas de phishing y las estafas digitales.

PUBLICIDAD

¿Por qué Fútbol Libre representa un riesgo?

Durante los últimos años, las autoridades y los titulares de derechos audiovisuales han bloqueado numerosos dominios asociados con Fútbol Libre. Como consecuencia, han surgido decenas de sitios clonados que utilizan nombres muy similares para engañar a los usuarios.

Estas páginas suelen copiar la apariencia de portales legítimos e incluso muestran supuestos reproductores de video que, en realidad, funcionan como señuelos para redirigir a otras páginas maliciosas.

En muchos casos, antes de acceder a la transmisión, el usuario recibe solicitudes para instalar aplicaciones, descargar extensiones del navegador o actualizar un supuesto reproductor multimedia. Estos archivos pueden contener programas maliciosos capaces de comprometer la seguridad del dispositivo.

Hombre de espaldas con camiseta de Argentina. Sostiene un smartphone viendo su pantalla con publicaciones de redes sociales sobre un partido de fútbol.
Ciberdelincuentes aprovechan la fiebre del Mundial 2026 para clonar páginas y distribuir malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así pueden robar tus datos bancarios

Uno de los mayores riesgos de estas plataformas es el robo de información financiera.

Algunos sitios muestran formularios donde prometen acceso gratuito al partido a cambio de un registro rápido. En ese proceso solicitan datos personales, correos electrónicos e incluso información relacionada con tarjetas bancarias.

Otras páginas despliegan anuncios que imitan ventanas oficiales de bancos, plataformas de pago o servicios de streaming para convencer al usuario de ingresar sus credenciales.

También existen casos en los que basta con aceptar permisos para recibir notificaciones del navegador. A partir de ese momento comienzan a llegar mensajes fraudulentos con falsas promociones, premios inexistentes o alertas de seguridad cuyo objetivo es capturar contraseñas.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo termina infectado con malware bancario, los delincuentes pueden interceptar datos de acceso y realizar operaciones no autorizadas.

Los riesgos no terminan en el malware

Además de las amenazas relacionadas con la seguridad informática, las transmisiones ilegales suelen ofrecer una experiencia muy inferior a la de los servicios oficiales.

Los usuarios deben enfrentarse a ventanas emergentes constantes, baja calidad de imagen, interrupciones frecuentes y retrasos que pueden alcanzar varios minutos respecto a la transmisión original.

En muchos casos, los goles o las jugadas decisivas aparecen antes en redes sociales que en la propia transmisión pirata.

Asimismo, los dominios cambian constantemente para evitar bloqueos judiciales, lo que dificulta identificar cuáles corresponden realmente a las plataformas originales y cuáles fueron creados exclusivamente para cometer fraudes.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Ver partidos en páginas piratas es un problema constante para el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo protegerte si vas a ver el Mundial 2026 por internet

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan utilizar únicamente plataformas autorizadas para seguir los partidos.

También aconsejan evitar descargar archivos desde páginas desconocidas, no instalar extensiones sugeridas por sitios de streaming pirata y desconfiar de cualquier portal que solicite datos bancarios para ofrecer acceso gratuito.

Mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones de seguridad ayuda a reducir el riesgo frente a vulnerabilidades conocidas.

Del mismo modo, es importante comprobar que los sitios utilicen conexiones seguras mediante HTTPS y evitar ingresar credenciales personales en páginas cuya autenticidad no pueda verificarse.

Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
Evita descargar o aceptar las ventanas que surgen en las páginas piratas como Fútbol Libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfrutar del partido sin poner en riesgo tu información

La expectativa por un encuentro como Francia vs. Marruecos hace que miles de aficionados recurran a Google para encontrar transmisiones gratuitas en cuestión de segundos. Sin embargo, esa búsqueda puede convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes.

Las páginas que prometen acceso inmediato al partido suelen aprovechar el alto volumen de visitas para distribuir malware, lanzar campañas de phishing o capturar información sensible de los usuarios.

Elegir plataformas oficiales no solo garantiza una mejor calidad de transmisión y mayor estabilidad durante el partido, sino que también protege la información personal y financiera frente a amenazas que aumentan durante los grandes eventos deportivos.

Temas Relacionados

FranciaMarruecosFútbol LibreMundial 2026Lo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aprende el significado de los íconos de WiFi en el celular para saber cuándo tienes problemas de conexión

Este símbolo puede estar acompañado de flechas, números o signos de admiración

Aprende el significado de los íconos de WiFi en el celular para saber cuándo tienes problemas de conexión

ChatGPT ahora te escucha y habla como si fuera un humano: OpenAI estrena el modo GPT-Live

La IA reconoce cuándo el usuario hace una pausa para pensar, responde con expresiones como “ajá” o “sí” para confirmar que escucha y, al mismo tiempo, puede atender otras solicitudes mientras responde

ChatGPT ahora te escucha y habla como si fuera un humano: OpenAI estrena el modo GPT-Live

La nueva actualización de Minecraft trae una mejora que los jugadores reclamaban desde hace años

Los jugadores ya no tendrán que recurrir a trucos para sentarse en Minecraft gracias a una de las novedades más esperadas

La nueva actualización de Minecraft trae una mejora que los jugadores reclamaban desde hace años

Cómo hablar con el soporte de WhatsApp y evitar páginas o números falsos

Conocer cómo funciona el soporte oficial de WhatsApp puede ayudarte a evitar fraudes y mensajes que buscan quedarse con tus datos personales

Cómo hablar con el soporte de WhatsApp y evitar páginas o números falsos

Cómo recuperar más de 5 GB de almacenamiento con la papelera de WhatsApp

La función de Administración de almacenamiento está disponible tanto en iPhone como en Android y permite ver archivos pesados

Cómo recuperar más de 5 GB de almacenamiento con la papelera de WhatsApp

DEPORTES

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los cinco factores que arruinan a la selección de Brasil: el análisis de un periodista desde Río de Janeiro

La jugada fuera de la cancha que sacudió al Mundial: Trump, la FIFA y la reflexión de Fernando Marín sobre Messi y Tapia

El brutal accidente de una tenista con una alcanzapelotas que sembró preocupación durante un partido de Wimbledon

“Lamine Yamal es un mini Messi”, dijo Nemanja Vidic al analizar la victoria de España ante Portugal

TELESHOW

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

Anna del Boca habló del llanto de su mamá antes de abandonar Gran Hermano: “No creo que tenga que pedir perdón”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba expuso el alcance de sus reformas económicas para las empresas estatales y privadas

La dictadura de Cuba expuso el alcance de sus reformas económicas para las empresas estatales y privadas

El Senado de Paraguay condenó las expresiones racistas de Celeste Amarilla contra Mbappé

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Descubrieron que un grupo de ballenas tiene su propio dialecto y ahora la ciencia busca saber cómo lo desarrollaron

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café