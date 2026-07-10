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El desgarrador llanto de Thibaut Courtois tras salir lesionado ante España en los cuartos de final del Mundial

El arquero belga abandonó el campo entre lágrimas por una lesión y vio interrumpida una histórica seguidilla de encuentros completos en la Copa del Mundo

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España avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Bélgica, en un duelo que entre las incidencias destacadas tuvo la salida entre lágrimas de Thibaut Courtois a 20 minutos del cierre. El arquero abandonó el campo desconsolado luego de sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda, en lo que fue su primera vez sin completar un partido en una Copa del Mundo tras 21 presencias consecutivas.

La tarde en Los Ángeles se encendió al minuto 30, cuando los españoles abrieron el marcador por intermedio de Fabián Ruiz, quien aprovechó una pelota suelta en el área y definió, dejando sin chances al guardametas del Real Madrid. La reacción belga llegó rápido: a los 41 minutos, Charles De Ketelaere igualó con un cabezazo letal que cortó una racha de imbatibilidad histórica de Unai Simón.

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Thibaut Courtois se retiró lesionado a falta de veinte minutos para el final del partido (Reuters/Gary Vasquez)
Thibaut Courtois se retiró lesionado a falta de veinte minutos para el final del partido (Reuters/Gary Vasquez)

En el complemento, Bélgica estuvo cerca de romper la paridad con un remate de Maxim De Cuyper. Poco después, España retomó la iniciativa y Courtois, que ya había evitado la caída de su arco en varias ocasiones, agrandó aún más su figura con atajadas ante remates de Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal.

Pero todo cambió a los 66 minutos, cuando el arquero quedó tendido en el césped con gestos de dolor. Tras la pausa de hidratación, intentó seguir en campo sin éxito y dos minutos después tuvo que pedir la modificación.

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El cambio por lesión obligó al ingreso de Senne Lammens, de 24 años, que sumaba apenas dos partidos en la selección y ninguno en Mundiales o Eurocopas. El joven, actualmente en el Manchester United, había sido adquirido por el club inglés en septiembre de 2025 (su ficha costó más de USD 20 millones) y acumulaba 33 encuentros oficiales, con 41 goles recibidos y ocho vallas invictas.

El arquero del Real Madrid fue reemplazado por Senne Lammens (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El arquero del Real Madrid fue reemplazado por Senne Lammens (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La modificación resultó determinante en el cierre. A falta de dos minutos para la finalización del tiempo regular, cuando el partido se encaminaba a la prórroga, un remate de media distancia de Pau Cubarsí encontró una floja respuesta de Lammens, que no pudo controlar la pelota y tampoco logró reaccionar con rapidez tras el rebote quedando relegado en la acción que permitió a Mikel Merino marcar el gol de la victoria española.

Courtois había llegado a la cita mundialista tras atravesar una temporada con altibajos físicos. A mediados de marzo, en el tramo más decisivo del calendario europeo, sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho que lo mantuvo fuera de las canchas por seis semanas. Esa molestia lo marginó del derbi liguero y de los cuartos de final de la UEFA Champions League, y recién pudo volver a la actividad en mayo.

Courtois se lamenta en el banco de suplentes (Reuters/Kiyoshi Mio)
Courtois se lamenta en el banco de suplentes (Reuters/Kiyoshi Mio)

En la previa a este encuentro, Courtois había declarado: “La gente se ha equivocado con nosotros. Se vio que Egipto no era tan malo, contra Irán no logramos meter un gol, pero no jugamos mal. Se meten atrás y dicen que no tenemos ritmo... Y en los demás partidos, más abiertos, nos ha ido bien“. Y sumó: ”En los últimos días, nos han faltado al respeto. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy demostramos que somos un buen equipo. Jugamos un gran partido. Al final entiendo que quieran darle mucha publicidad a Estados Unidos, pero hoy sentí mucha más certeza de que íbamos a ganar que contra Senegal".

Courtois saluda al público belga tras la eliminación del Mundial (Reuters/Jessie Alcheh)
Courtois saluda al público belga tras la eliminación del Mundial (Reuters/Jessie Alcheh)

Con el triunfo español, quedó confirmada la primera semifinal del Mundial. La Roja se enfrentará a Francia, en un duelo de alto impacto entre dos equipos que llegaron al torneo entre los máximos candidatos al título. Será el martes 14 de julio en el Estadio de Dallas a partir de las 16 (hora argentina).

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