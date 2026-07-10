“Tal vez hace 10 años”: el divertido intercambio entre Djokovic y el público en su derrota contra Sinner en Wimbledon

Jannik Sinner venció con autoridad a Novak Djokovic por 6-4 en los tres sets de la semifinal de Wimbledon 2026 y quedó a un triunfo de defender el título, una derrota que frenó el intento del serbio de alcanzar su octava corona en el All England Club e igualar el récord de Roger Federer en el torneo. El italiano ganó el partido en 2 horas y 21 minutos, no cedió ningún quiebre y se apoyó en casi 20 aces para controlar el duelo de principio a fin. El domingo jugará la final ante Alexander Zverev, tercero del ranking, que avanzó desde la otra semifinal tras eliminar a Arthur Fery.

En medio de un desarrollo cada vez más favorable para su rival, Djokovic protagonizó una de las escenas más comentadas del partido. Con 39 años, dos sets abajo en el marcador y también con un break en contra en el tercero —Sinner estaba 2-1 arriba—, respondió con una sonrisa a un espectador que le gritó que todavía podía conseguir la victoria.

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“Vamos, Nole” y “todavía puedes ganar”, se escuchó entre la multitud del All England Club antes de un saque del italiano. Fiel a su estilo, la respuesta de Djokovic generó furor en las redes. “Tal vez 10 años antes”, soltó el balcánico entre risas.

Más allá del divertido intercambio entre Djokovic y el público, la semifinal tuvo un patrón repetido en los tres parciales: paridad inicial y una resolución favorable a Sinner en los puntos clave. En el primero, el número uno del mundo consiguió el quiebre en el noveno juego y luego cerró el set por 6-4.

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El segundo parcial siguió la misma lógica. Ninguno de los dos dio ventajas durante buena parte del tramo, hasta que el italiano volvió a quebrar, esta vez en el séptimo game, y sostuvo con firmeza sus turnos de saque para firmar otro 6-4.

La tercera manga terminó de inclinar el partido. Sinner quebró en el juego de apertura, abortó el intento de reacción de Djokovic en el cuarto game, cuando el serbio dispuso de una chance para recuperar el saque, y después completó una victoria sin sobresaltos. El número uno del mundo impuso condiciones con un servicio muy sólido, un revés paralelo determinante y consistencia en la red. El resultado también confirmó su condición dominante en el circuito y lo depositó en su segunda final consecutiva en el césped londinense.

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Novak Djokovic no pudo conseguir su octavo título en Wimbledon (REUTERS/Andrew Couldridge)

El propio Novak Djokovic resumió su sensación tras la derrota con una frase tajante: “Fue una buena paliza y no hay mucho que pudiera hacer”. Luego añadió: “Claro que estoy decepcionado porque quería ganar Wimbledon. Por eso entreno fuerte y trabajo. Únicamente perdí contra un jugador mejor. Es una realidad dura que tengo que aceptar de alguna manera”.

El serbio, siete veces campeón del torneo y ganador de 24 títulos de Grand Slam, dijo que no cree haber tenido variantes tácticas para cambiar el partido. También reconoció la diferencia física y de velocidad que percibió durante la semifinal: “Sinner ha sido sólido en todos los lados y me costó leer su saque. Ese es un gran arma para él y es muy sólido desde el fondo de la pista”.

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En la misma línea, insistió sobre la dificultad para seguir el ritmo del italiano. “Llegaba tarde a cualquier golpe. Es solo eso. No había mucho que pudiera hacer. No pude seguir su ritmo. Iba a otra velocidad que yo”, señaló. Djokovic explicó además que atraviesa una tensión permanente entre sus expectativas y sus posibilidades actuales. “Entre las expectativas que tengo y lo que puedo hacer. Pero sigo sintiendo la emoción de la competición, aunque tengo que soportar mucho dolor físico pero tengo la sensación que cuando estoy sano puedo competir contra un top 5”, afirmó.

El serbio aclaró que no siente presión externa para continuar en el circuito y remarcó que terminó el torneo sin problemas físicos. “Me voy sin ninguna lesión”, dijo, antes de dejar abierta la posibilidad de regresar al All England Club: “Me gustaría volver. Al menos una vez más. Veremos”.

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Sinner se enfrentará en la final de Wimbledon a Zverev (REUTERS/Marko Djurica)

Con esta victoria, Jannik Sinner buscará revalidar la corona conseguida en 2025, cuando venció a Carlos Alcaraz en la definición. Si vuelve a consagrarse, sumará su quinto título Major y el primero de la temporada.

Tras el partido, el italiano destacó el valor de haber alcanzado otra vez la final en Londres y elogió a su rival. “Significa muchísimo para mí poder jugar otra final aquí. Es el torneo más especial que tenemos”, dijo antes de referirse a Djokovic: “Lo que Novak sigue haciendo es una auténtica inspiración para la nueva generación. Es increíble”.

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El domingo, Sinner buscará convertirse en bicampeón de Wimbledon y sumar el quinto Grand Slam de su carrera, lo cual le permitiría afianzar su reinado en el tenis mundial. Enfrente estará Zverev, que buscará su segunda corona grande tras su bautismo el mes pasado en Roland Garros.