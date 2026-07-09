Ver Francia vs Marruecos por Fútbol Libre gratis: lo más buscado en Google que puede poner en riesgo tus cuentas bancarias

Francia y Marruecos se enfrentan por su pase a semifinales del Mundial 2026.

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 ha disparado las búsquedas en Google de términos como “Fútbol Libre”, una de las consultas más populares entre quienes buscan ver el encuentro de forma gratuita.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad como ESET advierten que acceder a este tipo de páginas puede representar un grave riesgo para la información personal, las contraseñas e incluso las cuentas bancarias de los usuarios.

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Aunque muchos creen que estas plataformas únicamente ofrecen transmisiones no autorizadas de eventos deportivos, la realidad es que numerosas páginas que aparecen en los resultados de búsqueda son sitios falsos creados por ciberdelincuentes. Su objetivo principal es atraer visitantes aprovechando la expectativa por el partido para distribuir malware, robar credenciales o cometer fraudes financieros.

Páginas piratas como Fútbol Libre pueden distribuir malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan evitar este tipo de plataformas y optar por servicios oficiales de transmisión, especialmente durante eventos deportivos de gran audiencia, cuando aumentan las campañas de phishing y las estafas digitales.

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¿Por qué Fútbol Libre representa un riesgo?

Durante los últimos años, las autoridades y los titulares de derechos audiovisuales han bloqueado numerosos dominios asociados con Fútbol Libre. Como consecuencia, han surgido decenas de sitios clonados que utilizan nombres muy similares para engañar a los usuarios.

Estas páginas suelen copiar la apariencia de portales legítimos e incluso muestran supuestos reproductores de video que, en realidad, funcionan como señuelos para redirigir a otras páginas maliciosas.

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En muchos casos, antes de acceder a la transmisión, el usuario recibe solicitudes para instalar aplicaciones, descargar extensiones del navegador o actualizar un supuesto reproductor multimedia. Estos archivos pueden contener programas maliciosos capaces de comprometer la seguridad del dispositivo.

Ciberdelincuentes aprovechan la fiebre del Mundial 2026 para clonar páginas y distribuir malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así pueden robar tus datos bancarios

Uno de los mayores riesgos de estas plataformas es el robo de información financiera.

Algunos sitios muestran formularios donde prometen acceso gratuito al partido a cambio de un registro rápido. En ese proceso solicitan datos personales, correos electrónicos e incluso información relacionada con tarjetas bancarias.

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Otras páginas despliegan anuncios que imitan ventanas oficiales de bancos, plataformas de pago o servicios de streaming para convencer al usuario de ingresar sus credenciales.

También existen casos en los que basta con aceptar permisos para recibir notificaciones del navegador. A partir de ese momento comienzan a llegar mensajes fraudulentos con falsas promociones, premios inexistentes o alertas de seguridad cuyo objetivo es capturar contraseñas.

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Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo termina infectado con malware bancario, los delincuentes pueden interceptar datos de acceso y realizar operaciones no autorizadas.

Los riesgos no terminan en el malware

Además de las amenazas relacionadas con la seguridad informática, las transmisiones ilegales suelen ofrecer una experiencia muy inferior a la de los servicios oficiales.

Los usuarios deben enfrentarse a ventanas emergentes constantes, baja calidad de imagen, interrupciones frecuentes y retrasos que pueden alcanzar varios minutos respecto a la transmisión original.

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En muchos casos, los goles o las jugadas decisivas aparecen antes en redes sociales que en la propia transmisión pirata.

Asimismo, los dominios cambian constantemente para evitar bloqueos judiciales, lo que dificulta identificar cuáles corresponden realmente a las plataformas originales y cuáles fueron creados exclusivamente para cometer fraudes.

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Ver partidos en páginas piratas es un problema constante para el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo protegerte si vas a ver el Mundial 2026 por internet

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan utilizar únicamente plataformas autorizadas para seguir los partidos.

También aconsejan evitar descargar archivos desde páginas desconocidas, no instalar extensiones sugeridas por sitios de streaming pirata y desconfiar de cualquier portal que solicite datos bancarios para ofrecer acceso gratuito.

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Mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones de seguridad ayuda a reducir el riesgo frente a vulnerabilidades conocidas.

Del mismo modo, es importante comprobar que los sitios utilicen conexiones seguras mediante HTTPS y evitar ingresar credenciales personales en páginas cuya autenticidad no pueda verificarse.

Evita descargar o aceptar las ventanas que surgen en las páginas piratas como Fútbol Libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfrutar del partido sin poner en riesgo tu información

La expectativa por un encuentro como Francia vs. Marruecos hace que miles de aficionados recurran a Google para encontrar transmisiones gratuitas en cuestión de segundos. Sin embargo, esa búsqueda puede convertirse en una oportunidad para los ciberdelincuentes.

Las páginas que prometen acceso inmediato al partido suelen aprovechar el alto volumen de visitas para distribuir malware, lanzar campañas de phishing o capturar información sensible de los usuarios.

Elegir plataformas oficiales no solo garantiza una mejor calidad de transmisión y mayor estabilidad durante el partido, sino que también protege la información personal y financiera frente a amenazas que aumentan durante los grandes eventos deportivos.