Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

Wanda Nara, capturada durante su vuelo a China hace unos meses

Wanda Nara pasó un mes sin ver a Francesca e Isabella, las dos hijas que tiene con Mauro Icardi. El delantero del Galatasaray aprovechó la pausa que generó el Mundial 2026 en el calendario futbolístico para viajar a la Argentina y estar con las niñas. Pero ese tiempo llegó a su fin: Icardi partió rumbo a Miami junto a la China Suárez y las pequeñas regresaron a la casa de su madre, donde las esperaban también sus hermanos Valentino, Benedicto y Costantino, los tres hijos que Wanda tuvo con Maxi López.

El reencuentro no fue un simple abrazo en la puerta. Wanda lo convirtió en una celebración a la altura de sus hijas. En el amplio jardín de su casa apareció instalado un enorme castillo inflable rosa, con toboganes, túneles y figuras de ositos gigantes que dominaban la escena. Las imágenes muestran el dispositivo lúdico desplegado sobre el césped verde, con caballitos de colores pastel dispuestos al costado como parte de la ambientación. Todo en tonos rosas y grises, todo pensado para ellas. Wanda lo documentó en sus stories de Instagram con una sola frase: “Bienvenidas”.

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La empresaria y conductora había esperado 21 días ese momento. La postal del jardín transformado en parque de diversiones privado fue la respuesta visual a esa espera.

La sorpresa con la que Wanda esperó a sus dos hijas en la casa que tiene en Nordelta

Las niñas estuvieron casi un mes con el padre

Sin embargo, la reunión familiar completa duró apenas 12 horas. El tiempo suficiente para los abrazos, para el castillo inflable, para la primera noche juntos. Y también para hacer las valijas.

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Wanda publicó entonces una fotografía en blanco y negro que mostraba un conjunto de maletas apiladas en un rincón de la casa: varias rígidas de color claro de la marca Rimowa y bolsos deportivos Nike en negro. La acumulación de equipaje era elocuente por sí sola. Ella eligió acompañar la imagen con una frase directa: “Nada me hace más feliz”.

El destino del viaje era Milán, la ciudad que durante años fue el hogar de la familia. Fue allí donde Icardi se consolidó como una de las grandes figuras del Inter de Milán antes de dar el salto al PSG. Para Wanda y sus hijos, la ciudad italiana no es un destino turístico cualquiera: es un territorio conocido, cargado de memoria y de vida cotidiana compartida.

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Todo el equipaje de la familia para sus vacaciones en Europa

Valentino, el hijo mayor de Wanda, al parecer no viajó con la familia (Instagram)

El grupo que emprendió el viaje quedó definido en la última story que publicó Wanda antes de partir. La imagen muestra cinco pasaporteras de Louis Vuitton personalizadas, con el monograma clásico de la marca y las iniciales de cada viajero bordadas en hilo de colores. Se leen claramente: B.L., I.I., F.I., C.L. y W.N. Es decir, Benedicto López, Isabella Icardi, Francesca Icardi, Constantino López y Wanda Nara. En el centro de la composición, apoyado sobre las pasaporteras, hay un pequeño peluche con auriculares blancos puesto encima, dormido, como si también él se preparara para el vuelo.

Valentino López, el mayor de los hijos de Wanda con Maxi López, no figura entre los viajeros. Su inicial no aparece en ninguna de las pasaporteras. La story que cerró la secuencia llevaba solo tres palabras: “Hasta la vuelta”.

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La última vez que la conductora de MasterChef Celebrity estuvo en la ciudad italiana fue para estar presente en una audiencia por el divorcio con el futbolista por lo que ahora adquiría un nuevo sentido al ir con cuatro de sus cinco hijos

Para poder concretar ese viaje, Wanda debió tramitar una autorización judicial. Desde que se separó de Icardi, Francesca e Isabella tienen prohibido salir del país con cualquiera de sus dos padres sin la expresa autorización del juez que lleva adelante la causa por la cuota alimentaria y sin el consentimiento del progenitor que no las acompaña en el viaje.

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