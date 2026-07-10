Si WhatsApp te muestra este aviso, debes actuar de inmediato para evitar que deje de funcionar

WhatsApp te manda una advertencia cuando tu celular tiene poca memoria. (Meta)

Uno de los mensajes que más preocupa a los usuarios de WhatsApp es el que advierte: “No hay suficiente espacio de almacenamiento”. Esta notificación aparece cuando el teléfono ya no dispone de memoria libre suficiente para que la aplicación continúe funcionando con normalidad, una situación que puede impedir el envío y la recepción de archivos, afectar las copias de seguridad e incluso provocar un rendimiento más lento del dispositivo.

La advertencia no significa que WhatsApp haya dejado de funcionar, pero sí indica que el usuario debe liberar espacio cuanto antes para evitar problemas en el uso diario de la aplicación. De acuerdo con el centro de ayuda oficial de WhatsApp, disponer de almacenamiento disponible es un requisito para que el servicio opere correctamente.

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Qué significa el mensaje de falta de almacenamiento

Con el paso del tiempo, WhatsApp acumula miles de fotografías, videos, notas de voz, documentos, GIF, stickers y conversaciones. Todo este contenido permanece almacenado en la memoria del teléfono y, si no se elimina periódicamente, puede llegar a ocupar varios gigabytes.

WhatsApp te muestra un mensaje de falta de almacenamiento si tu celular no tiene más espacio. (WhatsApp)

Cuando el espacio disponible comienza a agotarse, la aplicación muestra el mensaje “No hay suficiente espacio de almacenamiento”, una alerta que indica que el dispositivo ya no cuenta con memoria suficiente para seguir gestionando nuevos archivos de manera eficiente.

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El problema no solo afecta a WhatsApp. Un celular con muy poco espacio libre puede presentar lentitud al abrir aplicaciones, dificultades para instalar actualizaciones e incluso errores en otras funciones del sistema operativo.

WhatsApp no tiene un límite fijo de almacenamiento

A diferencia de otros servicios, WhatsApp no establece un límite máximo de espacio que puede ocupar dentro del teléfono. Todo depende del uso que haga cada persona.

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Quienes participan en numerosos grupos, reciben videos en alta resolución o conservan conversaciones durante años pueden encontrar que la aplicación supera fácilmente los 10 GB o incluso los 15 GB de almacenamiento.

WhatsApp no cuenta con un límite de almacenamiento dentro del celular. (Meta)

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar periódicamente cuánto espacio está utilizando la aplicación y eliminar los archivos que ya no sean necesarios.

Cómo revisar cuánto espacio ocupa WhatsApp

La propia aplicación incorpora una herramienta que permite conocer con precisión cuánto almacenamiento consume y qué conversaciones ocupan más memoria.

Para acceder a ella solo es necesario seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp. Entrar en Ajustes. Seleccionar Almacenamiento y datos. Pulsar Administrar almacenamiento.

En esta sección aparece un resumen del espacio utilizado por la aplicación, junto con una lista de las conversaciones que más memoria consumen.

Además, WhatsApp clasifica automáticamente los archivos de mayor tamaño y aquellos que han sido reenviados varias veces, facilitando su eliminación.

Hay un apartado donde se individualizan los archivos de más de 5 MB

Cómo liberar espacio de forma segura

Desde la herramienta de administración de almacenamiento es posible borrar fotografías, videos, documentos y audios que ya no sean útiles.

La aplicación también permite ordenar los archivos por tamaño o fecha para localizar rápidamente aquellos que ocupan más espacio.

Otra función útil consiste en identificar el chat del que proviene cada fotografía o documento. Al abrir un archivo, WhatsApp muestra información sobre cuándo fue enviado y desde qué conversación, permitiendo decidir si se elimina o se conserva.

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Asimismo, el contenido puede eliminarse directamente desde la función de búsqueda, una alternativa práctica para encontrar archivos específicos sin revisar manualmente todas las conversaciones.

WhatsApp cuenta con un administrador de almacenamiento que te permite liberar espacio al instante. (Meta)

Antes de borrar contenido, realiza una copia de seguridad

WhatsApp recomienda crear una copia de seguridad antes de eliminar grandes cantidades de información, especialmente si existen conversaciones o archivos importantes.

El respaldo puede almacenarse en la cuenta de Google en Android o en iCloud en iPhone, permitiendo recuperar los chats en caso de cambiar de dispositivo o reinstalar la aplicación.

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La empresa también explica que es normal que la cantidad de espacio mostrada dentro de WhatsApp no coincida exactamente con la que reporta Android o iOS. Esto ocurre porque cada sistema utiliza métodos diferentes para calcular el almacenamiento ocupado.

Antes de borrar contenido en WhatsApp se recomienda hacer una copia de seguridad.

Una limpieza periódica ayuda a mantener el buen funcionamiento

Aunque el mensaje “No hay suficiente espacio de almacenamiento” suele aparecer cuando la memoria está prácticamente llena, no es necesario esperar hasta ese punto para actuar.

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Eliminar periódicamente archivos multimedia antiguos, abandonar grupos que ya no se utilizan y revisar las conversaciones con mayor frecuencia permite mantener un mejor rendimiento tanto de WhatsApp como del teléfono.

Además, desactivar la descarga automática de fotos y videos en determinadas conversaciones puede reducir considerablemente el crecimiento del almacenamiento con el paso del tiempo.

Mantener espacio libre en el dispositivo no solo evita que aparezca esta advertencia, sino que también garantiza que WhatsApp continúe funcionando con normalidad, permitiendo enviar mensajes, recibir archivos y realizar copias de seguridad sin interrupciones.

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