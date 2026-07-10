Honduras

Combustibles registrarán nueva rebaja de precios desde el lunes en Honduras

Los precios de los combustibles registrarán una nueva reducción en Honduras, con rebajas que van desde los 0.05 centavos hasta los 2.25 lempiras por galón, según informó la Secretaría de Energía.

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Los nuevos valores estarán vigentes desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de julio. (FOTO: La Tribuna)
Los nuevos valores estarán vigentes desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de julio. (FOTO: La Tribuna)

Los consumidores hondureños tendrán una nueva reducción en los precios de los combustibles a partir del lunes 13 de julio, luego de que la Secretaría de Energía (SEN) anunciara una rebaja en todos los derivados del petróleo.

La nueva estructura de precios estará vigente desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de julio, con disminuciones aplicadas a la gasolina superior, regular, kerosene, diésel y gas licuado de petróleo (GLP) vehicular.

De acuerdo con las autoridades, las reducciones van desde los 0.05 centavos hasta los 2.25 lempiras, dependiendo del tipo de combustible.

Esta nueva variación representa un alivio para diferentes sectores económicos y para los consumidores, luego de varias semanas en las que los precios han mostrado una tendencia a la baja.

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Nuevos precios de las gasolinas

Según la Secretaría de Energía, la gasolina superior tendrá una reducción de 0.24 centavos de lempira, por lo que su nuevo precio será de 131.15 lempiras por galón.

Mientras tanto, la gasolina regular presentará una disminución de 0.05 centavos, dejando su valor en 121.70 lempiras por galón.

Estos nuevos costos comenzarán a aplicarse desde las primeras horas del lunes en las estaciones de servicio del país.

Las autoridades reiteraron que los precios corresponden a la actualización semanal realizada conforme al comportamiento del mercado internacional de los derivados del petróleo.

La Secretaría de Energía anunció una nueva reducción en los precios de los combustibles. (FOTO: La Prensa)
La Secretaría de Energía anunció una nueva reducción en los precios de los combustibles. (FOTO: La Prensa)

Entre los productos que registrarán las rebajas más significativas se encuentra el kerosene, que disminuirá 2.25 lempiras por galón.

Con esta reducción, el nuevo precio de este carburante será de 102.37 lempiras.

Por su parte, el diésel tendrá una disminución de 1.22 lempiras, por lo que su nuevo valor será de 119.53 lempiras por galón.

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El diésel es uno de los combustibles de mayor impacto en diferentes actividades económicas, debido a su uso en el transporte de carga, transporte público y sectores productivos.

En cuanto al GLP doméstico, utilizado por miles de familias hondureñas para cocinar, la Secretaría de Energía informó que mantendrá su precio actual.

El cilindro continuará con un valor de 249.62 lempiras, debido al mecanismo de congelamiento mensual aplicado a este producto.

Mientras tanto, el GLP vehicular tendrá una rebaja de 0.62 centavos, dejando su nuevo precio en 47.96 lempiras.

El kerosene tendrá la mayor rebaja dentro de la nueva estructura de precios. (FOTO: Secretaría de Energía)
El kerosene tendrá la mayor rebaja dentro de la nueva estructura de precios. (FOTO: Secretaría de Energía)

Las autoridades explicaron que los ajustes en los combustibles responden a diferentes factores relacionados con el mercado internacional, incluyendo los precios del petróleo y sus derivados.

Cada semana, Honduras actualiza la estructura de precios tomando como referencia estas variaciones externas.

La Secretaría de Energía continuará monitoreando el comportamiento del mercado para determinar los próximos cambios que se aplicarán en las estaciones de servicio del país.

La nueva rebaja llega en medio de las expectativas de consumidores y sectores productivos que permanecen atentos al comportamiento de los precios de los carburantes durante las próximas semanas.

La reducción en los precios también es seguida de cerca por sectores como el transporte público, la industria y el comercio, debido a que los combustibles representan uno de los principales costos operativos.

Las variaciones semanales pueden influir en los gastos de movilización de productos y servicios en diferentes regiones del país.

Aunque los carburantes mantienen una tendencia a la baja durante las últimas semanas, las autoridades recuerdan que los precios pueden cambiar según el comportamiento internacional del petróleo, la demanda global y otros factores externos que inciden directamente en el mercado hondureño.

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