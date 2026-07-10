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Cómo cargar un iPhone para que no se dañe la batería ni el celular: aplica del iPhone 17 hacia abajo

Aunque los iPhone modernos gestionan automáticamente la carga, los hábitos del usuario siguen siendo determinantes para alargar la vida útil de la batería

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Los iPhone tienen una manera correcta de cargar para evitar dañar su batería.
Los iPhone tienen una manera correcta de cargar para evitar dañar su batería. (Apple)

La forma en que se carga un iPhone puede influir directamente en la vida útil de su batería. Aunque los teléfonos de Apple incorporan sistemas para gestionar automáticamente la carga y reducir el desgaste, los hábitos diarios del usuario siguen siendo determinantes para conservar el rendimiento del dispositivo durante más tiempo.

Apple explica en sus guías de soporte que las baterías de iones de litio utilizadas en el iPhone están diseñadas para ofrecer un equilibrio entre autonomía, carga rápida y durabilidad. Sin embargo, factores como el calor, las descargas completas frecuentes o el uso de accesorios no certificados pueden acelerar su degradación.

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Por ello, además de utilizar cargadores compatibles, la compañía recomienda aprovechar las funciones integradas de iOS y evitar prácticas que sometan la batería a un estrés innecesario.

Mano sostiene teléfono móvil gris y negro con cable de carga blanco, conectado a un cargador de pared blanco en un enchufe sobre una mesa de madera clara.
Apple cuenta con varios consejos para cargar un iPhone de manera correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cargar correctamente un iPhone

Antes de conectar el teléfono, es recomendable enchufar primero el adaptador de corriente a la toma eléctrica y luego conectar el cable al iPhone. Al finalizar la carga, el orden debe invertirse: primero desconectar el teléfono y después retirar el cargador del enchufe.

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Este procedimiento ayuda a minimizar posibles variaciones de voltaje que pueden producirse al conectar un cargador a la red eléctrica.

En el caso de un iPhone nuevo, Apple señala que el dispositivo puede utilizarse desde el primer momento y no es necesario realizar una carga inicial completa antes de encenderlo. Basta con conectarlo al cargador si la batería tiene un nivel bajo.

Primer plano de un celular gris cargándose al 55% sobre una mesa de hormigón. Un cargador blanco Ollaté en regleta y una planta suculenta lo acompañan.
Si tienes un iPhone nuevo, no es necesario que lo cargues al instante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple recomienda activar la carga optimizada

Uno de los principales mecanismos de protección incorporados por Apple es la función Carga optimizada de la batería.

Disponible en iOS desde hace varias versiones, esta herramienta aprende los hábitos diarios del usuario y retrasa automáticamente la carga por encima del 80 % cuando detecta que el teléfono permanecerá conectado durante varias horas.

Por ejemplo, si el usuario suele dejar el iPhone cargando durante la noche, el sistema mantiene la batería alrededor del 80 % durante buena parte de la madrugada y completa el 100 % poco antes de la hora habitual en la que se desconecta.

Según Apple, esta función ayuda a reducir el envejecimiento químico de la batería.

Primer plano de la pantalla de un iPhone mostrando su menú principal con varias aplicaciones y el icono de batería indicando un 10% de carga.
La pantalla de inicio de un iPhone muestra un nivel de batería críticamente bajo del 10%, indicando la necesidad de recarga inminente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es malo dejar el iPhone cargando toda la noche?

Los iPhone modernos dejan de recibir energía cuando alcanzan el 100 %, por lo que ya no existe el riesgo de “sobrecargar” la batería como ocurría hace muchos años.

Sin embargo, distintos especialistas en baterías coinciden en que mantener el teléfono conectado durante largas horas favorece pequeños ciclos de recarga y un aumento de temperatura que, con el paso del tiempo, contribuyen al desgaste.

Battery University recomienda realizar cargas parciales siempre que sea posible, mientras que fabricantes como Xiaomi y HONOR coinciden en que las cargas cortas y frecuentes suelen ser menos agresivas para la batería que mantener el dispositivo conectado toda la noche de forma constante.

En este sentido, la función de carga optimizada de Apple ayuda precisamente a reducir ese impacto.

Vista cercana de dos iPhones. Uno plateado con pantalla mostrando indicador de carga verde, el otro negro con pantalla apagada, ambos unidos por un cable negro.
La carga optimizada de iPhone te permite poder tener una mejor carga de batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita descargar completamente la batería

Otro hábito que los expertos desaconsejan es esperar a que el iPhone llegue al 0 % antes de volver a cargarlo.

Las baterías de iones de litio funcionan mejor cuando operan dentro de un rango intermedio de carga. Mantener el nivel aproximadamente entre el 20 % y el 80 % reduce el estrés químico interno y puede prolongar la vida útil del componente.

Apple también recomienda evitar que el dispositivo permanezca completamente descargado durante largos periodos, ya que esto puede afectar el funcionamiento de la batería.

El calor es el principal enemigo

Apple advierte que las temperaturas elevadas son uno de los factores que más aceleran el deterioro de una batería.

Por ello recomienda evitar dejar el iPhone expuesto al sol, dentro de un automóvil caliente o cerca de fuentes intensas de calor.

Un celular negro se carga sobre una mesa de madera al lado de una ventana, con un cargador conectado a la pared, una taza y un libro. La pantalla muestra 85% de batería.
Apple recomienda evitar exponer al calor un iPhone para no desgastar su batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene limitar actividades que generen un consumo elevado mientras el teléfono está cargando, como videojuegos exigentes, grabación prolongada de video o aplicaciones de edición intensiva, ya que todo ello incrementa la temperatura interna.

Utiliza accesorios certificados

Apple recomienda utilizar cargadores y cables originales o accesorios con certificación Made for iPhone (MFi), ya que cumplen con los estándares eléctricos establecidos por la compañía.

Los cargadores de baja calidad o sin certificación pueden no regular correctamente el voltaje y la corriente, afectando tanto la velocidad de carga como la salud de la batería.

Además, mantener iOS actualizado también resulta importante. Las nuevas versiones del sistema operativo suelen incorporar mejoras en la gestión energética, optimizando el consumo y el proceso de carga.

Persona sostiene un iPhone mostrando el ícono de batería baja en la pantalla.
Apple asegura que los iPhone cargan mejor y protegen su batería cuando usas un cargador original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa periódicamente la salud de la batería

Apple ofrece una herramienta para conocer el estado de la batería del iPhone.

Para consultarla solo hay que ingresar en:

  • Ajustes
  • Batería
  • Salud y carga de la batería

Allí es posible revisar la capacidad máxima y verificar si el sistema recomienda reemplazar la batería.

Adoptar hábitos como utilizar cargadores certificados, evitar el calor, mantener activada la carga optimizada y realizar cargas parciales puede ayudar a conservar el rendimiento del iPhone durante más años y retrasar el desgaste natural de su batería.

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