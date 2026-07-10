Julieta Prandi desmintió su separación de Emanuel Ortega: “Me molesta dar explicaciones”

La conductora aseguró que sigue en pareja con el cantante y contó cómo vivió la noticia (Video: Los Profesionales con Flor- El Nueve)

Julieta Prandi y Emanuel Ortega llevan cinco años juntos. Su historia comenzó en plena pandemia, cuando un mensaje casual a través de las redes sociales alteró definitivamente el curso de sus vidas. Desde entonces, la pareja consolidó una relación que se volvió pública y que, con el tiempo, fue objeto de rumores recurrentes de separación. El último llegó desde LAM (América TV) y tuvo como vocera a Pilar Smith, quien lanzó la noticia al aire sin contar todavía con la confirmación de los protagonistas.

El anuncio no pasó desapercibido en el estudio. Smith presentó la información con cierta cautela implícita: “Julieta Prandi, Emanuel Ortega. Una pareja hermosa que se conocieron en pandemia, que estaban muy felices, muy contentos. Pero bueno, esto es así. Como las relaciones empiezan... terminan”. Ángel de Brito tomó la posta y sumó un dato atribuido a su colaborador Pepe Ochoa: que Prandi habría retomado el vínculo con Guido Sardelli, uno de los hermanos que integra la banda de Airbag. “Que ella habría vuelto con el Airbag”, dijo De Brito, que es primo de los músicos.

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La dinámica interna del programa quedó expuesta en ese mismo momento. Laura Ubfal puso en duda la información y Smith admitió que no había hablado con Prandi directamente. Fue entonces cuando De Brito lanzó a modo de broma: “Si lo desmienten, era de Pepe. Si mañana lo confirman, era nuestro”. Smith lo ratificó sin vueltas: “La primicia de esta separación... ahora estamos esperando, obviamente, que los protagonistas la confirmen. En caso que lo nieguen, que lo llamen a Pepe”.

Prandi no tardó en responder. Lo hizo al aire de Los Profesionales con Flor (El Nueve), donde un cronista la interceptó para pedirle su versión. La actriz y conductora negó la separación de entrada y explicó cómo se había enterado del rumor: “Ayer estábamos cenando en casa, empezaron con esos mensajes. Me empezó a estallar el teléfono”. Dijo que lo tomó “con sorpresa” y que no era la primera vez que le adjudicaban esa misma noticia: “Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo”.

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Pilar Smith y Pepe Ochoa fueron los encargados de dar la noticia (Video: LAM-América TV)

Cuando el cronista insinuó que detrás del rumor podría haber algo de verdad, Prandi lo descartó y puso el episodio en serie con otro que también había resultado falso: “La otra vez vinieron a preguntarme si yo le había hecho una denuncia a Guillermo Francella. Yo no he hecho ninguna denuncia, algo que podrían haber chequeado antes de venir a preguntármelo. Bueno, es lo mismo".

Sobre cómo vivía ese tipo de situaciones, fue directa: “Me molesta y me molesta dar explicaciones. O sea, nada, está todo bien”. El cronista también señaló que la pareja habría dejado de seguirse en redes sociales, otro de los indicios que suelen alimentar este tipo de versiones. Prandi lo desmintió y puso un límite claro: “No, seguimos igual. A ver, no tengo por qué explicar lo que hago con mis redes. Ya hasta acá es el límite, me parece, ¿no? A quién sigo o dejo de seguir es un montón”.

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Entonces llegó el dato que De Brito había dejado a medias en LAM. El cronista le preguntó si era verdad que estaba vinculada nuevamente con el cantante de Airbag. Prandi respondió con economía: “Salí en el 2020”, dejando en claro que ese vínculo pertenecía al pasado.

La escena tuvo un cierre que ningún guionista hubiera mejorado. Mientras Prandi terminaba de hablar con el cronista, el propio Emanuel Ortega apareció en la radio. Él mismo la había llevado hasta allí. El cronista lo anunció en vivo y Prandi cerró el intercambio con una frase que volvió innecesaria cualquier otra aclaración: “Ay, chicos. Vivo con Emanuel y me acaba de dejar en la radio. Gracias”.

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