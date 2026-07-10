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Caro Calvagni organizó una sesión de yoga en la playa de Miami junto a Rocío Guirao Díaz

La esposa de Nicolás Tagliafico unió fuerzas con la de Nicolás Paladini para tener un momento a pura relajación antes del partido de Argentina ante Suiza

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La empresaria y la modelo juntaron amigas para vivir una experiencia única en las playas de Miami (Video: Instagram)

El partido contra Egipto en Atlanta fue de los que dejan marca. Argentina se metió en los cuartos de final del Mundial 2026, pero el camino no fue sencillo y las tribunas lo vivieron con la misma tensión que el campo de juego. Con ese desgaste todavía en el cuerpo y la mente, y con el próximo desafío ya en el horizonte —el sábado 11 a las 22 horas, ante Suiza— las parejas de algunos jugadores de la Selección eligieron Miami para descomprimir. Y lo hicieron a su manera: con el mar, la arena y una esterilla de yoga.

Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, fue la artífice del plan. Para llevarlo adelante convocó a Rocío Guirado Díaz, instructora de yoga que vive en Miami desde hace varios años y que conoce cada rincón de sus playas. Juntas organizaron una sesión al aire libre que quedó registrada en imágenes que no necesitan demasiada explicación: un grupo de mujeres vestidas en tonos nude, tumbadas sobre la arena blanca con las piernas en alto, en perfecta sincronía, mientras el Atlántico se extendía detrás de ellas. Guirado Díaz, de pie en el centro del grupo, conducía la práctica. Calvagni lo resumió en pocas palabras desde su cuenta de Instagram: “Ayer hubo clase de yoga en la playa con Calvagni Official y Rocío Guirado Díaz”.

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La sesión no fue solo una práctica física. Las fotos que circularon en redes mostraron también el costado más íntimo del encuentro: Guirado Díaz en una postura de cuatro apoyos, con la mirada al frente y el cabello recogido, concentrada, con el mar como único horizonte posible. La instructora eligió ese momento para compartir su propia versión del día: “Fue una tarde mágica. Prontito les comparto todo”.

Siete mujeres en una playa; una mujer de pie dirige una clase mientras seis realizan una postura invertida sobre colchonetas individuales; mar de fondo y cielo claro
Rocío estuvo a cargo de dar la clase con el mar de fondo
Una mujer con ropa de yoga está en una esterilla sobre la arena en una postura de manos y rodillas. El océano se observa de fondo. Dos figuras borrosas aparecen en primer plano
Todas las mujeres que asistieron eligieron el mismo color para la ropa deportiva
Una mujer, Caro Calvagni, está de rodillas sobre una esterilla de yoga en una playa, con las manos juntas y los ojos cerrados, frente al océano
"Necesitaba demasiado esto pre y post partido", escribió Calvagni

Una de las imágenes más elocuentes de la jornada fue la de Calvagni sola, arrodillada sobre su esterilla en la arena, con los ojos cerrados y las manos juntas frente al pecho en postura de meditación, mientras el atardecer se extendía detrás de ella. La foto la publicó ella misma con una confesión que resumía el espíritu de toda la tarde: “Necesitaba demasiado esto. Pre y post partido”.

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Al cierre de la jornada, las dos protagonistas posaron juntas frente a la cámara. La imagen las muestra sonrientes, con la misma ropa deportiva nude de la sesión y el mar de fondo, en una postal que Guirado Díaz acompañó con un mensaje directo a su anfitriona: “Gracias, Caro Calvagni”.

Entre las invitadas estuvo Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez y amiga cercana de Calvagni. Su presencia quedó registrada en más de una imagen. En una, captada desde atrás al atardecer, dos figuras posan frente al mar mientras una tercera persona las fotografía desde la arena, con la leyenda: “Diosaaaaas, Muri López Benítez y Caro Calvagni”. En otra, las dos amigas aparecen de frente, abrazadas y sonrientes, con la ropa deportiva nude y el mar detrás. Muri cerró esa secuencia con palabras que sintetizaron el tono de toda la tarde: “Gracias por la invitación, amiga”.

Dos mujeres sonrientes posan en una playa. Ambas visten conjuntos deportivos de color beige. El mar y el cielo se ven al fondo
Caro y Rocío juntas luego de la sesión a pura relajación
Dos mujeres sonríen abrazadas en una playa. Visten tops y shorts deportivos color beige. El mar azul claro se observa de fondo
Caro junto a Muri luego de la sesión de yoga (Instagram)

La Selección retoma la actividad el sábado ante Suiza en Kansas City, y con ella vuelve también la adrenalina que por unas horas quedó suspendida entre posturas de yoga y brisa marina.

El día anterior a la sesión, la empresaria ya había anticipado desde sus stories el espíritu de la estadía en la ciudad costera: la calma total antes del partido de cuartos de final en esta Copa del Mundo. En un video grabado en la habitación de su hotel, la empresaria aparece con un vestido largo de crochet en color lila: escote en V profundo, tiras cruzadas en la espalda descubierta y aberturas en el frente. El conjunto, de textura artesanal y corte ajustado, era claramente una prenda de playa. Calvagni posó de frente y de espaldas a la cámara, con el pelo recogido en una cola alta y un reloj en la muñeca, en una habitación luminosa y amplia. El texto que eligió para acompañar las imágenes fue directo: “Volvimosssss”, con varios emojis de palmera y la ubicación etiquetada en Miami Beach. De fondo sonaba Godspeed.

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Caro CalvagniNico TagliaficoRocío Guirado DíazMuri López BenítezLisandro MartínezMiamiSelección argentinaMundial 2026

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