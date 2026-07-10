Si tu celular va lento, se descarga rápido y consume muchos datos, tienes una amenaza en el bolsillo

La aparición de anuncios emergentes puede indicar presencia de malware en celulares Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso extendido de los teléfonos inteligentes ha transformado estos dispositivos en blancos prioritarios para los ataques informáticos. La presencia de un virus en un celular Android puede comprometer tanto el funcionamiento del aparato como la seguridad de información confidencial, incluyendo datos bancarios, accesos a cuentas personales y el listado de contactos.

Reconocer las señales de alerta resulta clave para evitar el robo de datos o el control remoto del dispositivo.

Tipos de amenazas que afectan a los celulares

Los avances en las técnicas de los ciberdelincuentes han dado lugar a una amplia variedad de programas maliciosos capaces de infiltrarse en los teléfonos. Entre las amenazas más frecuentes que describe la compañía de ciberseguridad McAfee, se encuentran el malware, el adware, el ransomware, el software espía y el troyano.

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Cada uno de estos tipos de software tiene modos específicos de operar y objetivos definidos. Mientras algunos buscan robar información personal, otros intentan tomar el control del equipo o realizar compras sin autorización.

El sobrecalentamiento del teléfono puede ser consecuencia de procesos ocultos generados por un virus. (EFE)

Cómo se infectan los teléfonos Android

La mayoría de las infecciones tiene su origen en hábitos inseguros de navegación y descarga. La organización señala que hacer clic en enlaces o archivos adjuntos provenientes de fuentes no verificadas, especialmente a través de correos electrónicos o mensajes de texto, representa una de las vías más habituales de entrada para los virus.

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Los anuncios en línea, que pueden parecer inofensivos, suelen redirigir a portales web no seguros o descargar automáticamente software malicioso.

Acceder a sitios web dudosos o ignorar las advertencias de seguridad aumenta la probabilidad de infección. Descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales como Google Play Store también incrementa el riesgo, ya que los atacantes suelen disfrazar el software malicioso para engañar a los usuarios. La conexión a redes wifi públicas sin protección facilita ataques que explotan la ausencia de seguridad en estas redes.

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Descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales aumenta el riesgo de instalar programas maliciosos. (Reuters)

Señales de alerta ante una posible infección

Detectar a tiempo la presencia de software malicioso permite evitar consecuencias más graves. Existen al menos siete síntomas claros que advierten sobre la presencia de malware en un teléfono Android:

1. Aparición de anuncios emergentes y aplicaciones desconocidas

Un aumento inusual de anuncios emergentes, a menudo generados por aplicaciones que el usuario no recuerda haber instalado, representa una de las señales más evidentes de infección. Los especialistas advierten que este tipo de aplicaciones pueden contener malware activo.

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2. Sobrecalentamiento del dispositivo

El teléfono puede elevar su temperatura de forma considerable tras la instalación de software malicioso. El sistema operativo se ve forzado a ejecutar procesos adicionales que no forman parte de su funcionamiento habitual, lo que provoca el sobrecalentamiento.

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3. Mensajes sospechosos enviados a los contactos

Si los contactos del usuario reciben mensajes o correos electrónicos no solicitados desde su cuenta, existe la posibilidad de que el virus haya accedido a la lista de contactos. Estos mensajes suelen contener enlaces para propagar la infección. Ante esta situación, se recomienda advertir a los destinatarios sobre el posible compromiso del dispositivo.

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Los cargos bancarios no reconocidos pueden estar relacionados con la acción de malware en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Lentitud en el funcionamiento

Una reducción notable en la velocidad de respuesta del teléfono puede señalar la acción de programas maliciosos que consumen recursos en segundo plano. Aplicaciones desconocidas y procesos ocultos pueden saturar la memoria y el almacenamiento, lo que afecta el rendimiento general.

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5. Cargos fraudulentos en las cuentas

La aparición de movimientos bancarios no reconocidos puede estar vinculada a la instalación de aplicaciones fraudulentas. El malware puede realizar compras o transferencias financieras sin el consentimiento del usuario.

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6. Consumo excesivo de datos

Un incremento repentino en el uso de datos móviles o en el importe de la factura puede indicar que el teléfono está enviando o recibiendo información sin autorización. El virus puede transferir datos personales a servidores remotos controlados por los atacantes.

7. Descarga acelerada de la batería

El agotamiento anormal de la batería es otra señal de alarma. La actividad ininterrumpida de procesos maliciosos demanda más energía, lo que reduce el tiempo de uso habitual del dispositivo.