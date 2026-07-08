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Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV para ver gratis los cuartos de final del Mundial 2026: por qué usar estas páginas son un peligro

Estas páginas pueden esconder estafas, malware y robo de datos personales

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Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Existe más de una razón para no usar Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuartos de final del Mundial 2026 han disparado las búsquedas de plataformas como Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV, sitios que prometen transmitir los partidos de forma gratuita y sin necesidad de suscripciones. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que ingresar a estas páginas puede representar un riesgo importante para la información personal y financiera de los usuarios.

A medida que avanza el torneo, los ciberdelincuentes aprovechan el interés masivo por los encuentros para crear sitios falsos que imitan a estas plataformas. El objetivo no es únicamente ofrecer transmisiones piratas, sino atraer visitantes para distribuir malware, robar contraseñas, obtener datos bancarios o instalar programas maliciosos en computadoras y teléfonos móviles.

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Además de infringir los derechos de autor, estos portales suelen operar sin controles de seguridad, por lo que navegar en ellos puede terminar siendo mucho más costoso que contratar un servicio oficial de transmisión.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV representan un riesgo?

En los últimos meses, numerosas páginas asociadas con estas plataformas han sido bloqueadas por autoridades y titulares de derechos audiovisuales. Como consecuencia, muchos de los enlaces que aparecen actualmente en buscadores corresponden a clones creados por ciberdelincuentes.

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Estos sitios suelen tener un diseño muy similar al de las páginas originales e incluso utilizan nombres de dominio casi idénticos para generar confianza entre los usuarios.

Una vez dentro, comienzan a aparecer ventanas emergentes, anuncios engañosos y falsas solicitudes para instalar aplicaciones, actualizar el reproductor de video o descargar extensiones del navegador.

Manos sosteniendo un celular con un partido de fútbol. Dos símbolos rojos de prohibición superpuestos, uno sobre un árbitro caricatura y el otro sobre un balón.
Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En realidad, estos archivos pueden contener troyanos, programas espía o malware bancario diseñado para capturar credenciales de acceso y datos financieros.

Las trampas más comunes utilizadas por los ciberdelincuentes

Uno de los métodos más frecuentes consiste en mostrar un botón de reproducción falso. Cuando el usuario hace clic, es redirigido automáticamente hacia páginas fraudulentas que intentan obtener información personal.

También abundan los formularios de “registro gratuito”, donde se solicitan nombres, correos electrónicos, números telefónicos e incluso datos de tarjetas bancarias bajo la promesa de habilitar el acceso al partido.

Otra práctica habitual es solicitar permiso para enviar notificaciones al navegador. Una vez aceptadas, el usuario comienza a recibir publicidad engañosa, promociones falsas y mensajes de phishing que buscan robar contraseñas de servicios bancarios, redes sociales o plataformas de correo electrónico.

Mano sosteniendo un celular que reproduce un partido de fútbol Inglaterra vs Croacia. Un logo de balón de fútbol grande y verde está superpuesto en el centro.
Usar páginas piratas para ver el Mundial 2026 es un peligro total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, las páginas también ejecutan procesos ocultos para utilizar la potencia del dispositivo en actividades como el minado de criptomonedas, lo que provoca un mayor consumo de recursos, sobrecalentamiento y reducción del rendimiento del equipo.

Los riesgos van más allá del malware

Además de los problemas de seguridad informática, estas plataformas suelen ofrecer una experiencia de visualización deficiente.

Las transmisiones presentan interrupciones constantes, baja calidad de imagen, exceso de publicidad y retrasos de hasta varios minutos respecto a la señal oficial.

Esto significa que muchos aficionados pueden enterarse de un gol o una jugada decisiva por redes sociales antes de verla en la transmisión ilegal.

Asimismo, estos sitios cambian frecuentemente de dirección para evadir los bloqueos judiciales, lo que dificulta distinguir entre un portal auténtico y uno creado exclusivamente para cometer fraudes.

Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
Usuarios que usan páginas piratas para ver fútbol pueden poner en peligro sus cuentas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger tus datos durante el Mundial 2026

Los expertos recomiendan recurrir siempre a plataformas oficiales autorizadas para transmitir los partidos.

También aconsejan evitar descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, desconfiar de páginas que soliciten permisos innecesarios y verificar que los sitios utilicen conexiones seguras mediante el protocolo HTTPS.

Mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y el antivirus constituye otra medida fundamental para reducir el riesgo frente a amenazas recientes.

Del mismo modo, nunca debe compartirse información bancaria o contraseñas en páginas cuya autenticidad no pueda comprobarse.

Hombre de espaldas con camiseta de Argentina. Sostiene un smartphone viendo su pantalla con publicaciones de redes sociales sobre un partido de fútbol.
Evitar descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales de Google o Apple ayudan a proteger tus información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor forma de disfrutar el fútbol sin poner en riesgo tu información

La emoción que generan los cuartos de final del Mundial 2026 lleva a millones de personas a buscar alternativas gratuitas para seguir los encuentros. Sin embargo, utilizar plataformas como Fútbol Libre, Roja Directa o Pirlo TV puede convertir un simple partido en el inicio de un problema de ciberseguridad.

La posibilidad de sufrir el robo de datos personales, la instalación de malware o el acceso no autorizado a cuentas bancarias convierte a estos sitios en una opción de alto riesgo.

Optar por servicios oficiales no solo garantiza una mejor calidad de transmisión, sino que también protege la privacidad, evita fraudes y permite disfrutar del torneo con mayor tranquilidad.

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