Polémica en San José: reglamento regularía la vida nocturna en la capital de Costa Rica y desata críticas de comerciantes y artistas

El reglamento propone nuevas reglas para la realización de espectáculos pu2blicos en bares, restaurantes y discotecas de San José (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de un nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos impulsada por la Municipalidad de San José abrió un intenso debate sobre el futuro de la vida nocturna en la capital costarricense.

El proyecto plantea nuevas reglas para bares, restaurantes, discotecas y otros establecimientos que ofrecen música en vivo, presentaciones de DJ, karaoke y actividades culturales, generando preocupación entre empresarios, artistas y productores de eventos, quienes consideran que podría afectar la oferta de entretenimiento y la actividad económica nocturna.

La controversia escaló al punto de que el alcalde de San José, Diego Miranda, anunció que solicitará al Concejo Municipal dejar sin efecto, de manera temporal, el acuerdo que permitió avanzar con el reglamento, con el objetivo de abrir un proceso de diálogo con los sectores involucrados.

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La propuesta busca ordenar la realización de espectáculos públicos en el cantón mediante un marco regulatorio que establece qué actividades pueden desarrollarse según el tipo de patente comercial, cuáles serán los horarios autorizados, los límites máximos de ruido, los requisitos para obtener permisos y las sanciones por incumplimientos.

Uno de los puntos que ha generado mayor polémica es el tratamiento que recibirían los restaurantes. El texto autoriza que estos establecimientos ofrezcan música en vivo, DJ, karaoke y actividades culturales únicamente como complemento de su actividad principal, siempre que no incluyan baile, cobro de admisión, consumo mínimo, reservaciones obligatorias o características propias de una discoteca.

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En el caso de los bares y cantinas, la actividad bailable únicamente podría realizarse cuando la patente comercial lo autorice expresamente, mientras que las discotecas y clubes nocturnos conservarían la posibilidad de desarrollar espectáculos con artistas nacionales e internacionales.

La Municipalidad asegura que la propuesta busca ordenar la actividad comercial y mejorar la convivencia con las zonas residenciales

Otro de los aspectos que ha despertado inquietud son los horarios. La propuesta establece que muchos espectáculos públicos tendrían como límite las 10:00 p. m., mientras que las discotecas mantendrían el horario permitido por la legislación nacional, que les permite operar hasta las 2:30 a. m.

Asimismo, fija límites de ruido diferenciados según la zona donde opere el establecimiento y contempla multas, suspensión de licencias e incluso clausuras cautelares en caso de incumplimientos.

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Representantes del sector del entretenimiento sostienen que las restricciones afectarían a músicos, DJs, productores, artistas y cientos de establecimientos que dependen de la programación nocturna para generar ingresos.

También cuestionan que el proyecto utilice conceptos como “interés público”, “conveniencia” o “moral” sin criterios claramente definidos, lo que, a su juicio, podría abrir espacio a decisiones discrecionales por parte de la administración.

La Municipalidad rechaza esas críticas y asegura que el reglamento no pretende limitar la actividad económica, sino ordenar el funcionamiento de los espectáculos públicos y garantizar la convivencia entre comercios y zonas residenciales.

Según la administración, también busca corregir situaciones en las que algunos establecimientos operan con una actividad distinta a la autorizada en su patente comercial.

Ante la reacción de los distintos sectores, Diego Miranda afirmó que la intención del gobierno local no es obstaculizar la cultura ni el entretenimiento.

“He venido leyendo muchas de las preocupaciones que tiene la gente respecto de los espectáculos públicos en San José. Sería un contrasentido que la municipalidad que ha promovido el arte y la recreación en los espacios públicos impulse una norma que vaya en contra de esos principios”, manifestó el alcalde.

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Diego Miranda, alcalde capitalino, anunció que solicitará suspender temporalmente el trámite para abrir un proceso de diálogo con los sectores involucrados. Fuente: Redes Sociales Diego Miranda

Como parte del proceso, la Municipalidad habilitó un espacio para recibir observaciones de la ciudadanía y convocó reuniones con representantes del sector cultural, comercial y artístico antes de retomar la discusión del reglamento.

Mientras tanto, la iniciativa continúa dividiendo opiniones entre quienes consideran necesario ordenar la actividad nocturna para proteger el descanso de los vecinos y quienes advierten que las restricciones podrían reducir la oferta cultural y afectar la economía de cientos de negocios y trabajadores vinculados al entretenimiento en la capital.