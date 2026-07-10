River Plate confirmó la salida de Franco Armani y lo despidió con un emotivo video

La institución de Núñez destacó al arquero como una figura central en una etapa con 10 consagraciones y lo describió como guardián de una era

El anuncio de la salida de Franco Armani marcó el fin de una era en River Plate. El arquero de 39 años acordó rescindir su contrato y regresar a Atlético Nacional, el club en el que se consolidó como ídolo. La noticia, comunicada oficialmente por la institución, incluyó un emotivo video de despedida y la aclaración de las condiciones de la salida.

El conjunto de Núñez informó: “Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas”. En ese período, el arquero sumó 366 partidos oficiales y conquistó diez títulos, estableciéndose como una figura emblemática de la historia reciente del equipo.

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El club dedicó un mensaje especial recordando la magnitud de su paso: “Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River”.

El comunicado oficial de River Plate para anunciar la salida de Franco Armani (@RiverPlate)

El ciclo de Armani tuvo su punto cúlmine con la obtención de la Copa Libertadores 2018, torneo en el que fue protagonista en cada instancia decisiva. A lo largo de su estadía, el arquero logró mantener su valla invicta en 158 partidos, cifra que resalta su regularidad y solidez en la última línea. La estadística lo ubica como uno de los arqueros más destacados que pasaron por la entidad.

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El homenaje audiovisual difundido por el club comenzó con una imagen de la infancia del arquero. En la grabación, se encuentra Armani a su corta edad y respondió sin dudar a la pregunta: “¿Sos arquero?” y luego, al ser consultado sobre su club, afirmó: “De River”. Esa declaración, registrada en la niñez, anticipó el vínculo que lo uniría al club a lo largo de su carrera profesional.

La pieza audiovisual repasó atajadas decisivas y festejos, acompañada de una frase que recorrió el vídeo: “Hay sueños que se hacen realidad y hay sueños que se hacen historia. Arqueros que atajan, y arqueros que defienden un legado hasta convertirse en leyenda. Durante años, nuestro arco tuvo un solo dueño. Gigante para aparecer cuando más lo necesitábamos respondiendo en esos momentos que definen el destino. Seguro, firme y ganador. Escudo de nuestro escudo”.

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La pieza concluyó con una sentencia que resume el sentimiento del club: “Porque las grandes historias también necesitan quien las cuide. La nuestra tuvo un guardián. Y tuvo un nombre. Franco Armani”. El vídeo intercaló imágenes de atajadas en finales, superclásicos, títulos y celebraciones, consolidando la imagen de un arquero que dejó una marca indeleble en el club.

Franco Armani se despedirá el lunes a las 16 hs en el club, luego de que se confirmó su salida (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

Durante su ciclo en River, Armani ganó la Recopa Sudamericana 2019, las Supercopas Argentinas 2017 y 2019, la Copa Argentina 2019, los campeonatos de Liga Profesional de Fútbol 2021 y 2023, el Trofeo de Campeones 2021 y la Supercopa Internacional 2023. Cada uno de esos logros consolidó su papel central en la estructura del equipo.

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En la última etapa, el arquero perdió protagonismo debido a lesiones y a la consolidación de Santiago Beltrán en el arco. La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, respaldó la decisión del futbolista de cerrar el ciclo: “Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado”, explicó el dirigente, enfatizando el respeto hacia la trayectoria y el deseo personal de Armani.

La decisión fue acompañada y facilitada por el club, que no puso obstáculos a la salida y permitió que el arquero pudiera cumplir su deseo de regresar a Atlético Nacional. Así, Armani concreta la promesa realizada a los hinchas del club colombiano de retirarse allí como profesional.

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El arquero regresará al Atlético Nacional tras su ciclo en River Plate (crédito: Colprensa)

La carrera de Armani se inició en Aprendices Casildenses, en Santa Fe, y siguió en Estudiantes de La Plata y Ferro Carril Oeste, donde debutó como profesional. Luego de un paso por Deportivo Merlo, en 2010 fue transferido a Atlético Nacional.

En River Plate, el arquero alcanzó un récord personal de 965 minutos sin recibir goles en la Primera División argentina, reforzando su perfil de arquero confiable y determinante. Su rendimiento lo llevó a integrar la selección argentina, donde sumó 20 partidos y participó en torneos como el Mundial de Rusia 2018, la Copa América 2019, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

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El paso de Armani por la selección incluyó la consagración en la Copa América 2021 y una presencia estable como alternativa en el arco nacional en varias competencias internacionales.

Además, el club de Núñez comunicó que “Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”.

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