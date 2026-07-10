Estados Unidos

Qué selección viajó más kilómetros hasta los cuartos de final del Mundial y cuál hizo el trayecto más corto

El sorteo y el calendario generaron recorridos muy distintos entre los clasificados. Algunos equipos tuvieron que desplazarse mucho más que otros fuera del campo

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Inglaterra llegó a los cuartos de final del Mundial tras recorrer 17.703 km, casi seis veces más que Francia según The Athletic (IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis)
Inglaterra llegó a los cuartos de final del Mundial tras recorrer 17.703 km, casi seis veces más que Francia según The Athletic (IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis)

Inglaterra llegó a los cuartos de final del Mundial tras recorrer 17.703 km (11.000 millas), casi seis veces más que Francia, una diferencia que expone cómo el formato del torneo impuso cargas de viaje muy desiguales entre los ocho equipos que siguieron en competencia, según The Athletic.

El relevamiento, elaborado por The Athletic, estimó la distancia en línea recta recorrida por cada cuartofinalista desde el inicio del torneo hasta la sede de su partido de cuartos, a partir de los traslados entre bases y sedes de juego. Siete de los ocho equipos confirmaron su participación en ese cálculo; Argentina no respondió.

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El contraste más marcado se dio entre Inglaterra y Francia. Mientras el equipo de Thomas Tuchel acumuló casi 17.703 km (11.000 millas) entre su base en Kansas City y partidos en Dallas, Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami, Francia aseguró su lugar en semifinales después de viajar menos de 3.219 km (2.000 millas).

Francia avanzó con la ruta más corta e Inglaterra con la más extensa

Francia avanzó en el Mundial con la ruta más corta entre los cuartofinalistas y aseguró su lugar en semifinales después de viajar menos de 3.219 km (IMAGN IMAGES vía Reuters/Vincent Carchietta)
Francia avanzó en el Mundial con la ruta más corta entre los cuartofinalistas y aseguró su lugar en semifinales después de viajar menos de 3.219 km (IMAGN IMAGES vía Reuters/Vincent Carchietta)

La ruta de Inglaterra fue la más larga confirmada entre los cuartofinalistas. El equipo viajó desde Kansas City a Dallas el 17 de junio para vencer 4-2 a Croacia; luego fue a Boston el 23 de junio para empatar 0-0 con Ghana, y el 27 de junio a Nueva York/Nueva Jersey, donde derrotó 2-0 a Panamá.

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Después sumó dos tramos más largos: el 1 de julio ganó 2-1 a la República Democrática del Congo en Atlanta, y el 5 de julio venció 3-2 a México en Ciudad de México. Su siguiente escala es Miami, donde jugará el 11 de julio los cuartos de final contra Noruega.

Francia, en cambio, mantuvo casi todo su trayecto dentro del corredor del noreste de Estados Unidos. Su base estuvo en Boston y sus entrenamientos se realizaron en la Universidad de Bentley, en Waltham, con partidos en Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia y Foxborough durante la fase de grupos, y luego otra vez en Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia y Foxborough en las eliminatorias.

Ese recorrido corto acompañó una campaña de tres victorias: Francia derrotó 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos. Según The Athletic, es el favorito al título, aunque su semifinal en Dallas la obligará por primera vez a salir de la costa este.

España, Suiza y Bélgica siguieron recorridos de distancia media con pronósticos distintos

España cambió su itinerario después de la fase de grupos, mantuvo el rendimiento y jugará los cuartos de final ante Bélgica (REUTERS/Hannah Mckay)
España cambió su itinerario después de la fase de grupos, mantuvo el rendimiento y jugará los cuartos de final ante Bélgica (REUTERS/Hannah Mckay)

España cambió por completo su itinerario después de la fase de grupos. Arrancó con base en Chattanooga, disputó dos partidos en Atlanta y uno en Guadalajara, y luego dejó Tennessee para moverse entre Long Beach, Los Ángeles, Dallas y otra vez Los Ángeles.

Pese a ese cambio logístico, el equipo mantuvo su rendimiento. Superó 3-0 a Austria en dieciseisavos y 1-0 a Portugal en octavos, y The Athletic le asignó un 21% de probabilidades de ganar el torneo, solo por detrás de Francia; su cruce de cuartos será el 10 de julio ante Bélgica.

Bélgica tuvo una de las rutas más cortas del cuadro. Su base en Renton, en el estado de Washington, le permitió jugar tres partidos en Seattle y uno en Vancouver, y sus dos desplazamientos más largos fueron a Los Ángeles, incluida la cita con España.

La Federación Belga de Fútbol confirmó que el plantel entrenó con LA Galaxy antes de su primer partido en Los Ángeles. Aun con una logística con menos traslados, el equipo no figura entre los máximos candidatos: tras eliminar a Senegal por 3-2 y a Estados Unidos por 4-1, su probabilidad de título es de 4%.

Suiza combinó una fase de grupos con base en San Diego y viajes a San Francisco, Los Ángeles y Vancouver con una segunda etapa más estable. Antes de las eliminatorias dejó de regresar a California y permaneció en Vancouver para sus partidos de dieciseisavos y octavos.

La Federación Suiza de Fútbol definió ese cambio como un “giro de sede”. El equipo recorrió aproximadamente 9.795 km (6.087 millas) hasta llegar a Kansas City, donde enfrentará a Argentina tras vencer 2-0 a Argelia y eliminar a Colombia por penales; el diario le asignó apenas un 1% de opciones de consagrarse.

Argentina, Noruega y Marruecos acumularon traslados con lógicas distintas

Argentina concentró su recorrido alrededor de Kansas City y Dallas, y llegó a cuartos de final con un 18% de probabilidades de retener el título (Vincent Carchietta-Imagn Images vía Reuters)
Argentina concentró su recorrido alrededor de Kansas City y Dallas, y llegó a cuartos de final con un 18% de probabilidades de retener el título (Vincent Carchietta-Imagn Images vía Reuters)

La ruta de Argentina se organizó alrededor de Kansas City, con dos partidos allí, dos en Dallas, uno en Miami y otro en Atlanta, antes de volver a Kansas City para los cuartos contra Suiza. En la fase eliminatoria superó dos cruces que se definieron por un gol: venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga y derrotó 3-2 a Egipto en un partido descrito como polémico.

El pronóstico del medio le concedió un 18% de probabilidades de retener el título. En su calendario figuran un 3-0 inicial en Kansas City, un 2-0 sobre Austria en Dallas y un 3-1 ante Jordania, también en Dallas.

Noruega dividió su recorrido en dos etapas. Durante la fase de grupos regresó a su base en Greensboro, Carolina del Norte, después de jugar en Boston y Nueva York/Nueva Jersey, pero tras su partido de dieciseisavos en Dallas dejó esa rutina y pasó a Nueva York/Nueva Jersey antes de volar a Miami.

Su campaña incluyó una de las mayores sorpresas del torneo: la victoria 2-1 sobre Brasil en octavos, después de otro 2-1 ante Costa de Marfil en la ronda anterior. Citado por The Athletic, su pronóstico de campeón fue de 3%, y el 11 de julio jugará en Dallas contra Inglaterra.

Marruecos también pagó un costo alto en desplazamientos por volver a su base en Nueva Jersey entre partidos. Esa rutina lo llevó a viajar a Boston, Atlanta, Monterrey y Houston antes de regresar a Foxborough, donde quedó eliminado en cuartos con la derrota ante Francia.

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